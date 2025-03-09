Hatırlatmalar | Liberallerin yetmeyen iktidar aşkı

Politika Kolektifi

Barıştan da demokrasiden de korka korka başlatılan yeni çözüm süreci, Bahçeli ve Öcalan’ın dostluk ve “zarafeti” ile hız kazanarak devam ederken, geçmişin “Yetmez ama Evetçi” liberal cenahı, 10 yıllık suskunluğun ardından teker teker görev bilinciyle yeniden iktidar saflarındaki yerlerine geçmeye başladılar.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından, 7 Haziran-15 Temmuz süreçlerine kadar on yıldan fazla bir süre siyasal İslamcı rejimin inşasında rol oynayan, tüm kritik süreçlerde AKP’ye sadakatini esirgemeyen liberaller, 2015 sonrası süreçte iktidarın konjonktür değişikliği sonrası işlevini kaybederek bir kenara atılmış, 10 yıldan fazladır ısıttıkları koltuklar, AKP-MHP koalisyonu ile birlikte “hasımlarına” devredilmişti.

Ancak 2023 seçimlerinin ardından AKP-MHP koalisyonu hem iktidarını koruyabilmek hem de Suriye ve bölgede yeniden değişen konjonktüre uyum sağlayabilmek için yeni bir paradigma değişikliğine gitti. Bu değişim, AKP’nin ilk döneminden farklı olarak, bu kez altı boş bir “demokrasi ve özgürlükler” propagandasının dahi tehlikeli olduğu, kırılgan bir dönem içerisinde gerçekleşiyor. Sürecin başında akil adamlar yerine Bahçeli, başlığında ise barış yerine terör var. Nitekim Erdoğan da en ufak bir boş umuda yer vermeyecek şekilde her fırsatta, “kadife eldiven içerisindeki demir yumruğu” bir mecburiyet olarak hatırlatmaya devam ediyor. Ancak tüm bu garabet, boyası dökülen liberallerimizi umut satmaktan geri bırakmıyor. Berktay’ından Uras’ına, eskinin “Yetmez ama Evet” ekibi, kendilerine yeniden görev verilmesi umuduyla sürece eleştirel bakan solu hedef almaya başladı bile. Berktay’a kalırsa, bugüne kadar süren savaşın sorumlusu bile ’68 kuşağı devrimcileri!

“Yetmez ama Evet” şürekâsı, 2002-2015 döneminde dahi geçmişin bütün suçlarını ülkenin devrimci-demokrat kesimlerinin, AKP karşıtı muhaliflerin üzerine atarak hem kendilerinin hem de NATO’cu efendilerinin suçlarını gizlemeye çalıştılar. Geçmişte Taraf-Birikim sayfalarında, Fethullahçı medyada İslamcıların “ileri demokrasi” ve barış getireceği, darbelerle yüzleşeceği hayalleriyle, bugün içinde bulunduğumuz karanlık rejimin inşasına odun taşıdılar. Yalnızca hayal satarak değil, AKP karşısında barikat olan sosyalistleri hedef göstererek, solu bölüp içerisinden iktidara meşruiyet taşımaya çalışarak, bu yolda karaya ak demenin bin bir türlü teorisini yazarak… Gün oldu 12 Eylül darbesinin muhatabı olan, yoldaşlarını zindanlarına, işkencehanelerine kaybetmiş devrimcileri darbecilikle suçlayacak kadar şuursuzlaşacak kadar. AKP il yönetimlerinin kirasını ödediği parti-dergi bürolarında, parasını verdiği afişlerde, iktidarın ülkeyi sürüklemek istediği karanlığa karşı en kalın çizgiyi çeken, birleşik bir muhalefet hattı için mücadele eden devrimcilere her gün akla hayale gelmedik hakaret ve suçlamalarla “demokrasi savunuculuğu” yaptılar. Bugün o savunulan “demokrasinin” içerisinde, her gün bir başka gözaltı, tutuklama, kayyum haberiyle güne uyanıyoruz. Solu iktidarın tüm kaynakları ve diğer müttefikleriyle birlikte bölüp ele geçirme çabası başarısız olsa da siyasal tarihimize kara bir leke olarak geçmeyi başardılar.

Şimdi İsrail’in, El-Kaide kalıntılarının giderek daha fazla belirleyici olduğu bir bölgesel konjonktürde, tam da zamanın ruhuna uygun bir süreç yürütülüyor. Bir yandan silahların susmasından bahsedilirken, öbür yandan muhalefete yönelik baskılar tam gaz devam ediyor. İktidarın Emevi Caminden esen rüzgârı arkasına alarak giriştiği iktidarda kalma projesi, bizim liberallerimizin midesini zorlamayacak şekilde gelişiyor olmalı ki yeniden, unutuldukları köşelerinden kafalarını çıkarmaya devam ediyorlar. Şimdi, henüz sesleri bir kuru gürültüye dönüşmeden, bu ülkenin geleceğini şahsi ihtirasları, gerici emelleri ve işbirlikçi hesapları için çalanlara nasıl yardakçılık ettiklerini yeniden hatırlamanın zamanı.

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ORAL ÇALIŞLAR: DEMOKRASİYİ İSLAMCILARDA BULAN BİR DARBECİ-AYDIN

AKP’nin ilk dönemini destekleyen, İslamcılara demokrat payesi veren aydınlardan söz açıldığında, Oral Çalışlar ilk akla gelen isimlerden. Eski Cumhuriyet yazarı Çalışlar, daha Ergenekon operasyonları sürecinden başlayarak, Türkiye’de kontrgerillanın tasfiye edildiğini, sosyalistlerin ise AKP alerjisi yüzünden sürece temkinli yaklaşarak aslında statükoyu koruduğunu yazıyordu.

Çalışlar, tam da dönemin rüzgârına uygun şekilde devrimcileri darbecilikle suçlayan birçok yazı kaleme aldı. Ancak Çalışlar, dönemin sol liberallerinin çoğunun paylaştığı bir tezat ve ironiyle yazdı bu yazıyı. 1980 öncesi Aydınlık hareketinde yer almış, Sovyetlerin sözde işgaline karşı NATO’ya bağlı 4. Orduyu göreve çağırarak 12 Eylül darbesini desteklemiş olan Oral Çalışlar, Halil Berktay ve Şahin Alpay gibi simalar, referandumda Hayır çağrısı yapan sosyalist kesimleri geçmişlerini unutarak darbecilikle itham ettiler. 50 yıldır her konjonktürde ABD emperyalizminin ve onun işbirlikçilerin politikalarına su taşıma işlevini yerine getirmeleri açısından çok tutarlı bir çizgide durdukları takdir edilesi bir gerçek.

“İkinci açmaz siyasi İslamcı hareket karşısında yaşandı. Türk sosyalistlerinin önemli bir kesimi, İslamcı harekete ‘demokratik’ yaklaşmak yerine ‘otoriter-modernleşmeci’ yaklaşmayı tercih ettiler. İslamcı hareket içindeki değişimi, yenileşmeyi anlamadılar, anlamak istemediler.”

Oral Çalışlar aynı yazıda İslamcıların yıllarca ezildiğini söylüyor, bu sebeple de sosyalistlere “değişimden yana İslamcıların yanında mı yer tutmalı yoksa muhafazakâr cumhuriyetten yana mı olmalı?” diye soruyor ve tabii ki AKP-cemaat koalisyonunun yanında olunması gerektiğini ifade ediyordu.

(“Türk Sosyalistlerinin Krizi”, Radikal, 04/08/2008)

15 TEMMUZ’U DA SOLCULAR YAPTI!

Oral Çalışlar hayır diyen sol kesimlere karşı hırsını alamadı. 2010 Referandum sonrası yargıyı da ele geçirerek dönüşümü tamamlamış ve otoriter bir düzen kurmaya girişmiş üstüne üstlük yeni İslam rejimi kimin yöneteceğine dair iki İslamcı fraksiyonun kavgası sonrası ortaya çıkan 15 Temmuz darbe girişiminde tarafını AKP’den yana olduğunu gösterme çabasıyla darbenin sorumluluğunu bile solculara atmaya girişiyordu.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, yeniden dolaşıma giren, ‘Ne şeriat ne darbe!’ sloganı, artık kabak tadı verdi. Bu slogan, 90’lı yıllarda, 28 Şubat post modern darbe girişimine karşı, ÖDP tarafından kullanılmıştı…Darbelerden ağır hasarlar alan sol, bir nevi ‘orta yol’ olarak, bu sloganı üretmişti. Bu, ‘mahcup’ bir darbecilikti. Dindarları tehlike olarak gören anlayış, kendisine bir zırh edinmek amacıyla, bu slogana sarılıyordu. Solcular, 28 Şubat’taki darbeyi, kurgusal bir “şeriat tehlikesiyle eşitlemişlerdi.” (“Ne Şeriat Ne Darbe Sloganı Hep Yanlıştı”, Posta, 23/07/2016)

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HALİL BERKTAY: “BUGÜNÜN SOLCUSU AKP’DİR!”

Oral Çalışlar ille aynı gelenekten gelen ve bugün Bahçeli’nin bağlaştığı süreçte rol kapmak için sıraya giren Halil Berktay da demokrasi adına siyasal İslamı allayıp pullayan isimlerden biri oldu. İktidarın çeperinde kalabilmek için de geçen bunca yılın, darbenin, karşıdevrimin ardından inatla sola, solun savunduğu değerlere saldırmaya devam etti. Son dönemde, rejime yaranmak için PKK’nin şiddeti Türkiye’deki sol, sosyalist gelenekten öğrendiğini, yani bugüne kadar savaşmasının sorumlusunun aslında sosyalistler olduğunu yumurtlayacak kadar da kendini aştı.

Berktay, iktidar destekçiliğinde yalnız olmadığı günlerde, Fethullahçıların Zaman gazetesine verdiği demeçlerden birinde AKP’nin 2007’den başlayarak vesayet rejimini parça parça demokratikleştirdiğini ve yargının da ele geçirilerek rejimin demokratikleşme sürecinin tamamlandığını ifade ediyordu. Solun arkaik olduğu, anti-emperyalizmin sol olmadığı, iktidar mücadelesinin gereksiz olduğu üzerine birçok yazı kaleme aldı. Referandum sonrası verdiği geniş röportajda sosyalist solun sonunu getirecek kadar ileri gidiyordu:

“Aslında çok genel anlamıyla, solculuk, göreli bir kavramdır. Mesela “bugünün Türkiye’sinde solcu kimdir” diye soracak olursak... Bana göre, bugünün Türkiye’sinin siyasi yelpazesinde AKP daha solda olan bir partidir... Bence tarihsel olarak, sosyalizm düşüncesi kökeninden gelen sol bitti! Finitas! Marksizm, sosyalizm, Leninizm, komünizm düşünsel sol kütüğünden gelen solu ıslah etmek, orasını burasını değiştirip canlandırmak artık bugün mümkün değil. …Bu ancak üç ayrı gelenekten, üç ayrı soy kütüğünden gelen insanların birleşmesiyle olur. Türkiye’de ancak böyle bir oluşum gelecek vaat eder. Müslüman demokratların, Kürt demokratların ve eski sosyalist demokratların birleşmesiyle Türkiye’de yeni, anlamlı örgütsel bir sol olabilir!”

(www.ilkehaber.com/haber/halil-berktay-sol-dini-dusman-gormekten-vazgecmeli-18300.htm).

Berktay’da eski Aydınlıkçı arkadaşları gibi solun geçmişini yalanlarla karalama kampanyasını sürdürüyordu. Binlerce tanığı, belgesi, görüntüleri ortaya çıkmasına, aradan geçen onlarca yıla rağmen 1 Mayıs 1977 katliamını sol fraksiyonların birbiriyle çatışması olduğunu, işin içinde kontrgerillanın olmadığını iddia ediyordu. Taraf gazetesine verdiği demeçte, ’70’lerde Süleyman Demirel’in, MİT ve egemenlerin söylemlerini tekrar ederek, Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından birini dahi aklama yarışına giriyordu:

“Ateş açıldığı palavradır, birbiriyle çatışan solcular kendi rezaletinden bir mağduriyet yarattı. TKP ve DİSK, Maocuları Taksim’e sokmama kararı almıştı. Maocular barikata tosladı, ateş açıldı, izdiham oldu. Otel ve Sular İdaresi çatısından ateş açıldığı palavradır. Polis araçlarından da ateş açılmadı. Sol kendi rezaletinden bir mağduriyet yarattı.” (Taraf, 2/05/2012)

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ÖMER LAÇİNER: MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİNİN MUCİDİ

Birikim dergisi yazarları, 2002’den 2013 yılına kadar Siyasal İslamcı rejimin hegemonyasını kurmasına sınırsız destek verdiler. Birikim dergisinde AKP’nin vesayet rejimiyle hesaplaştığını ve sosyalistlerin buna destek olmasını gerektiğini büyük bir coşkuyla savundular. 2002’de AKP’nin iktidara gelişini “muhafazakâr demokratik devrim” olarak selamladılar.

“3 Kasım’dan sonra Türkiye’nin siyasal düzenine 1950’lerden beri süregelen ve giderek kaotikleşen geçiş döneminin sona erip, taşların yerine oturduğu bir sürece girileceği şimdiden kesinlikle söylenebilir. Bu yeni bir siyasal yapı ve düzenin teşekkül edeceği anlamına gelir. 3 Kasım fiili sonuçlarının yarattığı toplu durum, bu öngörünün de ötesine geçerek Türkiye toplumunun önümüzdeki üç beş yıla yayılacak gerçek bir yeniden kuruluş macerasına sokmuştur. …AKP’nin başarısını Kemalist elitlere karşı orta sınıfın başarısı olarak okumak gerekir.” (Birikim, 2002, 163-164)

Laçiner’in “reis sevdası”, 2002 seçimleriyle sınırlı olmadı. Cemaat-AKP iktidarının 2010’da 12 Eylül referandumu ile yargıyı ele geçirme hamlesi, Laçiner açısından siyasi kültürdeki “fiziki şiddet ve güç kültünü” yıkacaktı, nitekim referandumdan altı yıl sonra iki ortağın birbirlerine tanklarla girişmesi de herhalde bu öngörünün ihtişamına bir kanıt olmuştur!

“AKP’nin değişiklik paketinin mazrufu bu artçı muharebelerinin son direniş noktası olan yüksek yargıyı mevzilerinden orta vadede sökmektir. Bu paketin kabulü ile Türkiye’de modern/burjuva kapitalist toplumun siyaset alanı “tarih öncesinin kalıntılarından temizlendiği gibi, özel olarak da toplumun siyasal kültürünü nefessiz bırakan, iğdiş eden fiziki şiddet ve güç kültü, bundan beslenen değerler, prestij algısının tıkacı da yerinden sökülmüş olacaktır.” (Radikal, 5/9/2010)

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MURAT BELGE: ERGENEKON SAVCISI

Murat Belge de öz olarak “Yetmez ama Evet” pozisyonu almış, Birikim çevresinin bu dönemde iktidarı destekleyen tüm argümanlarını savunmakla kalmamış, Siyasal İslamcı rejimin önüne barikat olmaya çalışan sosyalistleri 12 Eylül Referandumunda hayır diyen kesimleri iktidarın kendi katliamları üzerinden “Ergenekoncu” ilan etmeye kadar işi ilerletmişti.

31 Mayıs 2011’de Hopa’da Erdoğan’ı protesto eden halka polisin yoğun saldırısı sonucu ÖDP üyesi öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti. Olayın ardından yandaşlıktan hızını alamayan Belge, devrimci öğretmen Lokumcu’yu ölümü üzerinden Ergenekoncu olarak yaftaladı:

“Hopa’daki gariban adamın bu kadar heyecanlanacağı bir durum yoktu. Biraz da yapay olarak pompalanan, ucu Ergenekon’a uzanan bir gerginlikti.”

Radikal muhabiri Ezgi Başaran’ın, “Emekli öğretmen Metin Lokumcu’yu Ergenekon’a mı bağladınız?” şeklindeki sorusuna ise, şu cevabı veriyor: “Kendisini değil ama onun bir çevresi var, çevresinin çevresi var.”

Belge aynı mülakatta AKP’yi protesto ederken polisin şiddetli saldırısına uğrayan, aylarca tutuklu yargılanan öğrencileri de Ergenekonculukla suçlamaktan geri kalmıyordu:

“Ben de o gelenekten geldim çünkü Tan gençliğinden itibaren böyle bir gelenek var. Eğitimle yapıyoruz bunu. Türkiye’de faşizm aileden değil eğitimden gelir. 68’den beri ben bu hareketlerin içinden geldiğim için biliyorum”. (Radikal, 4/7/2011)

21 Yüzyılda devleti sınıflar üstü, organik bir bütün olarak ele alan, iktidar sahiplerini sadece asker, bürokrat, zümrelerden oluşan bir elit olarak tarif eden ve bunun karşısında özellikle İslamcı kesimlerin devleti dönüştürecek ve demokratikleştirecek bir muhtevaya sahip olduğu algısıyla konumlanan Birikim çevresi, ülkeye demokrasi getirmek için çıktığı yolda günün sonunda İslamcı faşist bir rejimin yollarının döşenmesinde parke taşına dönüşmüştür.

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YILDIRAY OĞUR: REİS SEVDASIYLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Taraf-Birikim çevrelerinin uzun soluklu iktidar destekçiliğinin bir diğer bayraktarı Yıldıray Oğur idi. Geçtiğimiz günlerde, gazetemizin liberallerin çözüm süreci tutumuna dair hazırladığı derlemeyi “fişleme” olarak adlandırıp, haberi paylaşanları kendince fişleyecek kadar ileri giden Oğur, iktidar destekçisi liberal çevrenin nispeten kalabalık olduğu dönemde de AKP mitinglerinde sahne arkalarında poz veriyordu, nitekim iktidara desteği de hepsinden uzun sürdü.

Oğur, 2015 yılından bir köşe yazısında, Murat Belge’yi iktidar destekçiliğinden geri adım atmakla suçluyor, “AKP eşcinsel evlilik hakkını getirse ona da mı karşı çıkacaksınız” diyordu. Tüm liberal cenahtaki ileri görüşlülük yeteneği Oğur’a da nüfuz etmiş olacak, 2016’dan itibaren Onur yürüyüşleri yasaklanmıştı, şimdi ise eşcinsellik iktidar açısından bizzat mücadele edilmesi gereken bir olgu haline geldi:

“Tabii AKP Türkiye’ye eşcinsel evlilik hakkını getirse "bu dincilerle yan yana görünmek doğru mu" diye bir ön dertleri, bitmek bilmez mahalle baskıları olanlar için belki birkaç diyazem iğnesiyle mümkün olmuştur bu evetler. Sonra da yaralı parmağa ömründe bir kez faydalı olmaktan dolayı ilk fırsatta pişmanlıklar, mahalleye geri dönüş bileti için itiraflar...”

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KÜRT HAREKETİ İLE İTTİFAK DÖNEMİ

Kürt hareketi, AKP’nin ilk iktidar yıllarından 2015 seçimlerine kadar uzun yıllar ılımlı bir strateji izlemiş, 2007-2010 aralığında Fethullahçılarla birlikte girişilen devlet içi tasfiye süreçlerinden yargıyı ele geçirme hamlelerine kadar birçok kritik dönemeçte desteğini esirgememiştir. 2010 referandum sürecinde de etrafındaki sosyalist partiler ile birlikte bir boykot çağrısı yapılmış, bu çağrı referandum sonuçlarını da AKP lehine önemli derecede etkilemişti. Her ne kadar “Yetmez ama Evet” kadar gündem olmasa da aslında BDP’nin boykot kararı, AKP’nin bu süreçte aldığı en büyük desteğe dönüşmüş, referandumun sonucunu değiştirecek kadar etkili olmuştu. Bu süreç, 2002’den bu yana sürdürülen siyasetin kapsamı içerisinde Öcalan tarafından “AKP’nin tam olarak oturması ve olgunlaşması” için verilen bir destek olarak açıklanacaktı.

BDP ve destekleyicisi sosyalist partilerin kurduğu Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesinin çağrısı Kürt illerinde önemli karşılık bulmuştu, seçime katılımın yüzde 10’ları dahi bulmadığı kimi illerde, sandıklarda Hayır oyu yok gibiydi.

“EVET PAZARLIĞI”

Referandum öncesinde BDP Genel Başkanı Demirtaş, Boykot tavrını Evet olarak değiştirebileceklerini söylemiş, bunun için de iktidardaki AKP’den çeşitli taleplerde bulunmuştu:

“Eğer Erdoğan seçim barajını yüzde 5'e indirirse, tutuklu arkadaşlarımız serbest kalırsa ve yeni bir Anayasa'da Kürt sorununu çözeceğini bu meydanda söylerse, biz bunu sizlerle tartışırız. Bunun dışında asla sandığa gitmek yok."

Demirtaş, referandum sonuçlarını ise “Bu başarıyı demokratik özerklikle taçlandırana kadar mücadeleye devam ediyoruz” diyerek kutlayacaktı.

Boykot cephesinin destekçilerinden olan Ertuğrul Kürkçü de referandum sonuçlarını demokratik özerklik sürecinde bir müjde olarak görenler arasındaydı. Sonuçları, AKP’nin özgürlük güçleri tarafından sıkıştırılması olarak yorumlamıştı.

Sonuçta BDP’nin Kürt illerinde örgütlediği boykot sayesinde referandumu açık ara farkla AKP kazandı. Diyarbakır’da referandumun ardından BDP il binasında marşlar çalınıp, havai fişek gösterileri yapıldı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Halkımızı kutluyorum. Bu başarıyı demokratik özerklikle taçlandırana kadar mücadeleye devam diyoruz” dedi.

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DİPNOT: BAŞKA TÜRLÜ BİR “YETMEZ AMA EVETÇİLİK”

2002’de başlayıp Ergenekon, 12 Eylül Referandumu, 2014 Çözüm süreci gibi kritik dönemeçlerde devam eden gevşek AKP-Cemaat-Liberal-Kürt Hareketi ittifakı, 17 Aralık’tan 7 Haziran’a birbirini takip eden süreçlerde kırıldıktan sonra, iktidar kendine yeni ortaklıklar aradı. 2015 tekrar seçimleri ardından o güne dek muhalefetteki MHP’nin iktidar ortağı oluşu, cemaatle girilen savaş içerisinde Aydınlıkçıların fırsatını bulup Erdoğan’a yaklaşma çabalarıyla, iktidar partisinin çehresi aksi yönde bir ittifakla şekillendi. Bu dönüşümde kuşkusuz Obama sonrası Suriye’de açılan hareket alanı, Rusya ile “mecburi” müttefiklik süreçleri önemli rol oynadı.

Bu süreçte değişen konjonktüre uyum sağlamak ve iktidarda kalabilmek için eski ittifakını dağıtan AKP’nin, Fethullahçılarla mücadelesinde samimi olduğunu, ABD’ye karşı tavır gösterdiğini, hatta ucunu kaçırıp anti-emperyalist olduğunu iddia eden yeni bir cephe oluştu. Ergenekon-Balyoz süreçlerinde tasfiye edilen eski devlet kadrolarının yanı sıra kontrgerillanın ve onların siyasi temsilcilerinin başını çektiği bu cephe, AKP’nin dışarıda Suriye’ye askerî operasyonlarla gelişen yeni Kürt savaşı paradigması ve içeride sözde Fethullahçılıkla mücadele adı altında OHAL vb baskılarla muhalefetin susturulması hedeflerine yeni bir kamuoyu meşruiyeti taşıdı. Sonucunda, Akşener’den Perinçek’e, S. Peker’den A. Türkşen’e eski hasımlar, bu kritik dönemeçte Erdoğan’a kol kanat oldu.

Neticede, sonları geçmişin “kullanışlı aptallarından” farklı olmayan bu milliyetçi cephe, 2023 sonrası paradigmada bir kenara atıldı, yeni çözüm süreci ile birlikte “eski dostlar” yeniden kıymete bindi.