Her köye, her mahalleye 4-6 yaş Kuran kursu

Afganistan’da Taliban, kadınların ve kız çocuklarının eğitimini kalıcı olarak yasakladı. Afganistan’da bir sınıfta yasağın açıklandığı anlarda kız öğrencilerin gözyaşlarının görüntüleri çok konuşuldu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Biliyorlardı ki kız çocukları için eğitim hakkı yoksa artık yaşam hakkı da yoktu.

Laikliğin, laik, bilimsel eğitimin kaybedildiği her ülkede önce kız çocukları ve kadınlar kaybediyor.

Afganistan’da eğitim hakkının kalıcı olarak yasaklanması ile eş zamanlı ülkemizde de 31 Ocak’ta Resmi Gazete’de Kuran kursları yönetmeliği yayımlandı. Yönetmelikle her yerde ve 4 yaştan başlayarak her yaş grubuna yönelik Kuran kurslarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yönetmelikte sıklıkla vurgulanan bölüm ise 4-6 yaş Kuran kursları. 2012’de 4+4+4 sonrası başlatılan, 2021 Milli Eğitim Şurası sonrası il il, ilçe ilçe yaygınlaştırılan 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısının daha da artırılması hedefleniyor. Hatta öyle bir seferberlik hali var ki 4-6 yaş Kuran kursları artık okul öncesi eğitim yerine ikame ediliyor.

Yönetmelikte deniyor ki; “Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde 4-6 yaş grubu için en az 5 öğrenci” olduğunda 4-6 yaş Kuran kursu açılacak. Devamında yer alan maddede sayının 4’ün altına düşmesi halinde de müftülük ve mülki amirin onayı ile 4-6 yaş Kuran kursunun devam edeceği düzenleniyor. Bu maddeler üzerinden her köyde ve nüfusu az olan her yerde 4-6 yaş Kuran kurslarının açılacağını görüyoruz.

2002’de 32 bin 400 olan köy okulu sayısı (MEB verileri) 2023’te 13 bin 900’e düştü. AKP döneminde yaklaşık yirmi bin köy okulu kapatıldı. Erişilebilir olması kamusal eğitim hakkının temel ilkesi iken binlerce köy okulu kapatıldı. Ensar’larda, Aladağ’larda çocuklar köylerdeki okulları kapatıldığı için yoksulluğun çaresizliğinden tarikat yurtlarına mecbur bırakıldı. İstismarı yaşadılar, yanarak hayatlarını kaybettiler. Köy okullarını kapatanlar şimdi her köye 4-6 yaş Kuran kursu açacaklarını açıklıyor.

Yönetmelikte “Kuran kurslarında talep olması halinde mülki amirin onayıyla servis çalıştırılabilir” maddesi yer alıyor. 1 Ağustos 2024 yönetmeliği ile köylerde, evi şehir merkezine uzak olan yerlerdeki çocukların taşımalı eğitimle okula erişim hakkına sınırlama getirilerek 30 km’ye düşürüldü. Yoksulluk her geçen gün artıyordu ve ulaşım en pahalı kalemlerin başında geliyordu. En az 300 bin çocuk (MEB örgün eğitim verileri) bu yönetmelik sonrası okulu bıraktı.

Yine soralım; önce çocukların köy okullarını kapattılar. Sonra taşımalı eğitimle öğrencilerin okula ulaşım hakkını sınırlandırdılar. ‘’Eğitimde tasarruf yapacağız’’ dediler. Tasarruf yapılan çocukların eğitim hakları, gelecekleri oldu. Taşımalı ile okula erişim hakkını sınırlandıranlar 4-6 yaş Kuran kursları için servis çalıştırılacağını söylüyor.

2023 yılının Mayıs ayında Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle okul öncesi eğitimin “katkı payı” adı altında ücretli olması düzenlendi.

Yine 2023’te Diyanet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları İş Birliği Protokolü" ile öğrencilerden (tam gün hariç) ücret alınmayacağı açıklandı.

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin, 4-6 yaş Kuran kursuna devam edebilecek çağdaki çocuklarının, resmi Kuran kursuna kayıt ettirilmeleri halinde, velinin ödemekle mükellef olduğu giderleri, Bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ödeyeceğiz" dedi.

Devlet okullarında okul öncesi eğitim paralı, 4-6 yaş Kuran kursları ücretsiz. Çocuklara, ailelerine yine yoksulluğun çaresizliği yaşatılıyor. Para ödersen okul öncesi eğitim, paran yoksa yoksulsan 4-6 yaş Kuran kursu diyorlar.

4-6 yaş Kuran kurslarını, imam hatipleri, karma eğitimin olmadığı yerleri övenler çocuklarını yurt içi ve yurt dışı en pahalı akademik, laik eğitim veren okullarda okuturken emekçilerin, yoksulların payına düşen akademik, nitelikli, laik okul öncesi eğitim değil 4-6 yaş Kuran kurslarıdır diyorlar.

Binlerce okul öncesi eğitim öğretmeni atama bekliyor iken öğretmen olmayan İlahiyat mezunları, Diyanet görevlileri 4-6 yaş Kuran kurslarında görevlendiriliyor.

Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde, Hatay’da, Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta Mesleki Eğitim Merkezleri’n (MESEM) sayısının depremden sonra iki katına çıktığını yazmıştım. Bu hafta da MEB dışı kurumlar bölümünde yer alan MEB verilerinden Kuran kursu sayılarını inceledim. Hatay’da 142 Kuran kursu (94 tanesi 4-6 yaş Kuran kursu) var. Gaziantep’te 151 Kuran kursu (23 tanesi 4-6 yaş Kuran kursu) var. Listeyi uzatmak mümkün. Ancak hakikat için bu veriler de yeterli.

Akademik, laik, nitelikli eğitime, okul öncesi eğitime ancak para ödersen ulaşabiliyorsun. Çocuklara yaşatılan, yoksulsan ya MESEM’lere ya da 4-6 yaş Kuran kurslarına mecbursun düzenidir.

İstanbul Valisi 100 tane 4-6 yaş Kuran kursu açacaklarını söylemiş. Ve eklemiş: “Milli Eğitim’deki anaokulunda üç aşağı beş yukarı hangi eğitim veriliyorsa Diyanet kurslarında da aynısı veriliyor.”

Emekçilerin, halkın çocukları için üç aşağı beş yukarı “eğitim”.

Soyut bilgi çağında olmayan çocuklara yapılan başlı başına eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlali. Cevabını bildiğimiz bir soru ile bitirelim. Meseleleri çocukların üstün yararı mı, bir siyasi partinin ihtiyaçları, bekası mı?