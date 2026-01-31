Hazcılık tümüyle olumsuzlanmalı mıdır?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Günümüzde hazcılık (hedonizm) üzerine tartışmalar oldukça yaygınlaştı. Özellikle sosyal medyadaki kimi paylaşımlarda gündelik hayatta olup biten neredeyse tüm olumsuz olayların ya da tercihlerin arka planında bireysel hazcı eğilimin yattığı ileri sürülüyor. Hatta yer yer hazcılıkla maddiyata/lükse düşkünlük anlamındaki maddeciliğin özdeşleştirildiği ve bunun üzerinden kaba materyalizme saldırıldığı bile gözlemlenebilir. Bu sebeple oldukça köklü bir tarihsel birikime sahip hazcılığın felsefi incelemesi, hem mevcutta hüküm süren baskıcı ve otoriter koşulların nasıl sürdürülebildiğinin anlaşılabilmesi hem de insanların içinde yaşadığı mevcut ilişkilerden sıyrılarak özgürleşebilme olanağının açığa çıkarılabilmesine yardımcı olma potansiyeli taşıması açısından gerekli görünmektedir. Bu çerçevede birbiriyle bütünüyle zıt iki işleve ilişkin farklı perspektifleri içinde barındıran hazcı geleneğin tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi Marksist teori açısından da yararlı bir çabadır.

MUTLULUK VE ÖZGÜRLÜK

Marx, etik bir değerlendirmenin kendini gerçekleştirmeyi ve pozitif düzeyde özgürleşimi gerektirdiği için, özgürlük olmadan, hazcılıkla yapısal ilişkisi bakımından mutluluğun nihai bir ahlaki amaç olmadığını savunur. Mutluluk insanın kendini gerçekleştirme sürecinde ne yeterli bir ahlaki amaç olabilir ne de eylemlerimizi belirleyen en yüksek iyi olabilir. Nitekim düşünür Kutsal Aile’de, kapitalistlerin de mevcut sistemde yabancılaştıklarını ancak buna rağmen mutlu olduklarını belirtir. Bugün bu iddia bir çalışan ya da emekçi için de pekâlâ öne sürülebilir. O halde, etiğin daha yüksek bir mutluluk düzeyine ulaşma amacı güttüğü yönündeki felsefi argüman Marx tarafından olumsuzlanır.

Hazcılıkla ilgili kapsamlı bir tarihsel-felsefi analizi gerçekleştiren düşünürlerden biri Eleştirel Teori geleneğinin önde gelen ismi Herbert Marcuse’dir. Marcuse, “Hazcılık Üzerine” adlı makalesinde, hazcılık problemini mutluluk ve hakikat arasındaki ilişki aracılığıyla, bu ilişkiyi modern endüstriyel toplumlarda üretim güçleri ve iş bölümü üzerinden örnekleyerek açımlamak ister.1 Öyle ki düşünür herhangi bir hakikat ölçütüne ve genele dair bir tasarıma dayanmayan yalın bireysel mutluluk tarzının bireyleri özgürleşmeye götürmekten ziyade onları atomize ederek verili toplumsal düzen ve şeyleşmiş insan ilişkilerine razı etmeye yaradığını savlamaktadır. Bu sav, modern toplumdaki bireylerin kültür endüstri yoluyla ve onun içinden geçerek nasıl kendi rızalarıyla mevcut düzeni olumladıkları sorusunun aydınlatılabilmesi aşamasında bize önemli ipuçları verebilir.

Aslında Marcuse’nin hazcılığı Marksist teoriye konu etmesinin nedeni hazcılığın aynı zamanda mevcut maddi ilişkilerden kurtulma ve insanı özgürleştirme itkisi içeriyor olmasıdır. Öyle ki bedensel haz olarak mutluluk, verili toplum ve üretim ilişkilerini olumsuzlayan ve bu ilişkilerce baskılanan bireyin özgürlüğünü toplumun maddi koşulları içinde aramasını salık veren bir kavramdır. Tam da bu yüzden hazza dayalı mutluluk, akıl pahasına somut bireyi yok sayan burjuva idealizmine bir meydan okumadır.

ÖZ-DİSİPLİNE DİRENEN HAZCILIK

Mutluluğun akıl ve ruh dinginliğine bağlı olarak içselleştirilmesine muhalefet ettiği ölçüde hazcılık, Eleştirel Teori’nin (dolayısıyla Marksist sosyal teorinin) ilgisine konu olur. Görüldüğü gibi hazzın mutluluk kapsamında ele alınıp ruh dinginliği içinde elde edilecek biçimde tasarlanması, onun akla bağlı soyut düşünme yetisine tabi kılınması anlamına gelmektedir. Halbuki Marcuse’nin yorumuna göre bu şekilde içselleştirilen haz ilkesi, somut bireyin tüm maddi ve bedensel arka planı ile soyut akla teslim edilmesi olarak algılanabilir. O halde, Marcuse hazzın rasyonelleşmesi adına bireyin ve bireysel hazların akla uygun biçimde içselleştirilip ehlileştirilmesini hazcılıktaki özgürleşimci damara aykırı bulur. Ancak hazcılığın tarihsel gelişimi sürecinde kazandığı özgürleşimci tavırda görülen bireyin mevcut toplumsal koşullarda bedensel hazlar ile mutluluk arama pratiğinin meşrulaştırılması, Marcuse’ye göre de bu denli yalın olamaz.

Elbette hazcılık soyut akla dayalı mutluluğa karşıt olarak somut bireyi esas alması bakımından özgürleşme çabasına çok önemli bir dayanak sağlamaktadır. Ancak tam da aynı sebepten ötürü öznel bir ilke olmanın ötesine geçememekle ve verili olana mahkûm olmakla maluldür. Eudaimonizm (mutlulukçuluk), bu yönüyle, aklın eleştirel özerkliği ile çelişmektedir. Sorunun özünde dışsal koşullar ile içsel belirlenim arasındaki gerilimin nasıl aşılması gerektiği ve mutluluğun hangi hakikat ölçütü ile etik bir temele oturtulacağı sorusu yatmaktadır. Bu soruya Antik Yunan’dan burjuva dönemi düşünürlerine dek çeşitli çözüm önerileri ileri sürülmüştür. Marcuse bu çözüm önerilerini Platon-Hegel çizgisindeki gerilimleri hesaba katmak suretiyle irdeleyerek modern endüstriyel toplumlarda hazcı mutluluk ilkesinin nasıl kapitalizmin ve kitle kültürünün hizmetine girdiğini göstermeye çabalamaktadır. Düşünüre göre yalın bireysel mutluluk tarzının yaratmış olduğu problemin aşılabilmesi için mutluluk ve özgürlük arasında ilişki kurulmalıdır. Bu yüzden öncelikle Antik Yunan düşüncesinde (özellikle Kirene Okulu ve Epikürosçu gelenek) mutluluğun haz ve duyusallığa bağlı olarak nasıl tasarlandığını irdelemekle işe başlar ve daha sonra bu tasarının modern kapitalist toplumlardaki izdüşümlerine odaklanarak tüketim eksenli hayatı ve bu hayatı olanaklı kılan hazcılık türünü eleştirir. Bu eleştirinin sonucunda elimizde kalan şey, mutluluk düşüncesinin (dolayısıyla hazcılığın) kesinlikle dışlanmaması, fakat pozitif özgürlükle buluşturulması gerektiğine yönelik vurgudur. Ancak bu birleşme zihinsel/entelektüel düzeyde değil, aksine maddi/fiziksel düzeyde gerçekleştirilmelidir çünkü Marksist materyalist teori zihin-beden ikiliğiyle hareket etmez, aksine zihni bedenin bir uzantısı ve hatta içerimi olarak değerlendirir.

1 H. Marcuse, “Hedonizm Üzerine”, Olumsuzlamalar içinde, çev. Tufan Karaağaç, Ayrıntı Yay., 2021, s. 158 vd.