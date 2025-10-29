Hep birlikte mücadeleye

Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yıldönümü bugün ülkenin dört bir tarafında kutlanacak. Dün gerçekleşen törenlerde ve yapılan kutlama açıklamalarına ise Cumhuriyet’in ilerici birikimlerine savaş açan siyasal İslamcı tek adam rejimine karşı mücadele etmenin önemi vurgulandı.

İstanbul Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Gerçekleşen resmi törene İstanbul Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Resmi törenin sona ermesinin ardından çok sayıda kurum, siyasi parti, sendika ve baro da anıta çelenk bıraktı.

Çelenk bırakma esnasında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes için 29 Ekim 1923’te ilan etmiştir. Dolayısıyla, biz herkesi Cumhuriyet’e sahip çıkmaya, Türk Bayrağına sahip çıkmaya ve vatanına sahip çıkmaya davet ediyoruz. 102. Yılımız kutlu olsun. Nice 102 yıllar göreceğiz ve göreceksiniz Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Saray rejiminin Cumhuriyet düşmanı politikalarına dikkat çekti.

Çelik, şöyle konuştu: “Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından bir tanesi, milletin egemenliği kendi eline almasıydı. 102 yıl önce cumhuriyet, büyük bir direnişle, büyük bir mücadeleyle kuruldu. O direniş, o mücadele hem emperyalist güçlere karşı gerçekleştirildi hem de o emperyalistlerin yerli işbirlikçilerine karşı gerçekleştirildi. 102 yıl önce bu topraklar fiziki olarak işgal altındaydı. Emperyalist güçler bu toprakları fiziki olarak işgal altına almışlardı. Bugün de Türkiye, ekonomik olarak bir işgal altındadır ve emperyalist güçlerin yerli işbirlikçileri Türkiye’de, güzel ülkemizde milli iradeye belediye başkanlarını tutuklayarak darbe vuruyorlar.

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Bu yönüyle nasıl 102 yıl önce o zorluklar direnişle ve mücadeleyle aşıldıysa bugün de 102 yıl sonra cumhuriyetin en önemli mücadelesi direniştir. Bu topraklarda demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Yaşasın cumhuriyet, demokrasi, tam bağımsız Türkiye diyorum.”

Törene katılan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da Cumhuriyet’in tasfiye edilmesine ve hukukun siyasallaşmasına dikkat çekti. Kaboğlu, Cumhuriyet’in 102’nci yılında mücadeleyi yükselteceklerini söyledi.

Baro üyeleri, törenin ardından İstiklal Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüşte “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı.

İstanbul Barosu törenin ardından Cumhuriyet etkinlikleri düzenledi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KRİTİK BİR EŞİKTİ

Laiklik Meclisi’nden yapılan açıklamada da ülkedeki rejim değişikliğinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Siyasi iktidar, ideolojik müktesebatı ve eşbaşkanlığını yaptığı BOP kapsamında, yeni Osmanlıcı söylemi ile de Cumhuriyetin kurucu ilkeleriyle açık ve sistematik bir kavga yürütmektedir. Yirmi yılı aşkın süredir tarikat ve cemaatler devletin tüm kademelerine yerleştirilmiş, laik ve bilimsel eğitim parçalanmış, kamu kaynakları belli dini yapılar etrafında şekillenen bir siyasal düzene aktarılırken toplumsal bütün haklar ortadna kaldırılmış, Cumhuriyetin kamucu ve halkçı temelleri de tasfiye edilmiştir.

Bu sürecin en kritik eşiği 2017 Anayasa referandumudur. Cumhuriyet, Türkiye halkının geçmişten geleceğe uzanan iradesidir; yalnızca bir tarihsel kazanım değil, bu topraklarda eşitlik ve özgürlüğe dayanan yeni bir geleceği kurma kararlılığıdır. Cumhuriyetin laik niteliği yaşamın her alanında hedef alınırken; yoksulluk, biat ve dinselleştirme ile halk iradesi etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Oysa Cumhuriyet, “kimsesizlerin kimsesi” olarak halkın direniş gücünden doğmuştur ve yine halkın iradesiyle yükselecektir.

29 Ekim, bir bayramdan öte, yeniden kuruluşun tarihidir. Biz, yurttaş iradesine, laikliğe, ulusal bağımsızlığa ve halk egemenliğine dayanan bir Türkiye’yi kurmakta kararlıyız. Bu düzen değişecek, Laik Cumhuriyet yeniden yükselecek”

YAŞASIN BAĞIMSIZ, LAİK, DEMOKRATİK TÜRKİYE

TMMOB Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Yaşasın bağımsız, laik, demokratik Türkiye” ifadeleri yer aldı.

Birleşik Metal tarafından da Cumhuriyet’in 102’nci yaşı kutlandı. “Halkın iradesini egemen kılan; eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, adalet ve laiklik ilkeleri üzerinde yükselen Cumhuriyetin değerleri, bugün her zamankinden daha fazla tehdit altında” denilen açıklama şöyle:

“Çalışma hakkı, eğitim hakkı, seçme-seçilme hakkı, adalete erişim, basın özgürlüğü, sendikal haklar gibi en temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı, ülkemizin laik-demokratik-sosyal bir hukuk devleti olmaktan giderek uzaklaştığı bu dönemde, Cumhuriyetin değerlerini ve kazanımlarını ısrarla savunmak ve geliştirmek hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Biz metal işçileri, Cumhuriyetin değerlerini ve kazanımlarını her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlu olsun!

ORTAK BİR MÜCADELE ŞART

Eğitim Sen ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Demokratik, Sosyal, Laik ve Toplumsal Barışı Amaçlayan Bir Cumhuriyete Olan İnanç ve Kararlılıkla; Cumhuriyet 102 Yaşında! Eğitim Sen olarak; halkın sembolik değil, gerçek anlamda egemen olduğu; temel insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu, hukukun ve adaletin herkese eşit uygulandığı, eşit, özgür, laik ve demokratik bir Cumhuriyet’in inşası ancak ortak mücadeleyle mümkün olacağı inancıyla, Cumhuriyet’in 102. yılını kutluyoruz!