Her gün bir kadın öldürüldü!

Suzan ŞÖNGER

Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) resmi raporlarına göre, 2023 yılında Almanya'da cinayete kurban giden kadın ve kız çocuğu sayısı 366 olarak açıklandı.

“Femizide Stoppen” (Kadın Cinayetlerini Durduracağız) platformunun resmi olmayan verilerine göre ise 2024 yılında Almanya'da en az 101 kadın cinayeti işlendi.

YAKIN PARTNERLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN SAYISI ARTIYOR

2022 yılında Almanya'da yakın partnerleri tarafından 133 kadın öldürülmüşken, bu sayı 2023 yılında 155'e yükseldi. 2023 yılında toplamda 938 kadın ve kız çocuğu öldürülme girişimine maruz kaldı veya tamamlanmış cinayetlere kurban gitti. Bu cinayetlerin %80,6'sı kurbanların partnerleri veya yakınları tarafından gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, Almanya'da 2023 yılı boyunca neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlendi.

ARTAN CİNSEL VE DİJİTAL ŞİDDET

2023 yılında 52.330 kadın ve kız çocuğu cinsel suçların mağduru oldu. Bu, bir önceki yıla göre %6,2'lik bir artış anlamına geliyor. Mağdurların yarısından fazlası 18 yaşın altındayken, dijital şiddetin de arttığı gözlemlendi.

2023'te 17.193 kadın ve kız çocuğu dijital şiddete maruz kaldı. “Siber taciz” (Cyberstalking) ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar giderek yaygınlaştı. Kadın mağdur sayısı, 2022 yılına kıyasla %25 oranında endişe verici bir artış gösterdi.

AİLE İÇİ ŞİDDETİN ODAĞINDA KADINLAR VAR

Aile içi şiddet mağdurlarının %70,5'ini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. 2023 yılında kadın mağdur sayısı %5,6 artarak 180.715'e yükseldi.

Aile içi şiddet, “partner şiddeti” ve “aile içi diğer şiddet” olarak ikiye ayrılıyor. Partner şiddetinin %79,2'si kadınları hedef alırken, aile içi diğer şiddette bu oran %54 olarak kaydedildi.

İNSAN TİCARETİ VE FUHŞA ZORLAMA

Cinsel sömürü, fuhşa zorlama ve insan ticaretiyle ilgili suçlar Almanya'da giderek artıyor. 2022 yılında 553 kadın ve kız çocuğu bu suçların mağduru olurken, bu sayı 2023'te 591'e yükseldi. Mağdurların %31,5'i, yani neredeyse üçte biri, 21 yaşın altındaki kadın ve kız çocuklarından oluşuyor.

KADIN SIĞINMA EVLERİ YETERSİZ

2023 yılı verilerine göre, Almanya'da 400'den fazla kadın sığınma evi bulunuyor. Frauenhaus-Koordinierung e.V'nin 173 sığınma evi ile yaptığı araştırmaya göre, 2023 yılında bu evlere sığınan kadın sayısı 6.264, çocuk sayısı ise 7.043 oldu. Almanya'nın toplam nüfusu ve mevcut sığınma evleri dikkate alındığında, bu sayılar 14.238 kadın ve 16.008 çocuğa ulaşıyor.

Sığınma talebinde bulunan kadınların %52'si eşleri, %24'ü ise partnerleri tarafından şiddete maruz kaldıkları için bu evlere yerleşti. Ancak 2022 yılında kapasite eksikliği nedeniyle 10.114 çocuklu, 6.268 çocuksuz kadının sığınma evlerinden geri çevrildiği kaydedildi.

Kaynaklar

BKA: Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2023

BKA: Häusliche Gewalt Bundeslagebild 2023

FHK: Bundesweite Frauenhaus-Statistik 2023, www.frauenhauskoordinierung.de/publikationen/frauenhaus-statistik