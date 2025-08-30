Hekimin beyaz önlüğü ve karanlık çizgisi

Konya’da yaşanan olay, bir hekimin kadın hastasına “teşhirci” diyerek muayeneyi reddetmesi, asla bireysel bir tercih olarak görülemez. Bu tavır, Türkiye’de giderek kurumsallaşan gerici kuşatmanın gündelik hayata sızmış en somut örneklerinden biridir. Bir kadının kıyafeti üzerinden sağlık hakkından mahrum bırakılması, aslında tıbbın evrensel ilkeleriyle siyasal İslamcı söylemin çarpıştığı bir fay hattıdır.

Hekimlik etiği nettir. Dünya Tabipler Birliği’nin 1948’de kabul ettiği Cenevre Bildirgesi, hekimleri hiçbir ayrım gözetmeksizin insan sağlığını korumaya çağırır. Hastanın kimliği, dini, cinsiyeti, kıyafeti ya da politik görüşü hekim için belirleyici olamaz ve bir hekim hastanın eşitliğine saygı göstermiyorsa hekimlik yapmasın.

Buradaki çelişki Türkiye’ye özgü değil elbette. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), birçok kararında sağlık hizmetinin ayrımcılığa kapalı olması gerektiğini vurgulamıştır. Benzer biçimde Anayasa’nın 56’ncı maddesi, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” diyerek sağlık hakkını evrensel ve koşulsuz bir hak olarak tanımlar. Yani hem ulusal hem uluslararası hukuk, Konya’daki doktorun tutumunun yalnızca etik değil, hukuki açıdan da ihlâl anlamına geldiğini gösteriyor.

Ama mesele yalnızca bir hekimin hatası değil. Diyanet’in hutbeleri yıllardır kadın bedeni üzerinden şekillenen bir ahlak rejimini topluma dayatmakta. “Fıtrat”, “mahremiyet” ve “iffet” kavramları, bireyin kendi bedeni üzerinde hak sahibi olduğu gerçeğini gölgeleyen dini referanslara dönüşüyor.

Bilindiği üzere; siyasal iktidarın uzun süredir izlediği toplumsal dönüşüm stratejisinin üç boyutu var: İlki kültürel alanın denetimi. İBDA-C üyelerinin polis gözetiminde LeMan Dergisi’ni basması yalnızca bir saldırı değil, devletin zımni onayıyla verilen bir gözdağıdır. Mizah ve eleştiri de, basın özgürlüğüyle birlikte hedef tahtasına oturtulmuştur.

İkinci boyut eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikatlarla imzaladığı protokoller, yalnızca Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırılık taşımıyor; aynı zamanda gelecek kuşakların dini dogmalarla biçimlendirilmesine kapı aralıyor. Karma eğitimin tartışmaya açılması, kadın-erkek eşitliğine dayalı modern yurttaşlık fikrinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan herkes için alarm zillerinin çalması demektir.

Üçüncü boyut ise gündelik yaşam. Konya’daki hekim etiği ihlâli vakası, hutbelerle beslenen ahlakçı zihniyetin tıp pratiğine yansımasıdır. Bir kadın, kıyafetinden ötürü tedavi edilmezse; orada yalnızca hekimlik etiği değil, laiklik ilkesi de ihlal edilmiş olur. Çünkü laiklik, kamusal hizmetlerin dini inançlardan bağımsız verilmesini güvence altına alır. Laiklik olmadan ne hasta haklarından ne de eşit yurttaşlıktan söz edilebilir.

∗∗∗

Bu tabloya bakıldığında, Türkiye’de yaşanan süreci “gericilik kuşatması” olarak adlandırmak yerinde olur. Bu kuşatma bireylerin yaşam tarzını sürekli tehdit altında hissetmesine yol açıyor. Siyasal düzlemde ise iktidarın otoriterliğini dinsel söylemlerle pekiştirerek muhalefeti sindiriyor. Özellikle kadınlar, gençler hak arayışlarında kriminalize edilirken; siyasal İslamcı gruplara meşruiyet ve alan tanınıyor.

Tam da bu yüzden laiklik, yalnızca bir anayasa maddesi değil; özgür düşüncenin, kadınların haklarının ve bilimsel etiğin güvencesidir. Laiklik, hekim ile hasta arasına dini dogmaların girmesini engeller. Bilimin, sanatın ve mizahın nefes alabileceği zemini sağlar. Ve en önemlisi, bireylerin eşit yurttaşlar olarak var olabilmesini mümkün kılar.

Bugün ihtiyaç duyulan şey, laikliğin pasif bir savunma hattı olmaktan çıkarılıp aktif bir toplumsal mücadele programına dönüştürülmesidir. Çünkü yaşadığımız her vaka —bir hekimin “teşhirci” diyerek görevini reddetmesi, bir mizah dergisinin saldırıya uğraması ya da eğitimin tarikatlara açılması— aynı gerçeği fısıldıyor: Gericilik kuşatması karşısında laiklik yalnızca bir hak değil, aynı zamanda özgürlüğün en temel sigortasıdır.

Ve şu cümleleri hep birlikte ve yüksek sesle söylemenin zamanı çoktan gelmedi mi?

Laiklik, yalnızca devletin değil, toplumun da varlık şartıdır. Toplumun nefesi laikliktir ve ayakta kalması da laiklik ilkesine bağlıdır.