Heidegger’in acınası Nazi bahaneleri

İkinci Dünya Savaşı boyunca Martin Heidegger, Almanya’da yaşadı ve çalıştı. Burada geçirdiği zamana dair bazı sempatik argümanlar var:

1. “SES ÇIKARMADAN FELSEFE ÇALIŞTI” TEORİSİ

Bu teoriye göre Heidegger dış dünyayı yok sayarak felsefe yapmaya devam etti, savaş bitene kadar Antik Yunan filozoflarını, Hölderlin’i, Nietzsche’yi düşündü, savaş bittikten sonra da işte dış dünyayı reddetmeye ve felsefeyle uğraşmaya devam etti!

Bu teoriyle ilgili küçük bir sorun, Heidegger 22 Nisan 1933’te Freiberg Üniverstesine rektör atandı ve istifa ettiği 23 Nisan 1934’e kadar da devam etti, Nazi Almanya’sında bu önemli bir koltuktu yani dış dünyadan temelli kopmuş olamazdı.

2. “REKTÖR OLARAK İYİ ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTI” TEORİSİ

Bu teoriye göre Heidegger Rektörlüğe zorlandı o da bunu Nazilere karşı biraz fayda sağlamak için kullanmak istedi. Yapamayacağını anlayınca da felsefe yapmaya geri döndü.

Ott, bu cümlede üzerine kitap yazacak kadar fazla yanlış olduğunu gösteriyor. İlk olarak Heidegger Freiberg’deki Nazi grubuna katılmıştı ve onların Rektör adayıydı, yani resmi Nazi seçimiydi. İkincisi makama geçtikten sonra kesinlikle Nazilere muhalefet etmedi, Nazi davasını yaydı ve üniversitelerin Nazilerce yeniden düzenlenmesi olan Gleichschaltung sürecini hızlandırdı. En önemli başarılarından biri Üniversiteye ‘Sieg Heil’ Nazi selamını dayatmak oldu. Bir yılın sonunda da Nazi Partisi içindeki güç savaşını kaybettiği için makamından istifa etti.

3. “HEİDEGGER’İN NAZİZMİ GERÇEK NAZİZM DEĞİLDİ” TEORİSİ

Bu teoriye göre Heidegger gerçek dünyayla biraz kopuktu, Nazizmi hoş bir siyasi teori sanmıştı. Nazi rozeti takıp Hitler selamı verebilirdi ama kendi kafasının içinde aslında gerçek bir Nazi değildi.

Heidegger, Adolf Hitler’in anlamını yalnızca kendisinin açıklayabileceğini düşünüyordu ve Nazilerin önde gelen entelektüeli olmak istiyordu. Hitler’in ortaya çıkışını bizzat Varlık’ın ortaya çıkışı olarak görüyordu. Rektörlük konuşmasında “Varlığınıza fikirler ya da doktrinlerin hükmetmesine izin vermeyin. Yalnızca Führer’in bizzat kendisi Almanya’nın gerçekliği, bugünü ve yarını, ve yasasıdır” demiştir.

Ancak Heidegger yalnızca Rektörlük makamını entelektüel iktidar elde etmek için kullanmakla meşgul değildi. Günlük hayata dair konulara da dikkatini veriyor, Nazi öğrencilerinin ‘askeri’ egzersizlerine katılıyor, Rektörlük ataması seremonisinde Nazi marşı Horst-Wessel Lied’in programın arkasına basılacağını vaat ediyordu.

4. “AMA HEP ONURLU DAVRANDI” TEORİSİ

Bu teoriye göre Heidegger masumca Nazizme kandı, ama özünde hep iyi hatta fazlaca naif biriydi.

Heidegger Nazi döneminden önce bile ‘iyi bir insan’ sayılamazdı. Herkesten alır, ancak asla vermezdi. Edmund Husserl buna iyi bir örnek. Husserl, elinden geleni yapıp Heidegger’e Marburg’da bir kürsü ayarlayana kadar ‘iyi öğrenciyi’ oynadı, ancak koltuğa oturduğu gibi Husserl’e sırtını döndü, tüm kişisel ilişkisini kesti ve hemen çalışmalarına saldırmaya başladı.

Nazi Almanya’sında Heidegger memnuniyetle sevmediği herkesi ihbar etti, örneğin Hermann Straudinger’i Gestapo’ya bildirdi. Eduard Baumgarten’in akademik kariyerini bitirebilmek için “Yahudilerle dost olduğunu” iddia etti. Heidegger akademik olarak gelecek vaat eden birçok öğrencisini eğer Nazi devletine karşı olumsuz bir tutumları varsa geleceklerine taş koydu (1938-39’da Max Muller’e yaptığı gibi).

5. “YALNIZCA KISA BİR SÜRE NAZİYDİ” TEORİSİ

Bu teori, Heidegger’in 1930’ların başında kısa bir süre Nazi olduğunu, ancak gerçek doğasını fark ettiği gibi bundan uzaklaştığını kabul ediyor.

1938-1939 döneminde Üniversite Öğretim Görevlileri Birliği Freiberg Ofisi’ne yolladığı Max Muller’in Nasyonal Sosyalist devlete yönelik olumsuz tavrına dair rapordan görülebileceği gibi, Heidegger’in Nazizm ile bağı, onu savunanların itiraf etmek istediğinden çok daha uzun sürdü.

1935’te Heidegger hala “Nasyonal Sosyalizmin içsel hakikati ve yüceliği” hakkında yazıyordu, 1942 gibi geç bir dönemde “Nasyonal Sosyalizme ve onun özgün tarihsel mevcudiyetine hizmeti olmayan” akademisyenlere karşı yazılar yazıyordu. Heidegger’in 40’larda bile Nazizm destekçisi olduğu çok açık. Savaş sonrasında Almanya’da geçirdiği zamana dair zorunda olmadıkça konuşmadığı, ancak hiçbir zaman da açıkça Nazizm aleyhine konuşmadığı biliniyor.

20. yüzyılın en önemli filozoflarından birinin Nazi olması ne anlama geliyor? Heidegger’in felsefesini çürütür mü, geçersiz mi kılar? Hatta en genel anlamda felsefeyi hükümsüz mü kılar?

Bu tür soruların basit yanıtları yok. Bu yazının yazarı dahil birçok insana göre Heidegger’in yazdıkları derin ve düşünmeye değer metinler. Yazarları, teologları ve sanatçıları, başka filozofları etkilemiş, ilham vermiş biri nasıl basitçe ‘yanlış’ olabilir? Eğer varsa buun çözümü Heidegger’in tecrübesinin istisna olamayacağını ve onun gibilerinin yaptıklarının kişilikleriyle alakası olamayacağını kabul etmek. Don Cupitt kitabı Solar Ethics’te benzer bir şey söylüyor.

Franz Schubert’in Die Einterreise’yi yazarak kendisine terapi yaptığını, ruhsal gerilimlerini ve acılarını tedavi ettiğini iddia etmiyorum. Ancak müziği kendisinden bile fazla sevdiyse, kendisini müzikle ifade etme arzusu duyduysa ve müziğine kalbini verdiyse, sanatı ondan çok bizim için bir arınma sağlar.

Bu kitabı okuduktan sonra da Heidegger okumak kolay değil, ancak Cupitt bir insan ne kadar kötü ya da sefil olursa olsun yaratımının ışık saçabileceğini gösteriyor. Heidegger’in kalbi karanlık, ancak kitapları hala ışık verebilir.

Kaynak: Philosophynow.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ