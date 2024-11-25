Hayatı istiyoruz

2024’ün ilk 10 ayında 343 kadın katledildi. Bu sayı 2010’dan beri en çok kadının bu yıl öldürüldüğünü söylüyor bize. Her gün haberlerde öldürüldüğünü, şiddete maruz bırakıldığını okumaya alıştırıldığımız kadınlar bir sayıdan ya da istatistikten ibaret değil. Patriarkanın yaşama hakkını bile çok gördüğü kadınlar onlar... Bu kadınların bazıları cebinde uzaklaştırma kararıyla katledildi. Bazıları şikâyetçi olmak istedi, karakolda ciddiye alınmadı. Birçoğu ‘kutsal’ denilen ailelerin içinde öldürüldü.

Kız çocuklarına ve kadınlara şiddetten, ölümden başka seçenek sunmayan bu rejim İstanbul Sözleşmesi’ni feshederek, 6284’ü hedef alarak failleri cesaretlendiriyor. Kadınlar katlediliyor, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise utanmadan öldürülen kadınları suçluyor. Tüm bu yaşadıklarımıza karşın umutsuz olmayacağız. Hayır! Onlara teslim olmayacağız. Biz ‘hayatın ateş renkli kelebekleri’yiz. Şiddete karşı dayanışmayı öreceğiz. Gericiliğe biat etmeyip laikliği kazanacağız. Karanlıkta ışığı bulacağız.

Mirabal Kardeşler’den aldığımız güçle patriarkayı yıkacağız, faşizmi yeneceğiz.