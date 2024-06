Hepimiz Diyanet’iz

Şimdi diyanet olmak lazım, şarkılar türküler söylemek… Ha pardon şarkı, türkü yasaktı sanırım. Neyse güzel sözler eşliğinde diyanete kendimizi teslim etmemiz gerek. Yeni günler, güzel günler elbette ki Diyanet’le gelecek. İnansanız da inanmasanız da, başka fikirleriniz de olsa, olmasa da, sizin geleceğinizden, bugününüzden, dününüzden alıp diyanete vermek lazım. Diyanet önemli, diyanet olmasa ülkede din elden gider, ezanlar susar, bayrak iner (aslında Arap ülkelerinde kral filan ölünce de iniyor bizde bayrak, o kısmını çok şey etmemek lazım), hepimiz elcibiytiplusesleliks oluruz Allah korusun! Bazılarımızı ve bacılarımızı Yunan, gavur, ecnebi, sünnetsizler kaçırır, ülke nar gibi bölünür diyanet olmazsa. Diyanet, bakın burası çok önemli, gerçekten önemli bir kurum. Öyle olmasa neden her sene Godzilla gibi bir bütçeye sahip olsun? Her sene büyüdükçe büyüsün, her sene başkanına yeni ve daha güzel makam arabaları alınsın? Bakın bu hepimizin ayıbı… Makam arabasından feragat etti koskoca diyanetin başındaki başkan. Yılda 92 milyarlık bütçeye hükmeden bu değerli bireye yazık değil mi? Yazık değil mi kendisinden çok daha düşük bütçelere sahip bakanlar krallar gibi gezerken, başkanım eski püskü arabada. Yazık değil mi adama? Başkanlığını yaşayamadan, ısıtmalı koltukta, oturan yerlerini ısıtamadan bir hayat geçer mi söyle? Kolay değil, böyle yaşamak kolay değil. Bunca yükü böyle taşımak kolay değil hele de eski model Audilerle. Hayat kısa gitti gidiyor bilmeyene. Başımda taç olsun, canıma yoldaş olsun diyanet gelsin yuvamızın orta yerine saraylar kursun. Gerekirse Ayasofya’da kılıçla kendisini tüm sevenlerine hatırlatsın. Yalnız kapıyı ısırmayalım sevgili vatandaşlar.

∗∗∗

Evet diyanet önemli. Ülkemizde daha da önemli. Peki ne kadar önemli? Şu kadar önemli. Mesela bütçesiyle önemini hemen anlayacaksınız. Diyanet, bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ve de Ticaret Bakanlıklarından daha önemli… Yani bir ülkenin kültüründen ve turizminden, sanayisindeki gelişmelerden, teknolojiden ve ülkenin ticari büyümesinden daha önemli. Helal olsun! Zaten diyanetin bütçesi de helal bütçe, sonuçta vergilendirilmiş kazançtan geliyor. Dine inanan, inanmayan, güvenen, güvenmeyen tüm vatandaşlarından eşit oranda kesiliyor. Mesela sigara içiyorsanız, dumanınızın vergisi hop nerede, orada evet bildiniz. Bira mı içtiniz? Nasıl içebiliyorsunuz bu pahalılıkta? Öncelikle onun hesabını verin? Sonra da vergilerinizde diyanetinize bütçelenin. Peki bu güzel ve nezih kurumun son kuruşuna kadar hak ettiği, 6 bakanlığımızdan, ülkenin içişlerinden bile daha büyük olan ve daha da büyük olması gereken bütçesiyle neler yapıyoruz? Neden çoğul kullandım? Çünkü diyanetin bütçesi bizim de kazançlarımızdan. Hepimiz diyanetiz aslında ülkede yaşadığımız sürece. Hatta yurt dışına çıkmak isterseniz de şimdi yükseltilmesi planlanan ve dünyanın en saçma harçlarından biri olan “yurt dışı çıkış” harcından da diyanete güvenle katkı olabilirsiniz.

∗∗∗

Bütçeye gelin bir bakalım? Neler neler oluyor, vergilerimiz araba mı olmuş, konvoy mu olmuş, makam odası mı olmuş, çakarlı araç mı olmuş, ne olmuş? Bütçe teklifindeki verilere göre yaklaşık 92 milyar TL’lik bütçenin yaklaşık yüzde 84,5’i personel giderlerine; yüzde 11’i sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerine; yüzde 2,7’si mal ve hizmet alım giderlerine; yüzde 1,5’i sermaye giderlerine ve yüzde 0,4’ü cari transfer giderlerine ayrılmış. Personel giderleri, Diyanet bütçesinin çoğunluğunu oluşturuyor. Gördüğümüz gibi diyanet demek aslında personel demek. 100 liranızın 84,5 lirası diyanete maaş olarak gidiyor. Kalan 13,5 lira ise tabii ki hizmet. Hizmet de hizmet, aman aman öyle hizmetler ki, muhteşem kelimesi hizmeti tanımlayamaz. 100 lira vardı, 84,5 lirası çalışana gitti, şimdi 13,5 liralık hizmet yarışımız başlıyor. Alın size doya doya hizmet, üzerinize hizmet olup yağmaya geliyoruz bütçemizle. Nasıl olsa kültürden, turizmden, sanayiden, teknolojiden, memleket içindeki huzurdan daha büyük bütçemiz var, her 100 lirasının 84,5 lirası çalışana, kalanı da hizmete… 2022 itibariyle 141 bin 218 çalışanı vardı, umarım yeni senelerde daha da artar çalışanı. Çalışan demek hizmet demek sonuçta. Hizmetimiz sadece ülkenin sınırlarında da kalmasın diye ek bütçe lazım. Diyanetin yurt dışı hedeflerine yönelik çıkarılan maliyet hesabına göre, yurt dışı faaliyetleri için 680 milyon 508 bin 256 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulacak. Günümüzdeki en önemli ihtiyaç para. Bu kadar parayla neler yapılabilir, onu siz düşünün. Helal olsun.