Hayal kurmak için umut lazım…

İnsanlar hayal kurarlar ama hayal kurmaları içinde umutlarının olması gerekir…

Şimdi yurttaşlarımız hayal dahi kuramıyor…

Çünkü umutlarını yitirdiler…

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Ekrem İmamoğlu, bu ülkenin karartılmaya çalışılan umutlarının aydınlık yüzü oldu!

Bu nedenle hemen her iki günde bir yüzbinlerce değişik yörenin insanı, meydanları doldurup eylem yaparak “hayal kurabilmenin umut ışığını yakmaya” çalışıyor…

Silivri’de İmamoğlu’na “umut veren ışık sizsiniz!” Dedim…

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Bugün ülkemizde Siyasal İslamcı öyle bir iktidar var ki, bırakın umudu, insanların hayal kurmasına bile karışıyor…

Düşünen, hakkını arayan, yanlışları söyleyen, özgürlüğüne engel olanlara karşı duran, hukuk ve adalet isteyenleri zindanlara atmaya çalışıyor…

Şeriat isteyen eylemler yaparak, Atatürk’ün kurduğu çağdaş Cumhuriyetin büyük bir hırsla yıkılması için pervasızca uğraşıyor…

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Barrack denen ABD’li emlakçı/elçinin, Türkiye’ye biçtiği elbiseyi, yani, “yeni Osmanlılık elbisesini” halkımız öğrendikçe iktidara olan tepki daha da artıyor….

İsrail’in üniter ve ulus devletlerden korktuğu gerçeğinin açıklanması, yurttaşlarımızı daha hırslandırıyor…

İktidarın, Ülkemizden önce İsrail’i düşündüğünü görmenin acısını çeken insanlarımız, bu iktidarı devirmeye kararlı olduklarını meydanlarda çekinmeden bağırıyorlar…

Ülkemiz, Cumhur İttifakının varlığıyla ciddi BEKA sorunu yaşıyor…

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AKP iktidarı, “yaptıklarının milyonlar tarafından anlaşıldığını bildiği için korkuyor.

Korktukça baskısını arttırıyor…

Ama yaptığı her haksız, hukuksuz baskı kendisinin yıkımını daha hızlandırıyor…

Korktukça foyaları daha çok ortaya dökülüyor…

Emperyalistlere verdikleri “Cumhuriyeti yıkma” sözünü bir an önce yerine getirmenin telaşını yaşıyorlar…

Bu telaş, gizledikleri birçok şeyin ayaklarına dolaşmasına neden oluyor…

İşi azıttıkça, ayaklarına sıktıkları kurşunlar çok daha büyük yaralar açacak…

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Eğer bir ülkede özgürlük yoksa, o ülkede hukuk da özgür değildir.

Yargı taraflı ve bağımlıdır…

Eğer bir ülke laisizmden yana değilse, o ülkede devlet yönetimi dinin esiridir…

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Ülkemizin en başarılı ve en uzun süre Belediye Başkanlığı yapan Hasan Akgün’ün kurucusu olduğu “26. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin” açılışına katıldım…

Önceki DİSK Genel Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Süleyman Çelebi’den festivalle ilgili geniş bilgi aldım.

26 yıldır yapılan uluslararası İstanbul Büyükçekmece Festivali, 10 kez dünyanın en başarılı festivali seçilmiş…

Bu başarıyı elde eden başta Başkan Hasan Akgün ve çalışma arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır…

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Festival açılışı çok görkemliydi…

55 ayrı ülkenin 680 sanatçısının katıldığı festivalin mottosu” sevgi birbirimize, barış hepimizedir…”

Katılan ülkeler, “Birbirinden ayırt edemediğiniz güzellikteki folklorik danslarıyla büyük bir görsel şölen sundular…

Marmara Silivri cezaevinde tutsak tutulan Hasan Akgün'ün eşi Hatice Hanım, kızları ve Büyükçekmecelilerin yoğun katılımıyla yapılan açılış, sanatın birleştirici ve kucaklayıcı gücünü bir kez daha gösterdi…

CHP’nin önceki genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın yanı sıra Dilek İmamoğlu’nun açılış töreninde bulunması, hem İstanbul’a hem de Türkiye’ye “bugünkü iktidarın sanat ve sanatçıyı yok sayan anlayışının yerine, CHP iktidarında yaşama sevincinin oluşturulması için kültür ve sanatı yeniden canlandıracağına dair etkin mesajlar verildi…

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Ertesi gün Silivri Cezaevini ziyaret ettim.

İlk ziyaretim Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e oldu.

Akgün ülkemizin yetiştirdiği önemli entelektüellerden biri…

Sanki belediyecilik akademisi kurmuş gibi tüm çalışanlarıyla birlikte hemşerilerinin sevgilisi olmuş…

Dile kolay 30 yıla yakın belediye Başkanı olarak hizmet ediyor. Büyükçekmece’de dokunmadığı kişi, çözmediği sorun kalmamış...

Arkasında çok büyük hizmet izleri bırakmış…

Konuştuğum herkesin Hasan Başkanla başından geçen iyi anıları var…

“Silivri’de de okumaya yazmaya devam ediyorum. Kentime hizmetimi sürdürecek hazırlıklarda bulunuyorum. Yani vaktimi boşa geçirmiyorum” dedi…

” Avrupa’da bile başarılı olan “Belediye spor Kulübüne” katkı sunan sponsorlar nedeniyle, Akgün tutuklanmış…

Çalma, zorlama, usulsüzlük yok. Savcı niye bu kulübe vermişler diye sorgulamış…Tutuklanma gerekçesi Savcı “Niye size katkı sundular? Denilmiş...

Yani hiçbir şey bulunamamış. Her zaman olduğu gibi gerekçe yaratılmış. Ama uymamış…

Yazık…

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Adana gibi Başkan Zeydan Karalar’a yapılanları kimse unutmamalı…

Neden suçlandığını hala öğrenememiş…

Zeydan başkan çok sakin, dimdik ve çok kararlı duruyor…

Biliyor ki Adana arkasında…

Birlikte siyaset yaptığım dürüst ve ilkeli Zeydan Başkana sadece Adana’nın değil, Mersin’de Maraş’ta Gaziantep’te onu tanıyan herkes inanıyor ve destekliyor…

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Galatasaray Lisesinden benim küçüğüm Fatih Altaylı’yla epey uzun sohbet ettik…

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Bu kadar değerli ve bir o kadar da ülkeye hizmet eden insanlar neden zindandalar?

Bu sorunun cevabı çok açık!

Emperyallerin talimatıyla emeği sömürülen ve esir alınmış bir Türkiye isteniyor!!

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Her yandan Türkiye’yi kuşatmaya çalışanların en son oyununu da CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş açıklıyor…

İstanbul Üniversitesi bu yıl tüm faküllerinden mezun olanlara diploma ve mezuniyet belgesi vermiyormuş…

Neden bu yola gidildi?

Herhalde Saraçhane’de haklarını aradıkları için…

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İmamoğlu, aslanlar gibi dimdik duruyor…

Verdiği mesajlarla toplumun umudunu arttırıyor…

Işık belirdi, Ekrem İmamoğlu artık Türkiye Halkının umudu !

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“Yeter artık” çare seçim…