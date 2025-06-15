Hediye Levent: Korkutucu senaryolar rafa kalkmadı

Yusuf Tuna Koç

Geçtiğimiz günlerde, Tahran ve Washington arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri arifesinde İsrail’in İran’da stratejik isimlere ve noktalara yönelik saldırısıyla bölgedeki gerilimler yeni bir seviyeye tırmandı.

Ortadoğu’da 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırım, Lübnan’ın kısmi işgali, Hizbullah’a yönelik suikastlar, Suriye’de rejim değişikliği, Yemen’de Husilere dönük bombardımanlar ve farklı kerelerce İran’a yönelik saldırılar, İsrail’in Batı desteği ile bölgede kendisine yönelik tüm direniş güçlerini ortadan kaldırma stratejisinde tam gaz devam ettiğinin kanıtı. İran’ın vereceği yanıtın boyutunu henüz görmek için erken olsa da geçmiş çatışmalardan da yaşanacaklara dair karamsar bir tablo çizmek zor değil.

Ancak bölgede İsrail’in gerilimi tırmandırma stratejisinin sonuçlarının nereye varabileceğini tahmin edebilmek için henüz erken.

Bu hafta, gazeteci Hediye Levent ile İsrail’in saldırısının arkasındaki gerekçeleri ve yaşanan gerilimin olası sonuçlarını konuştuk.

İsrail’in saldırısının ardından ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşmanın rafa kalktığını söyleyebilir miyiz?

Hediye Levent: İsrail’in ABD onayı ya da desteği olmadan İran’a saldırma niyeti olduğu konuşuluyordu epeydir. Son olarak Trump’ın bu çerçevede bir girişimi söz konusuydu, bu çerçevede de nükleer anlaşması konuşmaları devam ediyordu. En son İsrail basınında, “Trump ile Netanyahu konuştu, anlaşma çökmeden saldırı olmaması konusunda uzlaşıldı” diye yazıldı. Yaşananlarla, ABD’nin de İsrail’e söz geçiremediğini görmüş olduk. Bu mümkün mü derseniz evet. İsrail Gazze, Lübnan, Suriye, İran derken ülke ülke saldırılarını sürdürüyor ki ne bölgede ne uluslararası alanda bu saldırıları durduracak bir caydırıcı güç de yok. Dolayısıyla şimdi İsrail’in İran’ın askerî kapasitesini vurması sürpriz olmadı.

Ancak bu saldırı Nükleer anlaşma için kritik öneme sahip, çünkü İsrail’in şu âna kadarki eğilimlerine bakarsak İran’a yönelik hamleye dair tepkilere bakıp saldırıları daha da şiddetlendirebilir bu yüzden de önümüzdeki 24 saat oldukça önemli. Daha önce Lübnan örneğinde de görmüştük eğer çok ciddi bir tepki almazsa İsrail saldırılarını sürdürüyor. Ve eğer İsrail bu konuda ikna edilmezse artık müzakerelerin çöktüğünü söyleyebiliriz ki bunun artık bölgesel savaşa kadar her türlü riskin konuşulmaya başlanacağı bir ihtimal yaratır. Anca bölge ülkelerinin en azından Suudilerin açıklamasından rahatsız olduklarını görebiliyoruz.

Türkiye bu çatışma ortamından nasıl etkilenir?

Türkiye’nin bölge ülkesi olarak tavrı oldukça önemli. Türkiye İsrail’i tek başına durduracak ülke değildir. Üstelik daha geniş çaplı bir gerilimin oluşması ekonomik, siyasi, sınır güvenliği hatta belki yeni göç akımlarını tetikleyerek farklı sorunlar yaratabilir. Keza Türkiye’deki enerji tedariği açısından İran oldukça önemli. Enerji tedariğinin aksaması da ülkede çok ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Açıkçası İran’ın ne kadar ileri gideceğini de bilmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla İsrail’in Devrim Muhafızlarını hedef aldığı bir saldırı oldu ancak resmî orduya yönelik bir agresyonda bulunulmadı. Tabii bu saldırılar ne kadar ileri gider, yalnızca Devrim Muhafızlarıyla sınırlı mı kalır yoksa İsrail’in iddia ettiği gibi İran’ın askerî kapasitesini sarsacak bir saldırıya evrilir mi bunu zaman gösterecek, henüz bu açıdan bir şey söylemek için erken.

Olası en korkutucu senaryo, İsrail’in Lübnan’da uyguladığı stratejiyi düşünecek olursak, alt düzeyleri hedef almaya başlayan saldırılar, tepkiye ya da tepkisizliğe göre daha üst düzey isimlere yönelebilir, şu anki senaryodan da daha korkutucu olan böyle bir tırmanma olur.

Dediğim gibi burada Suudi Arabistan’ın tavrı daha belirleyici olacak çünkü İsrail’in hem siyasi hem de ticari açıdan Suudi Arabistan ile ilişkileri iyi tutması gerekiyor ki Tel Aviv tarafı çok istekli ve ısrarcı olduğu halde Suudiler İsrail ile normalleşme sürecine katılmadılar, dolayısıyla bu çatışmada da onların da nasıl bir tavır göstereceğine bakmak gerek.