Havuz Kafe uygun fiyatla halkın hizmetinde

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Havuz Kafe, hijyenik ve kaliteli hizmet anlayışıyla uygun fiyatlı ürünleri Aydınlılarla buluşturmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Aydınlıların öncelikli tercihi olan Havuz Kafe başta emekliler ve öğrenciler olmak üzere birçok Aydınlı’nın tercihlerinde ilk sırada yer alıyor.

Havuz Kafe’nin toplumun her kesimine hitap ettiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bizler vatandaşlarımızdan topladığımız vergilerle vatandaşlarımızın sağlıklı beslenmesine katkı veriyoruz. Milletimizin parasını yine milletimiz için harcıyoruz” dedi.

Havuz Kafe’nin hijyen, sağlık ve çalışanların ilgisi bakımından çok iyi bir yer olduğunu ifade eden emekli Mehmet Cengiz, “Rahatsızlığımdan dolayı yemeğimi bile masama kadar getiriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Burada verdiğim parayla dört çeşit yemek yiyorum. Dışarda anca bir tost yiyebilirisiniz. Emekliyim bu fiyata bu yemeği ben başka bir yerde yiyemem” diye konuştu. İncirliova’dan ailesi ile birlikte yemek yemek için Havuz Kafe’ye geldiğini kaydeden emekli İsa Koca, “Bu güzel manzarada, hijyenik ortamda güzel hizmetleri gördükçe buraya bayılıyorum. İmkânım olsa her gün gelirim. Bir çorba parasına dört öğün yemek yiyorum. Bunun daha üstü olamaz. Burada yediğim yemeği evde yapsam daha pahalıya gelir. Burası yarı yarıya fark ediyor. Benim evim burada olacak evde yemek yemeyi kaldırırım” ifadelerine yer verdi.