Haydar Özkan yeniden İZDEDA başkanı oldu

BirGün EGE

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Olağanüstü Genel Kurulu sonucu derneğin kurucu başkanı olan Haydar Özkan yeniden başkan seçildi.

Yapılan açıklamada, “30 Ekim 2020’deki İzmir depremi sonrasında, depremzedelerin haklarını savunmak, yaşanan mağduriyetleri görünür kılmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla kurulan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği, kuruluşundan bu yana verdiği mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürüyor. İzmir depremzedeleri olarak, yaşadığımız büyük acıların unutulmasına, mağduriyetlerimizin görmezden gelinmesine ve haklarımızın göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması, hak ettikleri desteği alması ve gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması adına, ilgili kurumlar ve yetkililerden somut adımlar beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz” denildi.