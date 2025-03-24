Hayata Dönüş davasında tüm sanıkların kasten öldürmeden cezalandırılması istendi

Bayrampaşa Cezaevine düzenlenen “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 39 er ve 157 rütbeli askeri personelin yargılandığı davanın bugünkü 55. Duruşmasında savcılık mütalaasını verdi.

Mütalaada, tüm sanıkların, Türk Ceza Kanunu’nun müebbet hapsi öngören 81/1. maddesi uyarınca 12’şer kez kasten öldürme, 29’ar kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasından cezalandırılması talep edildi. Ancak sanıklara ceza verilmesine yer olamayacağına dair olası “meşru müdafaa” maddeleri de iddianamede olduğu gibi tekrarlandı.

Müdahillerin avukatı Güçlü Sevimli mütalaayla ilgili BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Daha önceki yargılama pratiklerinden alışkın olduğumuz üzere mütalaada, zamanaşımı veya delil yetersizliğinden beraat isteyebileceğine karşın cezalandırma talep etmesinin kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak savcılık, operasyondaki askeri görevliler hakkında kasten öldürme ve yaralılar yönünden de öldürmeye teşebbüs maddelerinden cezalandırma istedi. Mahkemenin nasıl bir karar vereceğini göreceğiz ancak şu anda bu mütalaanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Katliam 25. Yılına giriyor, bu dava da 2010 yılından beri sürüyor, bu sürenin ardından tüm askeri sanıklar hakkında öldürme fiiliyle ilgili cezalandırılma istenmesinin yargılama açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Davanın gelecek duruşması, 30 Haziran 2025’te görülecek. Bu duruşmada mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.

19-22 Aralık 2000’de, 20 cezaevine, 14 Aralık 2000 tarihli “Cezaevleri Müdahale Harekât Emri No:1” başlıklı üst müdahale emri uyarınca operasyon düzenlendi. Bu cezaevlerinden biri olan Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi Adli Tıp raporlarında tespit edildiği üzere yaralandı. Operasyonun düzenlendiği diğer cezaevi, Ümraniye’yle ilgili 267 askere açılan davadaki beraat kararları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce Kasım 2021’de onanmıştı.