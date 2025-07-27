Hatırlatmalar | Şavşat yolları dünden bugüne devrimciliğe çağırıyor

POLİTİKA KOLEKTİFİ

Türkiye devrimci mücadeleler tarihi bugüne de ışık tutmaya devam eden zengin birikim ve deneyimlere sahip. 1965’lerden itibaren yükselerek gelişen, 70’in ikinci yarısında ülkenin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşan bu mücadelelerin izleri, üzerinden neredeyse yarım yüz yıl geçmiş olmasına karşın, halen canlı.

Geçtiğimiz günlerde Artvin Şavşat’ta SOL Parti’nin çağrısıyla gerçekleşen “Emek, İnsan ve Doğa” mitingi bunun yeni bir göstergesi oldu. Küçücük bir kasabada yolları doldurarak yürüyen insanlar, ülkenin geleceğine sahip çıkarken, ellerinde geçmiş devrimci mücadelede kaybedilen insanların gencecik bakmaya devam fotoğraflarıyla yürüdüler. Bu yürüyüş kamuoyunda da ilgiyle karşılanırken; bu ilgi özellikle de sol hareketin bağımsız bir güç olarak varlığına dair küçük bir işaretin dahi ne denli umut verici olduğunun da bir göstergesi oldu.

Bu solun uzun zamandır kendi kimliğinden ve değerlerinden uzaklaşarak; kendisi dışındaki güçlere bel bağlayarak ve kimi popülist siyaset oyunları üzerine kurulu anlayışların dışında gerçekten devrimci bir siyaset gelişecekse bunun hangi temeller üzerinden yükseleceğini yeniden düşünmek için bir vesile.

HALK İKTİDARI YOLUNDA DİRENİŞ KOMİTELERİ ANLAYIŞI

Bu noktada yetmişli yıllarda faşizme karşı mücadele ve örgütlenme biçimi olarak Devrimci Yol tarafından geliştirilen Direniş Komitelerini hatırlamak gerekir.

Oğuzhan Müftüoğlu, “Faşizme Karşı Demokratik Halk İktidarı Yolunda Direniş Komiteleri” kitabına yazdığı önsözde, buna ilişkin şunları söylüyor:

O dönemde özellikle MC Hükümetlerinin sonuna doğru faşist saldırılar tüm yurdu kaplamış durumdaydı ve hemen her gün her tarafta ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan olaylar yaşanıyordu. Sola, emekçi halk kesimlerine, aydınlara, demokratlara yönelen saldırılar, solun dağınıklığı, örgütsüzlüğü ve güçlü bir politik önderlikten yoksunluğu vb. nedenlerle etkinlik sağlıyordu ve halk içinde bir direnme eğilimiyle birlikte geniş bir yılgınlık ve teslimiyet eğilimi de yaratıyordu. Önümüzde, halk içinde gelişen bu direnme eğilimine sahip çıkmaktan, onu geliştirmeye, örgütlemeye ve onunla birlikte örgütlenmeye çalışmaktan başka bir yol, başka bir umut ışığı yoktu.

Çatışmalar ülkenin her yanını kaplarken bir kamplaşma eğilimini de beraberinde getirdi. Anti faşist kesimlerin direniş mücadeleleri sonucunda ülkenin pek çok yerinde devrimcilerin etkinliğindeki bölgelerin oluştuğu bir ortamda devrimci mücadelenin ve yaşamın yeni bir anlayışla örgütlenmesi gereği de ortadaydı. Bu nedenle Direniş Komitelerinin, gelecekteki halk iktidar organlarının birer nüvesi olarak ele alınması, bu yolla halk kitleleri içinde daha şimdiden yeni bir yaşam biçimi, yeni bir demokrasi ve yönetim anlayışının ve kültürünün kendi öz deneyleriyle geliştirilmesi önerildi. Bu yönleriyle Direniş Komiteleri yalnızca o günkü gelişmeler karşısındaki rolüyle değil, aynı zamanda bir devrim ve sosyalizm anlayışının da somut bir deneyimi olarak bugünkü devrimci mücadele açısından da önemli dersler ve ip uçlarını içerisinde barındırmaktadır.”

DEVRİMCİLİĞE ÇAĞRI

Faşizme karşı mücadele içinde yaratılan bu yeni bir yönetim anlayışı ve demokrasinin yaratıldığı en güzel ve en çok hatırlanan örneklerden birisi Fatsa olurken, Şavşat da ülkenin pek çok yerinde serpilen benzer deneyimlerin yaşandığı yerlerden birisiydi. Orada halk yaratılan bu yeni yönetime “Ensar Hükümeti” adını veriyordu… Çok sevdikleri devrimci Ensar Karahan’ın isminde cisimleşen bu hükümet, halkın hayatı hakkında her konuda birlikte karar ve sorumluluk aldığı bir devrimci siyaset anlayışının ifadesiydi… Bugün sol uzun süredir içine hapsolduğu dar sınırları yıkıp aşabilecekse, kendi değerleri üzerinden yeniden ayağa kalkabilecekse bunun yolu bu siyaset anlayışının geliştirilmesinden geçtiği gibi; ülkenin her yanında sokakları dolduran başta gençler olmak üzere ezilen ve emekçi milyonların da dün Şavşat sokaklarını dolduranlar da bunun çağrısını yükseltiyor. Şavşat yolları dünden bugüne devrimciliğe çağırıyor…

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ORMAN KÖYLÜLERİNİN DİRENİŞİ

Şavşat’ta öncelikle orman köylülerinin sömürüsüne karşı mücadele gelişmeye başladı. Orman köylüleri bir taraftan tefeci tüccar diğer taraftan Orman işletmeleri tarafından çifte sömürüye uğramaktaydı. Yoksullaşan köylüler karın tokluğuna çay fabrikalarında, inşaatlarda, Kars’ta Göle’de toprak ağalarının yanında çalışmak zorunda kalıyor, yerini yurdunu terk etmeye zorlanıyordu. Köylüler sömürüye karşı ekonomik, demokratik hakları için direnmeye başladı. Bu bağlamda neredeyse tüm köylerden katılımın olduğu büyük bir miting düzenlendi. Köylülerin mücadelesini haşere işçilerinin direnişi izledi. Haşere işçileri birkaç aylığına güvencesiz, sigortasız mevsimlik işçi olarak istihdam ediliyordu. Şavşat dışında kurulan çadırlarda kalıyorlardı. Devrimciler işçilerin sorunlarına dair çözümler üreterek işçilerle yakın ilişkiler kuruldu ve onlarla birlikte komiteler oluşturuldu. 15 Haziran 1978 tarihinde 3 iş yerinde direniş başladı. Direniş, büyük kitlesel bir gösteriye dönüştü. Bu direnişin diğer bir özelliği de devrimcilerin köylerle doğrudan ilişki kurmasının önünün açılması oldu.

• Halk Komiteleri

Komiteler tek bir formun dışında sorunların özelliklerine göre farklı şekilleniyordu. Her köyün kendi komitesi vardı, muhtar ve ihtiyar heyetinin görevini görüyorlardı, Pahalılığa ve karaborsaya karşı şekillenen esnaf komitesi vb. komiteler oluşmuştu. Sorunlar kolektif bir biçimde çözüldükçe direniş komiteleri halk komitelerine doğru genişlemeye başladı.

Köylerde üretim süreçlerine yönelik komiteler oluşturuldu. Herkesin tarlası kolektif biçimde birlikte sırasıyla sürülüyordu. Önceleri bu öneri garip karşılandı. Çok az köylü katılıyordu. Sonraları böyle olunca daha hızlı olduğunu deneyimleyenler katılmaya başladı. Bir süre sonra bütün köylü kolektif çalışmanın parçası oldu.

• Neker Komiteleri

Köylerdeki önemli bir deneyim de Şavşat Devrimci Yol dava dosyasına bir suç gibi konulan “Neker Komiteleri” idi. Neker Artvin yöresinde pelit ağacının yapraklarına verilen isim. Kış şartları çetin olduğundan hayvanlara ot veriliyor. Kışın uzun sürdüğü dönemlerde hayvanlara ot yetmiyor. Bunun için köylüler hayvanlara yedirmek için neker kesip kışın yediriyorlar. Bu kesim köylüler arasında zaman zaman sorunlara neden oluyor. Neker komiteleri ortak meralarda tıpkı tarlalarda olduğu gibi birlikte kesmeye ve kimin ne kadar hayvanı varsa ona göre bölmeye yönelik bir pratik hayata geçiyor. Böylelikle sorunları ortadan kaldırdığı gibi kolektif bir yaşamı da örgütlemiş oluyor. Bu pratiklere paralel olarak köylerde köy odaları yapıldı. Buralar köylülerin bir araya geldiği, okuduğu tartıştığı ve kültürel üretimler yaptığı mekanlar haline geldi.

• Karaborsayı Önleme Komiteleri

1970 sonlarına doğru yapısal karakterinden kaynaklı ülke ciddi bir ekonomik krizin eşiğine gelmişti. Temel tüketim malzemelerine bile ulaşmak zordu. Buna paralel temel gıda malzemeleri tüccar ve tefeciler eliyle stoklanıyor ve karaborsadan satılıyordu. Buna paralel olarak karaborsaya karşı mücadele başladı. Fatsa’dan farklı olarak karaborsa olmadan önlemeye yönelik bir politika geliştirildi. Esnaf komitesi oluşturuldu. Bu komite Şavşat’a toptancılara gelen bütün malzemeyi tespit ettiler. Bu şekilde tespit edilen malzeme belirli dükkanlara verilerek fazla parası olanın eline geçirerek fahiş fiyatlardan satması önlenmiş oluyordu. Esnaf komitesi esnaf tarafından seçiliyor ve denetleniyordu. İlçede ise yerel yönetimleri denetleyen komiteler vardı.

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ADLİYELER BOŞALDI HALKIN SORUNLARINA ÇÖZÜMLER BİRLİKTE BULUNDU

Şavşat’ta sivil faşist hareket bir dönem var olmaya çalıştıysa da taban bulamamıştı. Bu manada 1978’e gelindiğinde ne faşist hareket ne de halka yönelik saldırılar söz konusuydu. Buna karşın halkın birikmiş sorunları ise çözüm bekliyordu.

Geniş kesimler nezdinde devrimcilerin tanınması ilk olarak köyler arasında ortaya çıkan mera ve sınır sorunlarının çözülmesine yönelik çabalarla başladı. Köylüler arasındaki paylaşım sorunları neredeyse 30-40 yıl süren davalara konu olmuş, davalar uzun sürdüğü için köylülerin arasında sürekli çatışmalar meydana gelmeye başlamıştı. Diğer yandan avukatlar, hakimler ve savcılar bu davalar sayesinde rüşvet yoluyla kazanç elde etmeye başlamışlardı Bu yüzden davalar uzayarak gitmiş ve bir türlü çözüme kavuşamamıştı. Halkın kendisinin seçtiği güven duyduğu kimselerden oluşan heyetler oluşturuldu ve bu heyetler davaları çözüme kavuşturdu. Heyetlerin verdiği kararlara tüm köylüler uyarak ortak bir tavır gelişti.

Yıllardır çözülemeyen davaların bu şekilde kısa bir sürede devrimcilerin inisiyatifiyle çözülmüş olması halk nezdinde devrimcilere yönelik sempatinin ve güvenin artmasına neden oldu. Bir süre sonra bütün sorunların muhatabı komiteler ve devrimciler olmaya başladı. Daha sonra halk mahkemeleri olarak da anılacak bu heyetler neredeyse adliye mekanizmasını ortadan kaldırmıştı.

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ENSAR’IN VE DEVRİMCİLERİN ADINI BU TOPRAKLARDAN SİLEMEDİLER

Ensar Karahan Şavşat’ta halk tarafından sevilen güvenilir, fedakar bir devrimci, bir kahraman bir efsaneydi.

Egemenler nezdinde ise korkulu rüyalarına dönüşmüştü. Jandarma komutanı korkusunu “burada hükümet var; ama asıl etkili olan Ensar Karahan hükümeti” diyerek dışa vuruyordu. Ensar’a duyulan korku, işkence sırasında karşılarında bağlı duruyorken bile kendini gösteriyordu.

Ensar Karahan’a işkence yapan Yüzbaşı Mustafa Eken, Ensar’ı dipçiklerken “Ensar Adını bu Artvin’den sileceğim” diye bağırıyordu. Ensar 31 Mayıs 1981 gecesi askerlerin işkencesi sonrası hayatını kaybetti.

Ensar Karahan 12 Eylül sonrası arkadaşları ile birlikte cuntaya direnmek için kırsal kesimdeki silahlı mücadele katıldı. 26 Mayıs 1981 günü bir ihbar sonucu 3 arkadaşıyla birlikte yakalandı. Yakalanmalarına halkın tepkisine dair Şavşat halkının anlattığı anekdot devrimcilerin Şavşat’ta bıraktığı izlere dair önemli ipuçları veriyor;

“Ensarlar karakola götürülünce halk onları görmek için karakolun önüne toplandı. Yzb. Mustafa Eken aklınca bu durumu değerlendirmek istedi. Ensarları karakolun bahçesine çıkarıp kalabalığa seslendi. ‘Bu Komünistler yüzünden sizler çok çektiniz. Ama sonunda yakaladık; sizi bu asilerden kurtardık’ derken halkın kendisini destekleyeceğini sandı. Kalabalıktan bir süre hiç ses çıkmadı. Sonra biri bağırdı, ‘Ensar abi, nasılsın?’ Ensar gülerek cevap verdi. ‘İyiyim.’ Bu defa herkes Ensar’la birlikte gülmeye başladı. Sonra Yüzbaşı sinirlenip onları geri içeri aldı; herkese bir hüzün çöktü.

Artvin’de ve Şavşat’ta 12 Eylül öncesi mücadele içerisinde ve sonrasında cuntaya karşı kırlarda direnen onlarca devrimci yaşamlarını yitirdi. Ahmet Pehlivan, Özgüç Tuncay, Erkan Uzuneminağaoğlu, Hasan Işık, İlhan Durmuş, Remzi Aksakal, Ensar Karahan ve niceleri emekçi halkın ruhunda, kalbinde ve bilincinde yıldız yumruklara dönüştü. Ama cuntanın eli kanlı canileri ne onların izlerini bu topraklardan silip atabildiler ne de devrimcileri yok edebildiler." (Unutulmasınlar Diye, Bireşim Yayınları)

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ŞAVŞAT KATLİAMI

Artvin’de ve Şavşat’ta komiteler aracılığıyla halkın kendi sorunlarını kendi gücü ve iradesiyle çözmesi ve nerdeyse devlet kurumlarının işlevsiz kalması egemen sınıfları tedirgin etmişti. Şavşat’ı zapturapt altına almak için Giresun Komando Birliği Şavşat’ta getirildi. Komutanın ifade ettiği biçimiyle Şavşat’ı vatan toprağına katmaya gelmişlerdi. Komanda birliği gereksiz aramalara, sokakta yürüyen gençleri dövmeye esnafın parasını ödememeye başladı. Artan baskılara karşı halk kesimleri komando birliğinin geri çekilmesi talebiyle çeşitli direniş eylemlerine girişti. Esnaf komitesi kepenk kapatma kararı aldı, bunun yanı sıra otobüs ve dolmuşçular kontak kapatma eylemi yaptı. Bunun üzerine komandolar köylere yönelmeye ve terör estirmeye başladılar.

Bu durum karşısında 23 Temmuz 1979 tarihinde “Faşist Baskılara Son” mitingi yapıldı. 14.30 civarında miting sona ermek üzereyken Ardanuç’tan gelen kitle aramalar vb. sonucu alana geç giriş yapma zorunda kalmıştı. Bir anda komando birliği bu kitlenin üzerine yaşlı, kadın çoluk çocuk demeden ateş etmeye başladı. Ardanuç ve Şavşat halkı eline ne geçirdiyse askerlere atmaya başladı. Kaçan askerler hükümet konağına sığındı. Açılan ateş sonrası Adil Bilir, Eşref Koca, Atanur Şahin, Ali Kılıç adlı devrimciler katledildi. TÖB-DER Başkanı Erdem Uzun’un annesi Saime Uzun ise kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti. Olay sonrası Komando birliği Giresun’a geri gönderildi. Giresun’a gönderilen askerler halk tarafından gece Artvin’e sokulmadı. Artvin ve ilçelerinde karakollar önünde protestolar yapılarak, valilik taşlandı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.

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HALK İÇİN HALKLA BİRLİKTE

Artvin 1970’lerde Doğu Karadeniz’de tarımsal üretimin en düşük olduğu, halkın geçimini ormancılık ve hayvancılıkla sağlamaya çalıştığı bir şehirdi. Geçim kaynaklarının kısıtları sebebiyle de dışarıya çok göç veren, bu sebeple de okuma yazma oranının bölgede en yüksek olduğu iller arasında olmasına rağmen, kentte yaşayan halkın geçim sorunu en önemli problemlerden biriydi. Devrimcilerin yörede örgütlenmeye başladığı dönemde Artvin’de yaşayan halk için ormancılık halkın geçimini sağlayabileceği bir meslekten çok uzaktı. Devlet kontrolündeki ormanların ihalelerini alan şirketlerin ucuza, yalnızca birkaç aylığına yöre halkına iş verdiği bir sistem oturtulmuş durumdaydı.

Artvin’de örgütlenen devrimcilerin önceliği halkın hem iş ve geçimle ilgili sorunlarını çözerken, öte yandan devlet eliyle yükselen faşist saldırılara karşı direnişi sağlamaktı. Örneğin, dağlık bir yapıda olduğu için pek toprak ekilemeyen Artvin’de köylere buğday Toprak Mahsülleri Ofisi üzerinden, bürokrasi sebebiyle ağır ve eşitsiz dağıtılırken, devrimciler buğdayın gelmediği köylere de dağıtılmasını sağlamışlardı. Bunun yanı sıra karaborsaya karşı stok yapan depolar basılmış, özellikle zor bulunan tüm malların halka adaletli biçimde dağıtılması sağlanmıştı.

Devrimciler Artvin’de ayrıca halkın kendi arasındaki sorunlarının da çözümü için mücadele ediyordu. Artvinli devrimciler 12 Eylül’ün ardından köylülerin arasındaki yayla, mera sorunlarını çözdükleri, iki köy arasına köprü inşa ettikleri için “Halk Mahkemeleri” kurmakla da yargılanmışlardı.

Artvin’de halkın tüm sorunlarının içinde devrimciler vardı. Ardanuç’ta köy camisi onaran, muhtarın köylüyü tarlalarda ücretsiz çalıştırmasına son veren, köylerde tiyatro ve korolar kuran, orman işçilerinin sosyal haklarını kazanan, halkın içinde onlarla birlikte örgütlenen devrimcilerdi.

Artvin’de sürdürülen mücadele hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Bugün dahi Artvin’in dağları ve ormanları rantçı-yağmacı politikalara karşı direnişin merkezi olmaya devam ediyorsa, bunda 70’lerde sürdürülen mücadeleler üzerinde yaratılan birikimin önemi yadsınamaz. Keza 12 Eylül’ün en ağır günlerinde dahi Artvinli devrimciler aylarca ihbar korkusu yaşamadan bu köylerde kalabilmişse, halk için halkla birlikte sürdürülen mücadelenin sonucudur.

Artvin’de, Şavşat’ta, Hopa’da halkın bizzat kendisi yönettiği, ekonomisini örgütlediği, özgürce yaşayabildiği bir yaşamı kurma mücadelesine ömrünü feda eden sayısız devrimcinin emeğinin sonucudur. Son olarak, bu yıl içerisinde aramızdan ayrılan, belki yaşamının en uzun ve hızlı yıllarını başka bir ülke kurma mücadelesini örgütlemek için Trakya’nın, Karadeniz’in taşlı yollarını adımlayarak geçiren, Fırtınalı denizin yolcusu Sedat Göçmen’in sözleri, Karadeniz’de hayatın içerisinde örgütlenen, devrim sonrasına ertelenmeyen bir başka yaşamı kurabilme dirayetini özetliyor:

“Bizim zamanımız işin bitmesi ile sınırlıydı. İş bitmeden dinlenmek, uyumak, soluklanmak bir lükstü.”