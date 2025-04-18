Hedefimiz Kemalpaşa’nın yarını

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi, 15 Nisan 2024’te başlayan yeni dönemle birlikte geçen bir yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdi. Kurumsal yapının güçlendirilmesinden imar düzenlemelerine, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalardan yeşil alanların çoğaltılmasına; Kent Lokantası’ndan araç envanterinin genişletilmesine kadar pek çok başlıkta önemli adımlar atıldı.

İmar planları eşgüdümlü çalışmalar sonucunda netlik kazandı. Soğukpınar ve Atatürk mahallelerini kapsayan 80 hektarlık kentsel dönüşüm alanında sona gelindi. Çınar ve Kızılüzüm düşük yoğunluklu konut alanının imar planı süreci tamamlanarak askıya çıkarıldı. Çiniliköy planlarına istinaden imar uygulamaları tamamlanarak bölge yerleşime uygun hale getirildi.

“Kemalpaşa’nın Sofrası Kent Lokantası” sloganıyla açılan Kemalpaşa Kent Lokantası, hem uygun fiyatlı yemek hizmeti sunuyor hem de bünyesinde bulunan aşevi ile sosyal dayanışmayı büyütüyor. İlçedeki tüm okulların öğretim dönemi öncesinde bakım, onarım, tadilat ve temizlik ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı.

Örnekköy, Ören ve Aşağıkızılca mahallelerine yeni park ve büyük ölçekli rekreasyon alanları kazandırıldı. Armutlu için hazırlanan rekreasyon alanı projesi, Kent&Başkan 2024 halk oylamasında ödüle değer görüldü. Parklarda, 10 mini futbol sahası projesinde ikisi hayata geçirildi.

Kadın çalışanların istihdamına öncelik verildi. CV Havuzu Projesi ile kadınların iş gücüne katılımı desteklendi. Kadın emeğini her alanda görünür kılma hedefi doğrultusunda sosyal belediyecilik anlayışı genişletiliyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, şunları söyledi: “Kemalpaşa evimiz, buradaki 120 bin vatandaş da komşumuzdur. Bu anlayış çerçevesinde, belediyemizi ve ilçemizi güçlü kılmak ve geleceğe güvenle taşımak için atılması gereken adımları kararlılıkla atıyoruz. Amacımız kimseye şirin gözükmek değil, Kemalpaşa’nın neye ihtiyacı varsa onu gerçekleştirmektir. Hemşehrilerimiz beş yılın sonunda bu gerçeği net olarak görecektir.”