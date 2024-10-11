‘Her Kadın Güzeldir’ Projesi büyüyor

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi halkının mutluluğu ve konforu için çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki kadınların önemli bir ihtiyacını gideren ‘Her Kadın Güzeldir’ Projesi hızla sürüyor. Kadınlardan yoğun ilgi gören projenin bu haftaki durağı Osmancalı ve Küçüksümbüller mahalleleri oldu.

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Yardımcısı Emine Özge Arslan, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Belediyesi personeli, gönüllüler, kursiyerler ve bölgede yaşayan kadınlar katıldı.

Kuaförlük hizmetine ulaşmakta güçlük çeken kadınlar için gerçekleştirilen proje kapsamında her hafta ilçenin belirli mahallelerinde kuaförlük hizmeti verilecek. Bu hizmetten faydalanan kadınlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban’a teşekkür etti.