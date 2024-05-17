Her şey sağlıklı dişler, mutlu çocuklar için

BirGün EGE

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Begüm Sağol, Onurhan Şimşek ve İsmihan Beyza Katrancı Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi kapsamında üçüncü etkinliklerini düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte 14 Mayıs ve 16 Mayıs tarihlerinde TOKİ İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle soru cevap yapıldıktan sonra hazırlanan sağlıklı ve sağlıksız yiyecek görselleri boyandı. Ardından minik öğrenciler bu görselleri mutlu dişler ve mutsuz dişler olmak üzere iki farklı kutuda ayırt ettiler. Öğretmenler etkinlikler boyunca öğrencilerinin hem eğlenip hem de ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendiklerini ifade ettiler. Öğrenciler de düzenledikleri etkinliklere katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkürlerini ilettiler.