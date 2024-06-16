Haziran’da

Aklımdan fikrimden gönlümden kalbimden çıkmaz haziran, hele bir de tam 30 yıl önce, 17 Haziran’dan başlayarak şiirler yazılmışsa ve yazılıyorsa ona...

40 yaşımdayken yazdığım 40 Şiir ve Bir... kitabımın tam ortasında haziran durur. İçinden nehir geçen şehirler duygusu. Ortasında haziran duran bir hayat ve şiir. İkisi de hem gerçeklik hem imge, bana kalırsa imge de zaten iki kere gerçeklik de, ama hangisi hangisinin imgesi derseniz, sanırım hayat şiirin imgesi!

Öyleyse haziran da hayatı ve şiiri buluşturan hem imge hem gerçek olan, aşkın, iyiliğin ve acının iç içe durduğu o uzak ve yakın ay. Hepsini yaşadım, yaşıyorum. Belki hazirana duyduğum tutku ve kırgınlık da bundan. Hepimizin vardır böyle ayları, anları, mevsimleri. Bazıları da duygusal belleğimizde, ortak imgelemimizde kayıtlıdır, eylül deyince aklına sarı, hüzün, üşüme, yalnızlık ve ona bağlı olarak şefkat duygusu gelmeyen kaç kişi vardır? Her ne kadar din ayrı, peygamber farklı kafasıyla yeni yılı, yılbaşını kutlatmamaya yemin etmişlerden oluşan bir topluluk varsa da artık, yılbaşı kutlaması ne o dinle ne bu dinle ilintilidir, insanların yeni bir yıla başlama sevinci ve beraberliğinden başka da bir şey değildir, kaç kişinin aklına o gün aman kutlarsam dinimden olurum duygusu gelir ki? Gelen varsa da ben bilmem, kendisi bilir!

Aylar böyle, mevsimler şöyle derken yılı yarılasak da, aşkın, iyiliğin ve acının yarısı olmuyor, şenliği, cömertliği ve iyimserliğiyle mavi bir adam olarak sevdiğim babamın babalar günü, güzel yüreğiyle ışıklı gözleriyle iyiliği sürdüren küçük kız kardeşimin doğum günü, merhameti, çelebiliği, kalenderliği, her yere her şeye yetişmek üzere yetişmiş bir kardeşlik anıtı gibi aramızdayken, ölüm gelmiş bekletmek olmaz diye mi düşündü nedir, genç ömrünü bağışlayarak ona da yetişen kara gözlü kardeşimin veda günü... Haziranda Ölmek Zor olsaydı keşke sevgili şairim Hasan Hüseyin!

Aklımdan fikrimden gönlümden kalbimden çıkmaz haziran, hele bir de tam 30 yıl önce, 17 Haziran’dan başlayarak şiirler yazılmışsa ve yazılıyorsa ona, sözgelimi o şiirlerde de şöyle dizeler geçiyorsa: Şimdiden teşekkürler bir anıyı böyle/dayanıklı kılan iyiliğine, aşkın/ve haziranın trenini kaçırma... (Haziran), Ey ruh şu haziranı eve çağırsan/aşk gibi bir mevsim bulsak onda/aşk ile söz alsak da bir göz/aşkın kapısı bu cümleden açılsa! (Nice), Hazirana kiralayalım aşkın bir odasını! dediğimiz de olmuştur, Bir gecede gittimdi hazirandan eylüle! dediğimiz de!

Haziran ne ağustos gibi kirlidir ne temmuz gibi geçip gitmesi beklenir, bazen bir şehir gibidir, haziran şehirleri vardır, Edip Cansever’in "İnsan yaşadığı yere benzer" dizesi sanki o şehirlerde, o şehirler için çatılmıştır, haziran da insana, hallerine en çok benzeyen ay gibi gelir bana. O ay âşık olursun, o aşkla 30 yılı bulursun, daha da bulacağından başka, aşkın hazzıyla haziranın hazzı birbirine karışır, kavuşur, her seferinde yepyeni bir güneş, yepyeni bir ay gibi yepyeni bir haziran olur.

Değerli şair Pelin Özer’in de bir romanı var, 17 Haziran. Attila İlhan’ın "hayatım roman" dediği gibi aşkları roman olanlar da vardır ve sanırım hayli çoktur. Bizimki roman değil şiir! Şiirin daha uzun sürdüğü ve yaşadığı söylenir, dillerde olmasa da her zaman gönüllerde yaşanır. Gönülde yaşamak, gönülden yaşamak değil midir aşk da hem? Bu yazı da 17 Haziran için öyle yaşansın diyedir.

Yalnız bir küçük sorun var, küçük değil artık ergen, daha on yedilik kızımız Nar bu yazıyı okuyup da İdil’e ve bana yahu 30 yıl olmuş hâlâ aşk için yazı ve şiir mi yazıyorsunuz? deyip ergenlik yaparsa, onu da bilemem!