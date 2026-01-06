Hayat bu kadar ucuz

Çanakkale Ayvacık’a bağılı Küçükkuyu Beldesi’ndeki Kazımkarabekir 1. Caddesi’nde 5 Ekim 2025 günü sabahı saat 10.00 sıralarında bir çöp kamyonu vardı. Kamyonu 25 yaşındaki Eyyüp Biçen kullanıyordu. Yanında amcasının oğlu vardı. Bir mağaza önündeki geri dönüşüm atıklarını alıp kamyonun arkasına attılar. Bu çöp toplama işini Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerinden ihaleyle Eyyüp Biçen’in ağabeyi Ali Biçen’in şirketi almıştı. Kamyon da Ali Biçen’in şirketine aitti.

Eyyüp Biçen direksiyona geçti, yanına amcasının oğlu oturdu ve sokakta geri gitmeye başladılar. Bu sırada kaldırımdan yola inen 80 yaşındaki Hasan Çelik yürüyordu. Güvenlik kamerasının kaydettiği bu anlarda çöp kamyonu 32 metre boyunca geri geri geldi ve Hasan Çelik’e çarpıp üzerinde geçti.

Hasan Çelik öldü ve çöp kamyonunu kullanan Eyyüp Biçen tutuklandı.

Soruşturma ve yargılama sonucu rezaletler zinciri ortaya çıktı:

Kamyonu kullanan Eyyüp Biçen, ihaleyi alan ağabeyinin şirketinin bir çalışanı değildi. Çöp kamyonunu kullanması için gerekli olan ağır vasıta ehliyetine sahip değildi.

Normal otomobil kullanmak için verilen ehliyetine Mardin’de alkollü araç kullandığı için el konulmuştu. Yani hiç ehliyeti yoktu.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre; çöp kamyonunun geri manevra yaparken bir gözcü bulundurması zorunluydu. Ancak amca çocuğunu gözcülük yapması için yönlendirmedi, olay sırasında yanına oturtmuştu ve konuşuyorlardı. Çöp kamyonunda zorunlu olan uyarı ışığı yoktu.

Dörtlü ikaz sinyalleri yanmamıştı, kırıktı. Araç geri giderken çevreyi uyarması gereken sesli ikaz sistemi de çalışmıyordu.

Bilirkişi raporunda; bu tespitler yapıldı ve Eyyüp Biçen’in asli kusurlu olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden Hasan Çelik ise kaldırımda yürümediği için tali kusurluydu.

Eyyüp Biçen tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında “Hasan Çelik kör noktaydı. Kaldırımda yürümesi gerekirken kaldırımda değildi, bu nedenle göremedim. Bu ayın 26’sında düğünüm vardı. Ağabeyim düğün işleriyle uğraşıyordu. Bu nedenle onun kullandığı aracı ben kullanıyordum. Aracı olay tarihinde ilk kez kullandım. O gün mecburdum. Öncelikle tahliyemi ve beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.

Eyyüp Biçen’in davası 55 günde bitti. ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılamadaki iyi hali, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak cezası 3 yıl 4 aya indirildi. Ayrıca ehliyetine 3 yıl el konulmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte Eyyüp Biçen tahliye edildi. Sadece 55 gün cezaevinde kalmıştı. Hasan Çelik’in çocukları ise bu karara isyan etti ve temyiz başvurusu yaptılar. Başvuruda “İnsan hayatı bu kadar ucuz mu” diye sordular.