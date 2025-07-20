Hediye Levent: Suriye Lübnanlaşma sürecinde

Yusuf Tuna Koç

Suriye’de geçtiğimiz yılın son günlerinde Türkiye ve İsrail’in desteklediği cihatçı grupların Esad yönetimini düşürmesinin ardından ülkedeki değişim kan ve gözyaşı ile sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda cihatçı çetelerin Alevi yerleşimlerinde yaptığı katliamlar hafızalarda tazeyken, bu hafta da Dürzilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Süveyda kentinde önce Colani yönetimi ardından silahlı Sünni gruplar saldırılarda bulundu. Yaşanan mezhep çatışmalarının arka planında, Suriye’nin güneyi boyunca ilerleyen İsrail kendisine Dürziler üzerinden meşruiyet sağlamaya çalışıyor. ABD ise kuzeyde SDG’ye yönelik politik desteğini çekerken, başta Türkiye ve İsrail’in ülkenin kuzeyi ve sahil bölgesine yönelik tahayyülleri de giderek daha fazla konuşuluyor.

İçeride yürütülen yeni barış süreci, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’tan bahsedilmeden konuşulmazken, Erdoğan-Bahçeli ittifakı Türk-Kürt-Arap ümmet ittifakı paradigmasıyla bölgesel nüfuz arzusuna meşruiyet yaratma çabasında.

Sıcak gelişmelerin birbirini takip ettiği Suriye’de yaşananları, ülkenin siyasal geleceğini ve Türkiye gündemiyle kesişimlerini araştırmacı gazeteci Hediye Levent ile konuştuk.

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Hâlâ sıcak çatışmalar sürüyor, İsrail Şam’ı vurarak gerilimi başka bir noktaya taşıdı. İşleri buraya getiren esas sebep nedir?

Hediye Levent: Şu anda Süveyda civarında çatışma yok denecek kadar az. Konuştuğumuz saatlerde daha çok Deyrizor, Haseke, Humus civarından aşiretlerin Süveyda’ya doğru ilerlediğini biliyoruz. Yine etraftaki aşiretlerin kendi aralarında silahlı gruplar olarak koordine olduklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bugünün en önemli sorusu şu; Süveyda’dan Şam’a bağlı güçler çekildikten sonra bu defa Dürzi silahlı yapılar oradaki Bedevi Araplara saldırmaya başladılar. Çünkü Arap aşiretlerinin toplanıp gelmesinin bahanesi de onlara yardıma gitmek, bu gerçekçi bir sebep değil tabii. Burada oldukça kritik bir durum var; eğer Bedevi Araplara yardım gerekçesiyle Süveyda’ya giden aşiretler Dürzilere saldırırlarsa korkunç bir durum ortaya çıkar. Eli silah tutan her yaştan erkeğin hazırlandığını ve Süveyda çevresinde çatışmak için yola çıktıklarını söyleyebiliriz. Eğer bu çatışma hali gerçekleşirse kötü bir sonuç ortaya çıkar. İsrail açısından Şam’ı vurmak başka, aşiretleri vurmak başka bir şey, muhtemelen bu topa girmeyecektir. Şam da bunu hesaba kattığı için oradaki birliklerini çektiler ve henüz yeni bir birlik gönderme açısından bir kararları bulunmuyor.

Bu çatışmalar Amerikan elçisi Barrack’ın açıklamalarının hemen üzerine gerçekleşti. Özellikle SDG’yi hedef alarak Suriye’de federatif bir yapı olmaması ve silahlı kuvvetlerin Şam’a tabi olması gerektiğinin altını çizen açıklamalar yaptı. Ancak İsrail’in Dürzilere hamilik üzerinden bölgesel hâkimiyet stratejisi ile birlikte düşündüğümüzde, ABD-İsrail arasında Suriye’ye dönük bir fikir ayrılığı olabilir mi?

Amerikalıların ne yapmaya çalıştığını net bir biçimde anlamak çok mümkün değil. Mevcut duruma bakacak olursak eğer özellikle Barrack’ın açıklamaları, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin, Aleviler ve Dürziler gibi saldırıya uğrama ihtimalini dikkate almıyor, SDG’yi yalnızca askerî olarak desteklediğini ve bu gücü korumak istediğini anlıyoruz. ABD ve İsrail arasındaki ortaklık nedir o zaman? ABD İsrail’in Suriye içindeki planlarıyla çok ilgilenmiyormuş gibi görünüyor, esas vurguları Şara’nın Şam’da tutulması, sınırlar korunduğu sürece Lübnan benzeri bir modele de razı görünüyorlar. Zaten Suriye’deki gidişata bakılırsa, İsrail’in Dürzileri himaye etmesi gibi belki yarın Rusya’nın Alevilere hamilik iddiası ile ortaya çıkması ya da Türkiye’nin başka bir iddiayla ortaya çıkması da mümkün. Artık Lübnanlaşma senaryosu çok uzak değil. Lübnan örneğine bakarsak da eğer; toprak bütünlüğü var mı var, devlet mi devlet, tek bir bayrak mı var evet. Ama bunların altına bakarsak Lübnan üniter yapısı olan, Lübnanlı üst kimliği olan bir devlet mi kesinlikle değil. Dolayısıyla Suriye’de de benzer bir senaryoya ABD olur verebilir gibi görünüyor. Onlar da Suriye’de bütün azınlıklar entegre olsun gibi bir kaygıya sahip değiller.

Peki, söylediğiniz Lübnanlaşma ihtimali aslında geleceğin yeni çatışmalara gebe olduğunu da söyleyebiliriz, sonuçta Lübnan bu hale yıllarca süren iç savaşlarla geldi. O zaman geçtiğimiz aylarda Alevilerin, bugün Dürzilerin yaşadığı gibi trajedilere benzer süreçlerin yaşanmaya devam edebileceğini, bu çatışmaların artabileceğini söyleyebilmek mümkün mü?

Mümkün ama Suriye’de bahsettiğimiz ülkeler süreçlere nüfuz çatışmaları üzerinden dahil oluyorlar. Dolayısıyla burada silahlı yapıların ya da tarafların etnik ya da mezhepsel olarak dışarıya kapanması, kendilerine destek ülkeler bulması ve bu ülkelerin sahadaki gruplara çatışmayacaksınız demesi durumunda sıcak çatışma durumu yaşanmayabilir. Ancak burada aslında Suriye’nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğünün görece korunduğu ama bütün etnik ve mezhepsel yapıların kendi içine kapandığı bir tablo ortaya çıkabilir. Tansiyon hep yüksek olacaktır ancak sahadaki grupları destekleyen ülkeler çatışmayı desteklemediği sürece sahada çatışma olmaz. Bu gruplar siyasi lojistik askerî finansal destekleri sırtlarını dayadıkları ülkelerden alırlar. Uzun süreli bir çatışmaya girmek de oldukça maliyetli. En azından Suriye sahasında nüfuz edinmek isteyen ABD’sinden İsrail’ine, Türkiye’sinden Suudi Arabistan’ına kadar bu ülkelerin artık silahlı grupları beslemek gibi bir niyetleri yok gibi görünüyor.

SDG’NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Hazır konu nüfuz ülkelerinden açılmışken, Türkiye’de yürüyen yeni süreç oldukça fazla Irak ve Suriye’nin kuzeyi vurgusu ile yürüyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde, İsrail’in ise güneyindeki tahayyülleri, içeride bu süreçleri nasıl etkiler?

Açıkçası Türkiye’de yürütülen “terörsüz Türkiye” süreci çok Suriye sahasında uygulanamıyor. Burada Irak merkezli silahlı yapı olan PKK ile Suriye’nin kuzey doğusundaki SDG gerçekten çok farklı, SDG içerisindeki silahlı Arap savaşçı sayısı Kürt savaşçı sayısından çok daha fazla. Diğer taraftan SDG’nin askerî bir güç olarak da yerel bir aktör olarak da varlığını sürdürmesini sağlayan şey de bu Amerikan desteği. Türkiye buradan çok hedeflerine ulaşabilmiş görünmüyor ancak SDG açısından da durumun yüzde 100 güvenli olduğu söylenemez. Birincisi Alevilerden sonra Dürziler, sonrasında da SDG kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları görebiliriz. Orada da Amerikalılar açıkçası SDG’nin kontrolündeki özyönetimi siyasi bir müttefik değil askerî bir işbirliği olarak görüyor, dolayısıyla ABD açısından SDG’nin küçültülmesi, askerî yapısının değiştirilmesi, ikiye üçe bölünerek özel şirkete çevrilmesi gibi çözümler de getirilebilir. Dolayısıyla ABD şu anda geri kalanıyla ilgilenmiyor. Yine de bu durum Suriye’deki SDG’nin Kürtlerin siyasal olarak domine ettiği bir yapı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ancak Türkiye burada istediğini alabilmiş görünmüyor. Diğer taraftan Dürzilere yönelik son saldırılar da zaten SDG’nin silah bırakma ihtimalini daha da zayıflatıyor çünkü sahada bir can korkusu var. Ancak şöyle bir durum da var, SDG’deki Arap savaşçıların sayısının daha fazla olması artık Kürtlerin aleyhine dönebilir çünkü SDG içindeki Araplar belki silahlarını Kürtlere çevirmez ama ideolojik, fikirsel ayrılıklara düşmeleri, Kürtlerin elini zayıflatabilir, Türkiye de buna oynayabilir. Önümüzdeki süreçte ben Şara yönetiminin SDG içindeki Arap aşiretlere daha fazla yoğunlaşacağını, SDG’yi küçültmeye yönelik girişimlerde bulunabileceğini düşünüyorum. ABD’nin buna müdahale edeceğini zannetmiyorum. Onlar açısından bakarsak zaten 200 bin kişilik bir SDG’ye ihtiyaç yok, koltukta Şaara var siz de bunlarla nasıl anlaşırsanız anlaşın diyorlar. Dolayısıyla Amerikalılar oradaki Kürtlerin ya da ılımlı Sünnilerin, azınlıkların saldırıya uğramaları ile çok ilgilenmiyorlar.

TÜRKİYE’NİN ELİ ZAYIFLADI

Genel manzaraya bakacak olursak Suriye’de Türkiye’nin durumunun bugünün şartlarında çok iyi olmadığını görüyoruz, İsrail el yükseltmiş durumda. İsrail’i desteklemese bile dur demeyen bir ABD arkalarında. Üstelik Dürziler gibi çok sağlam bir yerden sahaya müdahale etmeye çalışıyorlar ki onlar da İsrail’e daha sıcak bakıyor. 14 yıldır bunu yapmayan Dürziler 6 ayda bu noktaya geldiler. Şimdi Türkiye ne yapacak? Dün Milli Savunma Bakanlığının; “Suriye isterse askerî kapasitesini yükseltmek için destek veririz” açıklaması yaptı ama bunu sahadaki karşılığı İsrail ile karşı karşıya gelmektir. İsrail eninde sonunda Türkiye eğer Şara yönetimine askerî destek verirse bunu sınayacaktır, test edecektir, çok agresif hareket ediyorlar. Türkiye o zaman ne yapacak, “Arap aşiretlerinin hamisiyiz” dese “kime karşı hamisisiniz?” diye soracaklar. Burada o sebeple Türkiye’nin elini zayıflatan bir süreç var, bekleyip göreceğiz.