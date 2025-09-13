Hayâsızlık değil, tahakküm

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’taki Manifest konserinde grup üyelerinin dans etmesini “hayâsızca hareket” ve “teşhircilik” suçlarıyla eşleştirdi. 7 Eylül’de grup hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Evet, yanlış okumadınız… 21’inci yüzyılda, şarkı söyleyen ve dans eden kadınlar Türkiye Cumhuriyeti’nde suç unsuru sayıldı.

Çok açık ki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Manifest grubuna ettiği hakaretler ve aynı gün açılan soruşturma yalnızca bir sanat topluluğunu hedef almadı; kadınların bedeni, emeği ve varoluşu üzerinde kurulmak istenen tahakkümün açık bir göstergesini oluşturdu. Aynı zamanda mesele, sanat özgürlüğünden öteye geçerek laikliğe yönelen bir tehdidi de barındırıyor. Sanatın suç, kadının sahnedeki varlığının günah sayıldığı bir iklim, laiklik ilkesini ve demokratik toplumsal yaşamı doğrudan hedef alır. Laikliğe açılan bu gedik, yalnızca sanatı değil, toplumun tüm özgürlük alanlarını daraltır.

Bu soruşturma, haftalardır Diyanet hutbelerinden yağdırılan kadın düşmanı sözlerin yargıya tercüme edilmiş halidir. Yenidoğan bebeklerin para için öldürülmesini umursamayanlar, her geçen gün daha fazla çocuğun işçileştirilmesine kafa yormayanlar, sadece geçtiğimiz ağustos ayında 14 yaşının altındaki çocuğun çalışırken ölmesini gündemine bile almayanlar, kadınların erkek şiddeti sonucu yaşamlarından olmasını dert etmeyenler, çocukların cinsel istismara maruz kalmasına gözlerini kapatanlar, 15 yaşında bir işçi kız çocuğu Boğaziçi Üniversitesi’nde katledildiğinde susanlar, “kadınlar ölmesin” diyenleri cezalandırmak için yarışıyor. Şimdi de sahnede dans eden kadınlardan hem de “milli güvenlik” bahanesiyle korkuyor. Demek ki siyasal iktidarın gözünde kadın bedeni, bu kadar tehlikeli.

∗∗∗

Bir yandan “ahlak” nutukları atıp diğer yandan kız çocuklarının hayatlarını yok eden sistem, şimdi kadınların sahnede görünmesini milli mesele haline getirmiş durumda. Yoksa Manifest grubunun sahnede söylediği “hak, hukuk, adalet” sözleri mi siyasal iktidarı rahatsız etti? Geriye kalan “teşhircilik” masalı ise kitleyi avutmak için uydurulmuş bir kılıftan mı ibaret yoksa?

Hukuka bakalım: TCK madde 225 teşhircilik için “cinsel bölgelerin gösterilmesi” şartını koşar. TCK madde 225, konser koreografisini kapsamaz. Ama hukuk siyasal iktidarın işine gelmediğinde, kanun maddeleri lastik gibi esner, eğilir, bükülür. Çünkü mesele hukuk değil; mesele kadınları, gençleri, muhalefeti sindirmek!

Siyasal iktidar, artık seçimleri kazanamadığı için sokakta, sahnede, üniversitede ne varsa yasaklamaya sarılıyor. Konser iptallerinin, tiyatro yasaklarının, kitap toplatmalarının sebebi de bu. Çünkü biliyorlar: Sahnedeki altı genç kadının enerjisi, kendi kurdukları baskı düzeninden çok daha güçlü.

Bir yandan da ironik bir tablo var: Manifest grubu, bilet gelirlerini burs fonuna aktarıp kız çocuklarının okuması için çabalıyor. Yani aslında devletin yapması gereken işi üstleniyorlar. Buna rağmen “tehlikeli” ilan ediliyorlar. Demek ki bu ülkede kız çocuklarını okutmak bile iktidarın gözünde “milli güvenliği tehdit” sayılabiliyor.

Adli kontrol tedbirleri, yurt dışı yasakları, erişim engelleri… Hepsi hukuki görünümlü siyasi sopalar. Amaç belli: “Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız bedelini ödersiniz.”

Oysa bedel ödeyen hep kadınlar, gençler, özgürlük talep edenler oluyor.

∗∗∗

Bugün hedef Manifest, yarın bir başka grup, öbür gün üniversite öğrencileri… Çünkü bu anlayış için fark etmiyor.

Hayatlarına sahip çıkanları; susturmak, yasaklamak, bastırmak istiyorlar. Ama onlar da biliyor, kadınların sesi susturulamaz! Ve burada susturulan yalnızca bir konser değil, bu ülkenin özgür geleceği.

Manifest’e açılan soruşturma, Türkiye’de adaletin değil; siyasal İslamcı tahakkümün hüküm sürdüğünü bir kez daha gösterdi. O yüzden mesele bir konser değil; mesele, bu ülkenin yarınlarıdır.

Ve evet, tarihe not düşelim: Genç kadınların dans etmesinden korkan bir iktidarın çöküşü kaçınılmazdır.