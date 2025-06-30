Hayata Dönüş’te karar günü

Bayrampaşa Cezaevine düzenlenen “Hayata Dönüş” operasyonuyla ilgili davaya bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 39 er ve 157 rütbeli askeri personelin yargılandığı davanın 55. Duruşmasında savcılık mütalaasını vermiş, mütalaada, tüm sanıkların, Türk Ceza Kanunu’nun müebbet hapsi öngören 81/1. maddesi uyarınca 12’şer kez kasten öldürme, 29’ar kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasından cezalandırılması talep edilmişti. Ancak sanıklara ceza verilmesine yer olamayacağına dair olası “meşru müdafaa” maddeleri de iddianamede olduğu gibi tekrarlanmıştı.

Müdahillerin avukatı Güçlü Sevimli mütalaayla ilgili BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Daha önceki yargılama pratiklerinden alışkın olduğumuz üzere mütalaada, zamanaşımı veya delil yetersizliğinden beraat isteyebileceğine karşın cezalandırma talep etmesinin kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak savcılık, operasyondaki askeri görevliler hakkında kasten öldürme ve yaralılar yönünden de öldürmeye teşebbüs maddelerinden cezalandırma istedi. Mahkemenin nasıl bir karar vereceğini göreceğiz ancak şu anda bu mütalaanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Katliam 25. Yılına giriyor, bu dava da 2010 yılından beri sürüyor, bu sürenin ardından tüm askeri sanıklar hakkında öldürme fiiliyle ilgili cezalandırılma istenmesinin yargılama açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KARAR BEKLENİYOR

Davanın bugünkü duruşmasında mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

19-22 Aralık 2000’de, 20 cezaevine, 14 Aralık 2000 tarihli “Cezaevleri Müdahale Harekât Emri No:1” başlıklı üst müdahale emri uyarınca operasyon düzenlendi. Bu cezaevlerinden biri olan Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi Adli Tıp raporlarında tespit edildiği üzere yaralandı. Operasyonun düzenlendiği ve 6 kişinin öldürüldüğü diğer cezaevi, Ümraniye’yle ilgili 267 askere açılan davadaki beraat kararları Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.