Haya ne menem bir şey ki?!

Şu Manifest adlı hayasız haydutlara hadlerinin haykıra haykıra bildirilmesi çok iyi oldu, çok da güzel iyi oldu, tamam mı!

Biliyorsunuz, bunlar altı kişi; beşi inşaat, madencilik, turizm vs. aklınıza ne gelirse bir sürü iş yapıp ülkenin kaynaklarını sömürüyorlardı. 'Altıncı' da onlara kimsenin dokunamamasını, işlerin pürüzsüz yürümesini sağlıyordu. Bu yüzden bu manifestçilere dokunulması çok da iyi oldu, çok da iyi güzel oldu.

Bu manifestçilerin bir de vakıfları, vakıflarına bağlı yurtları, bu yurtlara emanet edilmiş çocukları, ''Haya! Haya!'' diye bağırarak o çocukları istismar eden hocaları vardı. Ne o vakıflara, ne o yurtlara, ne de o 'haya hocaları'na dokunulabiliyordu, çünkü hepsi aslında o 'altıncı'nın koruması altındaydılar. Ama n'oldu? Geçen hafta o hayasızları çektiler karakola, 'haya' neymiş gösterdiler! Çok da iyi ettiler, çok da güzel ettiler.

Manifest adını nereden bulduklarını da tahmin edebiliyorum: Gemicikler ve tosuncuk gemilerinden!

∗∗∗

GENEL KÜLTÜR KÖŞESİ

Yaklaşık 20 yıldır, Türkiye'de gemiler ikiye ayrılmaktadır:

1) Gemicikler (“Şimdi gemi var, gemicik var. Bir de bunun sıfırı var, eskisi var. Şimdi siz kalkar, 15-16-17 yaşında bir gemi alır, ve bu gemi de küçük bir, yani o gemiciklerden (burada kendi de gülüyor) olursa, ve bunun da ödeme koşulları gayet iyi olursa, kredi sistemi falan gayet iyi olursa, kendi kendini hatta ödeyebilecek bir noktada olursa, niye alınmasın?! Kalkar 300-400-500 bin dolar peşinatla bir gemiyi alabiliyor, ondan sonra taksitini de bu gemi kendisini ödeyebiliyorsa, bunu yapabilirsiniz." Başbakan RTE, Seçim 2007 Programı, NTV-SKYTürk ortak yayını)

2) Pudra şekeri taşıyan 'tosuncuk gemileri' (AKP'li zengin çocuklarının lüks arabalarla dolaşırken burunlarına çektikleri pudra şekerlerini Güney Amerika kıtası ve bilumum üretici ülkelerden getiren tosuncukların gemicikleri. İki küçültme eki -'cuk' ve 'cik'- peş peşe kullanıldığında okunması zor olduğu için, kısaca 'tosuncuk gemileri' diye anılır)

Özellikle uzun mesafe deniz taşımacılığında, gemideki yük ve kişilerle ilgili verileri içeren belgeye 'manifest' deniyor. Bu hayasız haramiler, 'manifest' sözcüğünü büyük ihtimalle kendi aralarında bir tür gizli işaret gibi kullanıyorlardı. Şimdi de kullansınlar da görelim bakalım!

Bu arada, konudan bağımsız aklıma geldi: Geçenlerde 18+ diye duyurarak konser veren genç kızlar vardı. Ne oldu onlara yahu, bileniniz var mı?

HAYALI VE HAYASIZ KUŞAKLAR?

Yılın bir gecesi, günbatımından şafağa dek şiddet ve cinayetin serbest olduğu bir ABD'nin öyküsünü anlatan Purge/Arınma Gecesi serisinin yaratıcısı James DeMonaco, bu sefer ilginç bir 'kuşaklararası şiddet' hikâyesi anlatıyor. The Home (2025) sanırım Türkiye'de gösterime girmeyecek. Bu yüzden 'sürprizbozan' (spoiler) konusunda biraz daha rahat davranabilirim galiba.

ABD'de, annesi-babası olmayan çok sayıda çocuğun bir karı-kocanın evinde yaşadığı bir 'bakıcı aile' kurumu var. Hikâye, bu bakıcı aile evlerinden birinde başlıyor: Sevgi dolu bir çiftin evinde, farklı yaş ve ırklardan kardeşleriyle yetişen Max, üniversite için evden ayrılan abisi Luke'un intihar ettiğini duyduktan sonra bir türlü kendine gelemez. Kilitlerini kırarak girdiği bazı mekanların iç duvarlarını rengarenk grafitilerle donatır. Bu tür hafif yasadışı davranışları nedeniyle, kamu hizmeti cezasını çekmek üzere şehir dışında bir yaşlı bakımevine gönderilir.

Bakımevinin yöneticisi Doktor Sabian, özellikle 75 yaş üstü bireylerin psikozları üstüne çalışmakta, 'göz terapisi' denilen bir yöntemle araştırmalar yapmaktadır. Zengin ve zinde ihtiyarların her gün ayrı bir eğlentiyle yaşayıp gittiği bu bakımevinde Max, girmesi yasak olan bir kattan gelen çığlıkları araştırırken hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar: (Sürprizbozan) Bu bakımevi ve bunun gibi binlercesinde ABD hükümetinin izniyle korkunç deneyler yapılmakta, gençlerin 'gençlik özü' yaşlılara aktarılarak ömürlerine ömür eklenmektedir. Hatta o sevgi dolu bakıcı aile bile bu yaşam hırsızlığının bir parçasıdır.

∗∗∗

Filmde kabaca üç kuşağın öyküsüne tanıklık ederiz: 'Boomer' denilen 2. Savaş sonrası patlayan kuşak (zengin yaşlılar), bugün iktidarın akışını belirleyen kuşak (Doktor Sabian ve ekibi) ve iktidar tarafından yaşam enerjileri çalınıp her biri 100 yaşın üstündeki kötü ihtiyarlara aktarılan Z kuşağı. Filmdeki ihtiyarlar ve iktidar, hepimiz için çok tanıdıktır -her ne kadar “Çıkar telefonunu göster!” demeseler de... Finalde, enerjisi emilen Z kuşağı, yaşlılardan intikamlarını çok feci biçimde alır: Sömürgen ihtiyarlar “Haya! Haya!” diye bağırarak cezalarını çeker -ya da ben öyle duymuş olabilirim.