“Hepimiz tehlikedeyiz!” Ya hep beraber ya hiçbirimiz

Dilek Bulut - Dr., Akademisyen

Dünyada giderek ortaklaşan politikalar ve cinsiyetçi bir dil ile neofaşist ideoloji yaygınlaşıyor. “Toplumsal cinsiyet ideolojisi(!) ile cinsiyetsizleştirmeye” karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesi için toplanıyorlar, “Aile Dostu Birlikler” kuruyorlar. Hemen hepsi Ataerkil kapitalist sitemin tüm olanaklarını muhafazakârlık ve dindarlıkla soslayarak neoliberal sitemin krizini “Aileci politikalar” ile aşmaya çalışıyorlar.

Kapitalizmin ekonomik ve ataerkinin ideolojik biçiminin işbirliği alanı olarak aile, tek tip otoriter bir toplumun inşası için vazgeçilmez bir kurum. Aileyi kutsal dokunulmaz bir kurum olarak koruma altına alarak toplumsal cinsiyet karşıtlığı da aile politikaları üzerinden kurumsallaştırılıyor. Heteroseksist, eşitsiz aileci politikaların tutması için de toplumsal cinsiyet kalıplarının katılaşması gerekiyor. Gerici ittifakın küresel neofaşist hareketlere selam çaktığı aile yılı, biyolojik cinsiyete vurgu ile kadın ve erkeğin sınırlarının çizildiği, sınırın dışında kalanları öteki, düşman, aileyi yıkan küresel düşmanlar olarak konumlandırdığı, insanları dinsel metinlerle, eylem planları ile fıtratına uygun davranmaya zorlayan bir yıl.

İktidarın "Aile Yılı" ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 Mayıs’ta bir genelge ile tüm ülkede aile odaklı politikaların teşviki amacıyla 81 ile "toplumsal cinsiyet" gibi uluslararası kabul görmüş kavramların, eğitim içeriklerinden ve politika belgelerinden çıkarılması gerektiğinin altını çizen, ayrımcı ve muhafazakâr bir metin gönderdi. Bakanlık kurumlarının toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimliği, LGBTİ+ ve kapsamlı cinsellik eğitimi gibi kavramları kullanmasını örtük bir biçimde yasakladı.

Şimdi de toplumsal cinsiyet rejimi inşasının yeni hukuksal hamlesi "10. yargı paketi" olarak bilinen, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi cumartesi TBMM’ye gelecek. Taslakta yer alan başlıklar, iktidarın LGBTİ+’ları “Kutsal Aile” anlayışına tehdit olarak gördüğünü, yok sayma, varlığını inkâr ve hukuksal haklarının gaspı anlamına geliyor.

Konu çok acil! Aile, kadınlar çocuklar ve tüm toplum tehlikede. “tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi” ve “fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması” gerekiyor. Bunların baş düşmanı da LGBTİ+’lar ve kadınlar. İktidar LGBTİ+’ları hastalık ve tehdit olarak değerlendirilerek, varoluşları hedef almakta, kriminalize etmekte, beden ve sağlık haklarını ihlal ederek Anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir yasa teklifi sunuyor.

Son 15 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik Diyanet ile yaptıkları saldırılar yeterli gelmemiş olmalı ki bir de ardı ardına yönetmelikler, yasa tasarıları, yasaklar geliyor. Hükümetin ömrü yetecekmiş gibi Aile yılına da zam geldi önümüzdeki 10 yıl Aile yılı ilan edildi!

Tasarıdaki “doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişiler” ifadesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının genelgesi birleşince toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapan tüm kesimleri, özellikle feministler, kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin çalışmalarını da kriminalize ederek ahlakçı, baskıcı ve otoriter bir ortam ile baskının ne kadar artacağını tahmin etmek zor değil. Yasa tasarısında genel ahlaka vurgu yaparak LGBTİ+ hedef gösterenlere soruyoruz; 6 yaşında kız çocuklarının evlendirilmesini savunan Nurettin Yıldız’ın devlet tarafından korunup kollanması mıdır ahlak? Ya da tarikat cemaat yurtlarında erkek çocukların cinsel istismar ve tacizinin normalleştirilmesi midir? 9 yaşındaki kız çocuklarının 25 yaşındaki erkeklerle törenle tarikat liderleri tarafından evlendirilmesi midir? Aile içinde kız çocuklarının ve kadınların şiddetin farklı biçimlerine uğrayarak katledilmeleri midir ahlak? Bedenlerimiz üzerinden tariflediğiniz çürümüş ahlak anlayışınızı da yasa teklifinizi de reddediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği -uluslararası belgelerde yazdığı ve bizim de imzacısı olduğumuz (CEDAW/Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddetin ana kaynağıdır. Bu eşitsizliğin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, toplumsal yapıyı eşitlikçi bir yapıya dönüştürmek hükümetlerin ve tüm kurumlarının görevidir.

Tüm atılan adımlar daha otoriter ve baskıcı bir toplum için. LGBTİ+ bireyleri günah keçisine, nefret öznesine dönüştürüyorlar, kadınları içinde şiddet, istismar, ayrımcılık ve emek sömürüsü olan aileye hapsediyorlar. Bu söylemleri Diyanetin başrolde olduğu gazeteleri, dizileri, haberleri ve erkek mağdur hareketleri ile tabana yayarken heteroseksist kutsal aile, makbul kadın ve fıtrat söylemi ile özellikle kendi tabanlarında meşruiyetini artırmaya şiddeti olağanlaştırmaya çalışacaklar.

Feministler, LGBTİ+’lar ve kadın örgütleri elbette bu saldırıya karşı birlikte mücadele ediyor ve edecek. Ama yetmez. Özellikle muhalefet partilerine çok fazla büyük sorumluluk düşüyor.

Bu ayrımcı, hukuku yok sayan yasa tasarısına karşı birleşik toplumsal bir muhalefeti örmeliyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hep birlikte savunmalıyız

Cinsiyetçi baskının, tahakkümün, ayrımcılığın ve sömürünün son bulması, eşit yurttaşlar olarak yaşamın her alanında var olabilmemiz için,

Küresel faşist hareketlere karşı bir barikat olduğu için,

Bir insana yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun hepimiz hakkına saldırı olduğunu için savunmalıyız.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve “LGBTİ+ hakları demokrasinin, toplumsal barışın, eşitliğin, temel insan haklarının turnusol kâğıdı” olduğu için savunmalıyız.

Bu yasa tasarısına karşı mücadele “hak, hukuk ve adalet” mücadelesi.

Erkekliği ve eril iktidarı sarsan her türlü söze, hak kazanımına ve mücadeleye karşı savaş açan küresel faşist eril restorasyon hamlesine karşı toplumsal cinsiyet eşitliği savunmalı ve bu ayrımcı ve nefret yasasını reddetmeliyiz.

KAOS GL’nin nefret yasa tasarısına yükselttiği ses gibi; HEPİMİZ TEHLİKEDEYİZ.

Ya hep beraber ya hiçbirimiz.