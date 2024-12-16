Helal olsun!

Şimdi tek tek isimlerini yazmaya kalksam, köşe yetmez. Gazetemizde o kadar değerli yazar bir araya geldi ki, insan bunca değerli yazar arasında dişe dokunur ne yazarım endişesine kapılıyor. Zor yani, burada yazı yazabilmek!

Geçen gün, “analizin daniskası”nı yaparak işimizi daha da zorlaştıracak bir adım attı Ece Temelkuran. “BirGün iyi seçenek” dedi, “daha yakışıklı bir gazete olacak” dedi, “daha çok gazeteci BirGün’de olmak istiyor” dedi.

Ne diyeyim, böyle zor zamanlarda, böyle zor bir yerde, böyle zor bir işi başaranlara helal olsun!

Bizim okur zor bir defa. Bugün böyle yarın şöyle yazmak mümkün değil. En ufak bir falsoyu affetmiyor.

A. Aydıntaşbaş, mesela, epey beğenerek de okuduğum bir meslektaşımız, bu yüzden TV’deki program ortağı A. Beki tarafından sürekli hırpalanan halini üzülerek izliyorum, ama konu bu değil şimdi. İşte o, şimdiye kadar şiddetle desteklediği Suriye politikası konusunda farklı şeyler yazdı geçen gün, “itiraf” ederek:

“İtiraf edeyim, abartılı bulsak da, ben dahil birçoğumuzun pek hoşuna gitmişti bu neo-emperyal resim. Abartının, kapasite sorununun farkında olsak da, ‘Yükselen Türkiye’ temasını pek sevdik. Büyük dev ölçekli projelerin demokrasideki otoriterleşmeyi, Boğaz’daki beş yıldızlı otellerde yapılan uluslararası zirvelerin ise dış politikadaki zorlukları örtebileceğini düşündük. Olmadı.”

Bizim gazetede benim on yıl sonra değiştirdiğim (bazı adamlar da şarap gibi yaşlandıkça güzelleşiyor) fotoğrafa bile dikkat kesilip saç ektirdiğim teorileri geliştiren okurlar var.

Maazallah BirGün’de biri “neo-emperyal resim”den hoşlandığını yazsa kurtulamazdı onların elinden. Emperyalliğin her haline karşı bir damar var okurlarımızda.

Suriye’de, Aydıntaşbaş’a bile bir tür utangaç özeleştiri yaptıran, tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Uçaklarımız sınır devriyesine çıktı, Ceylanpınar’da vatandaşlarımız vuruluyor.

Dört bir yanımız ve de ta içimiz o kadar “ciddi” konuyla dolu ki, köşelerimizde şöyle kısacık da olsa bir nefes alacak, keyifli bir mevzuya dalacak halimiz kalmadı.

Allah’tan memleketin Kızılay gibi en ciddi durumlarda devreye girecek kurumları var. Şimdi, onlar ciddi bir meseleye daha el atmışlar. Helal kandan helal ilaç üretecekler!

Başkan Ahmet Lütfi Akar’ın açıklamalarını okuyunca “helal olsun” dedim. Bugüne kadar Kızılay’a ne verdiysem helal olsun. Ki, ilkokul boyunca sarı zarfa koyup verdiğim harçlıklarımı saymıyorum, az kan da varmemişimdir kendilerine. Helali hoş olsun!

O ki, şu ciddi mevzulardan bunaldığım günde bir başka “ciddi” gündem yaratarak bana nefes aldırdı, helal olsun.

Kan ürünleri içeren ilaçlar, ithal ettiğimiz ülkelerdeki insanlar “mahsurlu gıdalar” tükettikleri için, domuz gibi, Müslüman bir milletin evladı olan bizler için de mahsurlu oluyor tabii. Kendi kanımızdan üretilecek ilacın daha faydalı olduğunu bilim adamlarımız da söylüyormuş.

Domuz bulaşmamış kandan ilaç üretip, bu türden ilaçları kullanmaktan kaçınan vatandaşları rahatlatmanın sevabı bir yana, işin bir de mali yanı var. 500 milyon dolarımızı ele kaptırmaktan kurtulduğumuz gibi, helal kandan ürettiğimiz helal ilaçları İslam dünyasına pazarlayıp para da kazanacağız. Akıl edenlere helal olsun!

Sakın ola ki, ülkemizde yaşamını yitiren Polonyalı turist sayesinde 5. yüz naklini başarıyla yapan doktorlarımızın, yep yeni bir yüz kazanan kardeşimizin aklına kuşku düşmesin. Diyanetin Alo Fetva Hattı, “Helal kandan kasıt nedir bilmiyoruz” dese de, temel ilkeyi söylemiş; “Zaruret durumlarında haramlar helal olur.”

Helal olsun!