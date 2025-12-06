Hem “sosyalist” olup hem “sermaye” savunulabilir mi?

Marx, bilhassa “Grundrisse” ve “ Kapital”de, pek çok burjuva kuramcısının sermaye kavramını nasıl insandan koparıp bizzat kendisi özneymişçesine içeriklendirdiğine işaret eder.

Bu içeriklendirme, Marx’ın eleştirileri sırasında sıklıkla andığı yanılsama biçimlerinden mistifikasyon, tarihsizleştirme ve ebedileştirme fiilleri için uygun, ortak bir zemin oluşturur.

KİŞİLEŞTİRİLEN SERMAYE

Marx Grundrisse’de1 sermaye kavramının üretime koşulan emek-gücünü, yanı sıra hammadde ve üretim araçlarını imlediğinin altını çizer.

Bununla birlikte kavramın daha baştan, artı-değer yaratma sürecinde üretimden değişime hareket halinde olan bu mülke sahip tekil kapitalisti ve dahası yekun olarak kapitalistlerin oluşturduğu sınıfı, eş deyişle belirli bir toplumsal varoluş biçimini varsaydığına işaret eder. Ne var ki özellikle burjuva kuramcıları arasında sermaye, öznesi kapitalistten/kapitalistlerden koparılarak bizzat kişileştirilir ve başlı başına bir özne gibi konumlandırılır.

Bu kişileştirmede söz konusu nesne ve fiillerle beraber, kapitalistin üretim ilişkilerindeki bir kısım varoluşu da ondan bağımsızlaştırılarak “sermaye” denilen mistik bir varlığa yüklenir. Mistiktir çünkü oluşturulan kuramda, kaynağı, gelişimi ve birikimi konusunda üzeri örtülen sermayenin başlattığı ve sürdürdüğü bir belirlenim zincirinden bahsedilir.

Burjuva kuramcıları da kendilerini bu zincirin parçalarını kavrayabilen yegane özneler ilan ederler.

Kişileştirilen sermaye, varlığı belirli tarihsel ilişkilere borçlu olarak değil, insanın olduğu her uzam ve zamanda bulunan tarih-üstü bir özne olarak nitelenir.

Bu noktada kavramın kar elde etmek için satılan metalardan hammadde ve üretim araçlarına kadar kapsayıcı bağlamlarla eşleştirildiğine tanık olunur. Böylece tarihsizleştirilen kavram, beraberinde ebedileştirilir de.

Sözgelimi üretim ve değişim araçları sermayeyle özdeşleştirilerek, bu araçların tarihsel gelişimi kapitalizmin olgunlaşma süreciyle anılır.

Derken bir yandan antik Yunan toplumunda burjuvalardan bahsetmek mümkün kılınırken, bir yandan da bu araçların özel mülk yararına artı-değer elde etmek için üretime koşulmadığı bir ilişkiler ağının varlığı hem geçmiş hem gelecek bakımından tümden yok sayılır.

Başka bir deyişle, üretim araçları, değişim araçları gibi kavramlar tek bir tarihsel uğraktaki içerimleriyle bir tutulur. Aynı çaba “emek” ve “toprak” gibi birçok kavram için de gösterilir.

Marx açımlanan bu yanılsama örüntülerini sadece burjuva kuramcılar değil, kimi sosyalistler nezdinde de eleştiri konusu eder.

Öyle ki, eleştirilerin muhatabı bu kimselerin savunusu, “Kapitalistlere değil ama sermayeye ihtiyacımız var” ana fikrinde özetlenebilir.2

DEMOKRATİK SOSYALİSTLER

Kendini “demokratik sosyalist” olarak adlandıran pek çok popüler siyasi figür ve yapıya bakıldığında, önemli bir kısmının gelecek tahayyülünde de sermayeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

Bu kesim söylemde kapitalist ve kapitalizm karşıtı olsa ve siyasetten hukuka ve nice ekonomi dışı toplumsal kurumlara kadar sosyalist içerimleri hedeflediğini vurgulasa da mesele sermaye ve ona bağlı yatırımlar olduğunda ılımlıdır.

Bu noktada esasen sermayeden ziyade, burjuvanın bölüşümde yeniden üretime katmadığı mülk ve karın karşısında konumlandıkları görülür.

Böylece işçi sınıfı yararına siyasi ve hukuki önlemler ve yüksek vergilerle sınırlandırılmış bir burjuvaziden bahseder ancak kapitalist üretim biçimiyle, eş deyişle artı-değer üretimini içeren işleyişin temelleriyle nihayetinde barışık kalırlar.

Marx’ın eleştirisinin muhatabı sosyalistler, söz konusu demokratik sosyalistlere nazaran “masum”dur.

Onların çabası, meyveyi renginden ayırmaya çalışmak kadar naif bir çabadan ibarettir. Diğerleri ise, siyasi çekinceleri bir yana, bütünüyle toplumsal mülkiyet temelinde örgütlenen bir üretim biçiminin başarısını olanaklı görmeyerek, emekçiler yararına imkanları özel mülkiyet koşulları dışında yaratma ufkundan kendilerini ayırırlar.

Dolayısıyla güç kazanıp burjuvaziyi mecbur kılarak sağlayacakları birtakım imkanlarla yetinmeyi kabul eder, utangaç da olsa kapitalizm savunusunun içinde kalırlar. Sosyalizm ise, bir düş olarak, hangi somut adımlarla erişileceği bilinmeyen bir uzam-zaman belirsizliğine bırakılır. Böyle bir geleceği aslında ilkece kabul eder ancak fiilen reddederler.

Bahsedilen demokratik sosyalistlerin sermayeden kopamama eğilimi, burjuva kuramcıların kişileştirilen sermaye kurgusunu önemli derecede besler.

Burjuvazinin gösterişli yaşamı bir nebze sınırlanmaya, sınırlanabildiği ölçüde sömürü oranları azaltılmaya çalışılırken, sömürünün kaynağı olan ilişkilerin varlığı hedef alınmaz. Bu durum, temel savunuları arasında burjuvazinin özel olarak vergilendirilmesi olan bu kesimin, vadettiği imkanların dahi ancak sermayenin işlerlik koşullarıyla mümkün olduğu eleştirilerine maruz kalmasına neden olur.

Kaldı ki pek çok demokratik sosyalist bu kişileştirilen sermaye yanılsamasına alenen eklemlenen birtakım fikirlere sahiptir. ABD’li demokrat sosyalist Ocasio-Cortez’in MSNBC gibi birkaç röportajında şerhli de olsa hem “sosyalist” hem “kapitalist” olunabileceği ifadeleri burada özellikle anımsanabilir.

Bu ifadelerin etrafında, doğru yönlendirilen (!) sermayenin faydalarından bahsetmekten de çekinmez. Böylesi beyanların demokratik sosyalistler arasında (en azından fikri düzlemde) derinlikli bir tartışmayı uyardığı söylenebilir.

Your Party’nin kurucuları Sultana ve Corbyn’in birkaç gün önce Owen Jones’a verdikleri röportajda, ekonominin bütünüyle mi nispeten mi kamulaştırılması gerektiği konusunda düştükleri fikir ayrılığı, bu tartışmanın bir başka kıtadan yansıyan örneği olarak değerlendirilebilir. Bu tartışmanın söz konusu yapılar güçlendiği ölçüde daha da belirginleşmesi beklenmelidir.

1 Bu ve sonraki metin atıfları için bkz. Karl Marx, “Grundrisse”, MECW, L&W, 2010, ss. 436-437.

2 A.g.e., s. 436.