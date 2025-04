Hayaletler ve avcıları

“Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir” (Picasso). Hayaller mevcut gerçekliğe rağmen gerçekleşir, gerçekleştiklerinde dünyanın gerçekliği değişir. Hayaller, mevcut düzeni yerinden edebilecek kudrete sahiptir. Hayal kurmak yaratıcı olduğu kadar yıkıcıdır da. Halklar, tiranların hayallerini yıkmadan kendi hayallerini gerçekleştiremez. Genel kanıya göre hayal kuran öznelerdir, oysa bunun tersi de doğru. Hayaletler öznelere bulaşır ve bulaştıklarında özneler hayal kurmaya başlar, artık hayatları eskisi gibi değildir. Hayaletlerin insanlardan bağımsız hayatları vardır, insanlar doğar, yaşar ve ölürler, fakat onlar ölümsüzdür. Hayaller, öznelere musallat olan ölümsüz hayaletlerin eseridir. Hayaletler tekinsizdir ve bireylere musallat olmaktan asla vazgeçmezler. Her tekinsiz deneyim gibi hayaletlerle karşılaşmak korkutur insanı. Özgürlük hayaletinin size musallat olduğunu bir düşünün. Yerleşiksiniz ve özgürlük hayali tüm yerleşik değerlerinizi, kurulu düzeninizi alt üst edecek. Haliyle her rasyonel varlık gibi, irrasyonel olanı bastıracaksınız elbette. Fakat öyle bir zaman gelir ki bastırılmış olan tüm şiddetiyle yüzeye çıkabilir ve bedenleri ele geçirebilir. Yeryüzünde bu tür vakalar defalarca rapor edilmiştir. Mesela 19. Yüzyılda Marx ve Engels Avrupa’da dolaşan bir hayaletten söz ediyorlardı: “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor- Komünizm hayaleti” (Komünist Manifesto).

Bastırılan hayaletler yüzeye çıktıklarında egemen güçler, hayaletleri avlamak için tüm güçlerini seferber edeceklerdir. “Eski Avrupa’nın bütün güçleri, bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak içine girdiler” (Marx-Engels). Sadece hayaletlerle savaşmak yetmez, hayaletlerin ele geçirdiği bedenlerin de tek tek toplanması ve adalet saraylarında toplu şeytan çıkarma ritüellerinin düzenlenmesi gerekir. Hayaletler sizi korkutabilir, fakat hayaletlerden en çok korkanlar tiranlardır. Zira hayaller onları yerlerinden edebilir. Hayaletleri avlamak için kolluk kuvvetleri kurulmuştur. Hayalet avcıları hayaletlerin ele geçirdiği bedenlerin kapısını elbette her an çalabilir. Fakat sadece bedenleri değil de hayaletleri de avlamak istiyorsanız, hayaletlerle bedenlerin bir arada bulunduğu en uygun saat sabahın altısıdır. Sabahın altısında hayalet ile bedenini suçüstü yakalayabilirsiniz. Ekranlarda siz sadece ters kelepçelenmiş bir beden görebilirsiniz. Oysa hayalet avcıları bedeni ve hayaletini birlikte kelepçelemiştir.

Hayalet, “hayal et!” diye okunur. Her hayalet bir hayali size musallat edebilir ve o hayaletin hayali hayatınızı kökten değiştirebilir. O yüzden hayalet avcıları hayaletlerin izlerini tek tek bedenlerde süreceklerdir. Bedenlerdeki hayal kurmaya dair en küçük bir işaret, o bedenleri ele geçiren hayaletlerin işaretidir. Nerede bir hayal kuran beden varsa ve bu hayal tiranların hayalleriyle çelişiyorsa orada mutlaka bir hayalet vardır. Hayaletlerin ele geçirilemeyeceğini elbette tiranlar da bilir. Zira hayaletler ölümsüzlerdir. Ele geçirilenler, sadece hayaletlerin izlerini taşıyan, hayal kuran bedenlerdir. Hayal kuran bedenler kudretlidir. Hayaletler tarafından ele geçirildikleri her hal ve tavırlarından bellidir. Şimdi ve burada oluşları, boyun eğmeyişleri, birleşerek kendi mekânlarını yaratabilmeleri, geçmişten şimdiye ve oradan da geleceğe uzanan düşünceleriyle boyun eğen, hayalleri kurumuş bedenlerden kolaylıkla ayırt edilebilirler.

Hayaletler hiçbir bedeni ayırt etmez, her bedene musallat olabilirler. Fakat kimi bedenler hayaletlerden o kadar çok korkarlar ki onları defetmek için her çareye başvurabilir ve sonunda kurtuluşu tiranlara boyun eğmekte bulurlar. Ekranlarda papazlar sürekli toplu şeytan çıkarma ritüelleri düzenlemekte ve hayaletlerden korunma, musallat olan hayaletlerden kurtulma yöntemleri anlatılmaktadır. Ve hayaletler her nerede görülürse mutlaka bildirilmelidir. Bu iş için hayalet ihbar hatları kurulmuştur. Yine de hayaletler sizi hazırlıksız yakalayabilir, bedeninizi ele geçirebilir ve kendinizi sokaklarda özgürlük, hak, hukuk, adalet sloganları atarken bulabilirsiniz. Son zamanlarda bu tür vakalar dünyanın pek çok yerinden rapor edilmektedir. Son bir not: Hayaletler hâlâ sizi ziyaret etmediyse, onları çağırmak için hayal kurmanız yeterli.