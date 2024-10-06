Hatırlatmalar | Özgür Özel'in muhalefet karnesi çürük

Hazırlayan: Yol Politika Kolektifi

Özgür Özel, geçtiğimiz yılın Kasım ayında gerçekleşen CHP kongresinde, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı seçimi kazanarak ana muhalefetin başına geçti. Ankara ve İstanbul’un büyükşehir belediye başkanlığını yapan ve siyaset kulislerinde “doğal” cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş’ın desteği ile seçilen Özel, ilk günden itibaren, sol-sosyal demokrat bir siyasi çizgi izleyeceğini iddia etti.

Genel başkan seçilmesinin ardından üst üste operasyonlarla büyük bir imaj değişikliğine giden Özel’in ilk günlerdeki “sosyal demokrat siyaset” iddiası da zamanla unutuldu. AKP’nin tarihsel bir yenilgiye uğrayarak kurulduğundan beri ilk kez ikinci parti konumuna düştüğü yerel seçimlerin ardından, Özel siyaseten U dönüşü yaptı. Seçildikten hemen sonra başta dokunulmazlık oylaması olmak üzere birçok kritik aşamada Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan iktidarına verdiği desteği eleştiren Özel, CHP’nin birinci çıktığı seçimlerin ardından ise çark etti. İlk olarak siyasi meşruiyeti ağır bir darbe alan Saray’ın meşruiyet zemini sağlamak için muhalefete adım atmasıyla birlikte, Özel liderliğindeki CHP’de muhalefet döneminin yerini “normalleşme”, “yumuşama” süreci aldı.

ANORMAL SİSTEMLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Özgür Özel’in Erdoğan’ı bayramda telefonla aramasının ardından, 8 yıl sonra ilk kez Erdoğan ve CHP genel başkanı bire bir görüşme gerçekleştirdi. En son 15 Temmuz’un hemen sonrasında “Yenikapı” ruhuyla yan yana gelen iktidar ve ana muhalefet lideri, tek adam rejimine geçildiğinden bu yana ilk kez buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen ve içeriği şeffaflıkla açıklanmayan görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, “İlk fırsatta CHP'ye ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum” dedi.

İktidarın 22 senedir en ağır gerilemeyi yaşadığı, tabanının eridiği, siyasi bir hamlesinin kalmadığı dönemde Özel’in attığı adım, AKP cephesinde de coşkuyla karşılandı. Ana muhalefet liderinin bu tavrı, özellikle yandaş medyada büyük takdirle karşılandı. Sabah, Akşam gibi gazeteler havuza dahil olduklarından beri ilk kez manşetten, CHP genel başkanına övgüler dizdi. Sabah, Özel’in “Makama saygıdan asla taviz yok” cümlesini manşetten girdi.

Yine Sabah gazetesindeki azılı Erdoğan aşığı Yavuz Donat’la röportaj gerçekleştiren Özel, bu söyleşide de iktidara kritik gündemlerde destek çıkan birçok açıklamada bulundu. Hâlâ nasıl gerçekleştiği kamuoyuyla paylaşılmayan, birçok şaibe barındıran ve iktidarın doğrudan ve dolaylı sorumlusu olduğu 15 Temmuz için, “'Bu bir tiyatro' diyorlardı. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.' Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, millet iradesinin üzerinde bir güç yoktur. Genel başkanlığını yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'i kuran bir partiye ikircikli pozisyon yakışmaz." diyordu.

TEK ADAMIN FORSU CHP GENEL MERKEZİNDE

Erdoğan-Özel arasındaki normalleşme trafiği, CHP genel merkezinde gerçekleşen iade-i ziyarette de sürdü. Erdoğan’ı karşılamak için “seferber” olan CHP yönetimi kendi inisiyatifiyle cumhurbaşkanlığı forsunu CHP genel merkezine asarak hileyle değiştirilen sistemde anayasaya aykırı şekilde girdiği seçimi ikinci defa şaibeyle kazanan AKP liderinin cumhurbaşkanlığını parti nezdinde tanıdığını ilan etmiş oldu.

Özel, iktidara sağladığı iki görüşmenin ardından rica-minnet ile 28 Şubat paşalarının hapisten çıktığını başarı olarak açıkladı. Böylece halihazırda hukuksuz olan sistemin devletin tüm kontrolünü verdiği Saray’ın yargı üzerindeki kontrolünü tanımış oldu, iktidara muhalefet ederek değil, rica ederek siyaset yapacaklarını övgüyle açıkladı:

“Ben gerekli görürsem gider Erdoğan ile bir daha konuşurum. 28 Şubat paşalarını istedim, hallettiler; ben de teşekkür ettim.”

Özel’in “yumuşama” stratejisinin ayrıcalıkları yalnızca partili cumhurbaşkanına değil, tüm kabinesine sunuldu. Genel başkan seçildikten sonra parti kurmayları ve uzmanlardan oluşturduğu “gölge kabinesini” de bu normalleşme sürecinin parçası olarak bakanlarla görüştürdü. Örneğin ülkede her gün yeni bir grev, işçi direnişi, emekli eylemi gerçekleşirken, Özel muhalefeti mücadelenin parçası olmak yerine sefaletin baş sorumlularından M. Şimşek’le görüştü, taleplerini iletti. Hiçbiri kabul görmediği gibi ana muhalefetin rica-minnet siyasetine yöneldiği dönemde, emekçi halkı hedef alan kemer sıkmalar daha da sıklaştı.

ERDOĞAN’A HUKUKSUZ ADAYLIK ÇAĞRISI

Geçtiğimiz seçimlerde hukuksuz şekilde aday olan ve son derece şaibeli geçen bir seçimin ardından yeniden cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a özel bir daha aday olma çağrısı yaptı. 2017’den beri tüm seçimlerde devlet kurumlarından yararlanan, 2023 seçimlerinde 3. Dönemi olduğu için adaylığı anayasaya aykırı olan Erdoğan’ın, meclisin çağıracağı bir erken seçimle yeniden aday olmasını isteyen Özel; “Erdoğan’ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını CHP ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum” dedi.

YOLSUZLUĞA SAHİP ÇIKMA YARIŞI

Özel CHP’sinin son dönem icraatlarından biri de New York Türkevi’ne dair yolsuzluk iddialarına karşı AKP’yi savunması oldu. Geçmişte de çeşitli yolsuzluk söylemlerine konu olan Türkevi’nin yapım sürecinde New York belediye başkanının iktidara yakın iş insanlarından rüşvet aldığına ilişkin Amerikan basınında manşet olan iddiaları AKP’lilerden önce Özel yalanladı.

Danışmanları ile birlikte Türkevi’nin önüne giderek bir açıklamada bulunan Özel, Erdoğan’ı kurtarma çabalarını uluslararası hatta taşıdı:

“Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Hepimizin gurur duyduğu böylesine bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla, pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirir zaten.”

MECLİS AÇILIŞINDA KATİLLERLE NEZAKET

Geçtiğimiz günlerde yeni yasama dönemini açan meclis, MHP lideri Bahçeli ve muhalefet partileri arasında nezaket yarışına sahne oldu. Bir gün önce MHP grup toplantısında Sinan Ateş davasını takip ettiği için muhalif gazetecileri tehdit eden Bahçeli, aynı konuşmada CHP genel başkanı Özgür Özel için de “çürük”, “yüzsüz”, “tezvirat cambazı” ifadelerini kullanmış, “Ayağını denk al” diyerek tehdit etmişti.

Bir gün sonra gerçekleşen meclis açılışında ise CHP ve HDP’li vekillerle nezaket görüntüleri veren Bahçeli, nezaket ‘hassasiyetini’ bildiği Özel’i de kendi sözleri için avuturken, “Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak” demişti.

Özel ise her zamanki gibi kendisine atılan bir adıma on adım giderek bir gün önce gazetecileri tehdit eden Bahçeli’ye “Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Önemli olan doğru bildiğini söylerken saygıda sevgide eksiklik göstermemek. Hürmetler ederim” diyerek saygılarını sunmuştu. Özel’in “dostum” diye hitap ettiği Celal Adan, Kemal Türkler cinayetini planlamaktan yargılanmış, cinayetin Türkeş tarafından emredildiğini itiraf etmiş eli kanlı bir faşist.