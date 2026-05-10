Hayıt

Bir şeyi çağrıştırıyor ama adlandıramıyorsunuz, evle ilgili olabilir diye düşünüyorsunuz, hani eski evlerde, kasabalarda, Ege’de, Anadolu’da, hayat demek istiyorsunuz, evin girişi, evle sokak arası, o değil ama akrabası, hem göz uzanabildiğine harflerden hem can şenliği bahçelerden, kırlardan, yamaçlardan, dağlardan, patikalardan…

Bu kadar yeter, yoksa ‘yahu ben neymişim’ der de kendini gizler, haytayı da hatırlatıyor evet, elbet hatırlatır, hayat, hayta ikisi de eve girmeden, gece üstümüze çökmeden biraz daha sokağı koklamak, yeryüzünü sevmek, arkadaşları yeşertmek için kolkola girmiş aynı sokaktan iki koldaş değil mi? Aynı sokakta oturan yoldaşlara koldaş diyoruz!

Hayta: En güzel tanımı, tozlu yol kenarlarının antik bitkisi. Mor çiçekli, dişil, kadından yana, faydası onlara. Tabiatıyla, doğa ve kadın, doğa ve doğa bir bakıma. Rahip biberi ve iffet otu adlandırmalarını da erkekler düşünsün, bakalım niye, kolay farımazmış bir de, farımak ne biliyorsunuz yaşlanmak, bu da iyi, bizim okuldan Tolga Çandar da Muğlalı ya onun da pek güzel söyleyiverdiği türküsü var, “Hayıtlı’dan çıktım da imanım”, bir de üç ayda bir sanat, kültür, edebiyat, bilim dolusu olarak Muğla’nın oralardan Ortaca’dan geliyor.

Hayıt dergisi de şunları bildirerek başlamıştı 10 yıl evvel, “vakit vakit incelen vakit” deyişi unutulur mu Edip Cansever’in? “Hayıt hiçbir şeye ihtiyacı olmadan kendi kendine büyüyüp çoğalan bir çalıdır. Kökleri güçlü ve derindedir. Asılmayla topraktan sökülmez…/Çiçeği kolayca avuca gelir, kokusu insanın içinde keskin ve coşkulu duygular yaratır. Aşk kokar, yaşam kokar! Akdeniz’de Ege’de yol kenarlarında bolca bulunur, çoktur, yine de seyrek durur, birbirine gölge etmez. Yanında yöresinde yabani otlar türese de yerini beğenmemezlik yapmaz. Nerede olsa büyür, çiçeklenir, alçakgönüllüdür.”

Melisa Kesmez’in her biri birbirinden şahane öykü kitaplarının sonuncusunu anımsadım, Çiçeklenmeler. Yol kenarında çiçeğe duran Hayıt, köklerini unutur mu, tamam alıp başını gider, keşke içimizdeki Anadolu’ya da gitse, orası da yeniden ayrıkotları içinde çiçekler açsa, her renk, her koku.

Hayıt’ın asılmayla topraktan sökülemeyen köklerini Ortaca’da gördük Şükrü Erbaş’la birlikte. Bir Pazar öğlesonu tam da aşk, hayat ve hayıt kokan Muğla Ortaca’nın her yaştan genciyle tanıştık, oturduk, konuştuk. Hayranlık bildirdik. Hayıt’ın gençleri de köklerinin güçlü ve derinde olduğunu, asılmayla toprağından sökülmeyeceğini gösteriyorlar çünkü. Ortaca’da yetişenler başka kentlere, okullara, işlere gidiyorlar ama hemen hepsini yetiştiren, eğiten Dilber Koç hocanın elleri hepsinin üstünde. Başta 10 yıldır çıkan Hayıt Dergisi, tiyatro topluluğu, Dilber Hocanın yönetiminde Shakespeare’in 12. Gece’sini sahnelediler, 1 yıldır da Beckett okumaları yapıyorlar, bunların hepsi Ortaca’da olmuyor, kök orası dallar İzmir’den İstanbul’a pek çok kente uzanıyor, toplanıp geliyorlar. Kapital’in 3. Cildini kim okudu arkadaşlar?

İlk oyunlarını 1995 yılında sahneliyorlar, Reşat Nuri’den Haldun Taner’e, Aziz Nesin’den Necati Cumalı’ya, Nazım Hikmet’in yapıtlarına, sayısız oyun. ‘Yasak’ en ünlü ortaoyunumuzu unutmayalım, Keşanlı Ali Destanı yasaklanıyor, Dilber Hoca’ya soruşturma açılıyor, tiyatro kapatılıyor. 2012’de Sığla Kent Tiyatrosu olarak yeniden başlıyor oyun.

Uzun metraj bir filmleri de var, “Gayış”, yönetmen Özay Kanat, Phoenix, Berlin, Antalya film festivallerinde gösteriliyor. Mi Bemol müzik gruplarının da 7 teklisi var. Single demeyelim, tekli daha güzel! Dergi olur da kitap olmaz mı? Hayıt Yayınlarının ilk kitabı da Taluy Koç’un Mavi Sahne’si: “Sevgilim ölmekte gökyüzü/Asitli kokusu yağmurlarımızın/Ve ölüm kokuyor göğün gri bulutları/Düşte ekmek, düşte su/Ve sonlu sonsuzlukta yarınları/Sevmesi kahverengi çocuklarımızın”.

Ege, Akdeniz, Anadolu, Mezopotamya diye uygarlıklar vadisinde, ovasında, denizinde yaşadığımızı, her türlü karanlığa, kötülüğe karşın anımsatan sevinçler bunlar, İmece sevinci. Sonsuz kez söylesek de bıkmayacağımız o özlemin, düşün sevinç işliği: “Hep bir ağızdan türkü söyleyip/hep beraber sulardan çekmek ağı/demiri oya gibi işleyip hep beraber/hep beraber sürebilmek toprağı/ballı incirleri hep beraber yiyebilmek/yârin yanağından gayrı her şeyde/ her yerde/hep beraber/diyebilmek/için” Hayıtlar çoğalsın, seyrek durmasın, imecemiz daim, şenliğimiz coşkulu olsun! Hayıt, hayattır çünkü, daha güzel, eşitlikçi, paylaşımcı, dostlukla yaşanacak bir hayat!