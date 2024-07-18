Her şey sıradanlaşırken adaleti bekleyenler

Adalet bekleyen sayısız konu varken doğal olarak en güncel olan gündemde. Bu güncelliği diri tutmak ancak adalet arayanların azmi, sabrı ve kararlılığıyla mümkün olabiliyor. Süreci gündemde tutmak için en mahremini açmak, en canı yandığı yerden konuşulacak bir hikâye sunmak gibi aslında süreci taşıyabilmek için kişinin ihtiyacı olan gücü eriten, kendini daha da parçalayarak kalan mücadele kırıntılarını süpüren “dikkat çekici” çıkışlar -belki de çırpınışlar demek daha doğru- gerekiyor. Yoksa hatırlayan da olmaz.

Bu ülkede adalet bekleyenlere Sisyphos’a verilen ceza kesilmiştir. Onlar o en ağır kayayı yüklenip Sisypos kadar bile yukarı taşıyamadan sürekli olumsuz müdahalelerle düşürüp, yeniden yüklenip yola çıkanlardır. İşte o taşı her gün taşıyanlar bugünlerde yolun ortalarında bir yerde Ayşe Ateş’in adalet mücadelesiyle karşılaşıyorlar.

Eski Yunan’da tanrıların evreni yarattığı değil evrenin tanrıları yarattığı düşünülür. Buradan kalkışla tanrı ve tanrıçalara yüklenen görevler aslında insanın kendisine tutulan bir ayna olarak düşünülebilir. Tanrının kendisinden çok, temsil ettiği bu kavramlar yüceltilir. Adalet gibi. Artık sadece adliye girişlerinde bir simgeden ibaret olan adaletin temsili elinde terazisiyle gözleri bağlı bir kadındır: Themis. Kaostan doğan ilk Tanrıça Gaia’nın ardından yeraltı karanlığı, yeryüzü karanlığı olan gece, sınırları temsil eden gök ve gün doğarlar. Tüm evrene Tanrı/çalar doğuran Gaia ile başlayarak, Roma mitolojisinde Justitia ya da Grek kardeşi Themis gibi adalet kavramını türlü boyutlarıyla taşıyan neredeyse tüm kahramanlar da dişidir.

Themis yazgı tanrıçaları Moira’ları doğurur. Onlar ölümlülerin yazgılarını belirlerler ama dünyanın düzeninden de mesuldürler ve kararlarına babaları tanrıların tanrısı Zeus bile karışamaz. Moira’lar gibi Themis’in kızları olan Hora’lardan biri olan Dike doğruluk, hak ve adalet kavramlarının temsilcisidir. Diğer tanrılardan farklı olarak insanlar arasında yaşar. Hayvanlar dünyasındaki şiddet ve kavgaların insanlar dünyasında olmaması Dike’nin eşliği sayesindedir. Doğrulukla toplumların varlığını ve mutluluğunu dengeler. Yine Gaia’nin kızlarından Erinys’ler de ceza ve cezalandırma ile görevli Tanrısal varlıklardır. Bu üç kadın başkalarına zarar verecek şekilde haklarının dışına çıkan herkesi, insan veya ilah olduklarına bakmadan, evrendeki düzenin korunması için, merhametsizce cezalandıran tanrıçalar olarak tanımlanırlar. Acımasızlıkları nedeniyle intikam tanrıçaları olarak bilinseler de cezalandırmayı suçu işleyen ve suçtan etkilenen herkes için yaparlar. Bu yüzden onlara “Eumenid’ler” (hayırlılar) de denir. Kişi ıstırabını yeterince çektiğinde ve yeterince pişman olduğunda yakasını bırakırlar. İlginç olan onların intikam kelimesiyle zıt bir kavram olan vicdan sesini ve vicdan azabını simgeleyişleridir.

Ayşe Ateş cinayeti, ardından 15 Temmuz Yıldönümü gibi güncel güncel ve gündemde olan konular üzerinde düşünürken adaletin kadınların elinden çıkarak günümüzdeki eril iktidarın kendi kadar eril unsurlarıyla bir fırsat aracına dönüşmesi düşündürdü beni. Adaletin olmadığı yerde bilinç ve vicdanın intikam duygusunu aşarak sağduyuya dönüştüğü durumlardan birini daha Toplumsal Bellek Platformu açıklamasıyla gördük. Bu açıklama kendi içinde çelişkileriyle uzun bir iç muhasebeyi de beraberinde getirdi. Benim de üyeleri arasında olduğum yakınlarını siyasi cinayetlerde kaybeden ailelerin oluşturduğu bu platform tarafından yayınlanan açıklama içeriği “Ülkü Ocakları yakınlarımızın katledilmelerinde suç odağıdır, Ayşe Ateş ve ailesi çektiklerimizi çekmesin” cümlesiyle özetlenebilir. Koyu adaletsizliğin dikenli yollarında ironik olarak üstelik Sivas Katliamı Davası “zaman aşımına” “hayırlı olsun” diyenlerin iktidarında davamızı Eumenidlere, yani “hayırlılara” emanet etme noktasında oluşumuz incitici. Doğaüstü güçlerden gayrı adres bulamayışımız yetmezmiş gibi birbiriyle çelişen kavramlar, düşünceler arasında sıkıştık. İntikam bizim lügatimizde hiçbir zaman olmadı. Olmayacak. Ancak tüm çelişkilerine rağmen kendi doğrumuzu herkes için işletme ve şerh koymadan dile getirme sorumluluğu duyduğumuz tuhaf bir durumu yaşıyoruz.

Bir futbolcunun bozkurt işaretiyle başlayan tartışma sürerken, bu siyasi simgenin temsil ettiği ideolojik eylemliliğin döktüğü kanı ve yarattığı, beslendiği adaletsizliği konuşmadan bu haklı adalet isteğinin yanında koşulsuz durmak beklenen adaletin hiçbir zaman gelmemesi için bir kredi açmaz mı? Bugün ceremesi en ağır şekilde çekilen düzenin sorumlularının azmettiricilerle ve katillerle işbirliğini yok saymamız mümkün müdür? Bozkurt işareti tartışmasında kimseye hakaret etmeden görüşünü paylaşanlara yönelik ağız dolusu küfür ve tehdit, açık bir iç hesaplaşmanın ortaya dökülen karanlığında “herkes için adalet” savıyla birlik olma fikrinin ne denli naif ve tek taraflı olduğunu da gösteriyor. Bu yapının doğrudan can aldığı ailelere bir nezaket cümlesi dahi kurmadan gıyaplarında eşitleyerek yan yana getiren “birliktelik” duyarlılığının da kendisiyle çelişen bir hoyratlık içerdiğini düşünüyorum. Elbette her zaman ilkeli, vicdanlı ve herkes için eşit ve adil bir düzen için sözümüzü söyleyeceğiz ama sözümüz de ağır olacak. Gerçekleri romantizme esir edemeyiz. Aksi takdirde mücadele sıradanlaşır ve silikleşir. Şimdilik(!) bu dava yeterince geniş ve farklı çevrelerin gündeminde ve adalet mücadelesinde yalnız değiller. Umarım böyle sürer!

Sıradanlık ve çelişki demişken gündemin diğer konularından birine de değinelim. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü geride bıraktık. Ancak yapılan açıklamaların bu girişime zemin hazırlayan, olanaklı kılan ve sonrasında da kullanışlı bularak türlü zulme fırsat gören anlayışı hatırlatmaktan, sürecin adaletsizliklerinden uzaklaşarak kişiselleşen anıların aktarımıyla sıradanlığa esir oluşu üzücü ve özellikle de doğrudan bu sürecin mağdurları için adalet talebini boşa düşüren, yalnızlaştıran bir etkiyle kaygı verici.

15 Temmuz ve benzeri müdahalelerin bir daha yaşanmaması için başta güçlü parlamenter sistemin, kuvvetler ayrılığının, laikliğin ve adaletin sağlanması şart. Gerçek bir demokrasiye ihtiyaç var. Bunun için de önce unutturmadan, gün geçtikçe olağanlaşan suçları deşifre etmek, yargıya taşımak ve önlemek özellikle siyasilerin başat görevi. 15 Temmuz’a olanak veren devlet içine yerleşen ve güçlenen tarikat ve cemaatlerin iktidardakilerle tehlikeli ittifaklarıydı. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi bir iç hesaplaşmanın sonucuydu. Elbette çok daha büyük ölçekli ve çok daha yakıcı etkileri olan bu ilişkiler ne yazık ki adaletsizlikten, cezasızlıktan güç almaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu eskiden tüm siyasi parti liderlerinin konuşma yaptığı bu günün artık sadece “tek şahısın” konuşmasıyla tarihe iktidarın mesajlarını aktaran sıradan bir anmaya dönüştürüldüğüne işaret ediyor. Bu iktidarın tutumu açısından anlaşılır olsa da çok yanlış ve tarihi kendi yazmak isteyen anlayışa faydalı bir durum. Öte yandan unutulmaması gereken OHAL ilanıyla birlikte güçlenen baskılar, yasaklar, siyasilerin ve muhaliflerin tutuklanmaları ve hak ihlalleriyle dolu büyük bir bilanço var. Tamamı adalet bekleyen sınırsız kötülükler. Yanı sıra aydınlatılmamış, açığa çıkartılmamış ve yargıya taşınmamış siyasal ayağıyla önümüzde yatan koca bir karanlık var. Kemal beyin konuşmasında vurgulananların yarattığı rahatsızlık bir tek sesli rutine dönüştürüldü. Bu engellemenin ardından meclis törenine katılmama iradesi gelmişti.

“Ne istediniz de vermedik” sözüyle özetlenebilecek tüm süreç net, kararlılıkla sürdürülen bir siyasi yaklaşıma muhtaç. Tüm çarpıcı yönleriyle, güçlü bir siyasi mesajla gündeme getirilmesini beklediğimiz bu darbe girişimi için sonuç alıcı somut bir baskı kurmak için hiç değilse yıldönümünde daha güçlü bir ses çıkmalıydı kanımca. Geriletilen demokrasi, süreç içinde iktidar lehine yeni bir rejimin tanımına olanak vermişken, adaletsizlik olağanlaşmışken, işkence ve kötü muamele, KHK’larla başlayan hak ihlalleri yerleşmişken, emek sömürüye dönüşmüşken yapılan açıklamalar bize siyasilerin kişisel hikâyeleriyle takvimin yaprağını çevirdikleri bir sıradanlıkla yansıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarında sarı bir Vosvos, kendi vasiyetleri için çektikleri videolar, çocukların emanet edildiği dost siyasetçilere göndermeler, bağlılık bildirimleri, övgüyle örnek gösterilen ‘tabancasının namlusundaki kurşun kadar adam indirme’ azmi, eşlerin korkuları gibi “tatlı”(!) anılar umduğumuz değişimi sağlamaktan uzak öylece gündemdeki “çarpıcı” yerlerini aldılar. Oysa bireysel silahlanmanın, ihtiyaç anında silaha sarılmanın önünü açan bu yaklaşımın siyasal karşıtı da benzer bir erkeklik sergileyerek köprüde kafa kesiyordu. Üstelik darbecilerin hiç biri açığa çıkmazken işin özünü anlamaya da sorgulamaya da zamanı ve iradesi olmayan, aldıkları emirle orada olmaları kadere dönüşen gencecik askerler için de adalet hiç gelmedi. Günün popüler kültürü içinde gündemde kalmaya faydalı bu tür olumlamaları yanlış olmanın ötesinde yaratabileceği sonuçlar açısından da ürkütücü buluyorum.

Kadınların temsilinden çıkarak erkek egemenliğinde yönetilen adalet düzeninden başlamıştık kadının siyasetten de anılar düzeyinde bile çıkartıldığı örnekle bitirelim. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında CHP Genel Merkezi’nde bulunanlar ve olayların akışı paylaşılırken salt erkeklerin adları anılmış. Oysa ben o akşam ilk saatlerden itibaren oradaydım. Meclise gidilmesi yönünde yaptığım öneriyi de, aldığım yanıtı da çok iyi hatırlıyorum! Yapılan istişare sonrasında güvenlik nedeniyle binada kalacak temsilciler belirlendikten sonra yine ilk andan itibaren orada olan Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç’la birlikte ayrıldık. Paylaşılan hatıralarda meclise gitme kararının Kemal beyle görüşüldüğünde onun yönlendirmesi ile verilmesinden ve Genel Başkan Yardımcısı olarak (erkek olmadığım için olsa gerek!) sıralanan isimler arasında adımdan bahsedilmemesini yadırgadığımı söylemeliyim.