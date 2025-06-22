Her şeye rağmen... Müzik!

Sözünü edeceğim kitaplardan birini aylar önce okuma şansım olmuştu. Nasıl mıı? Anlatayım… Kültürlerarası Sanat Derneği’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlediği 7. İzmir Mizah Festivali Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne denk gelmişti. Mizah festivali kapsamında bir kitap yayınlanmasını dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e önerdim. Olumlu yanıt gelince, kitabın Raşit Çavaş’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları kapsamında yayınlanması kararlaştırıldı. Kitapta, farklı disiplinlere ilişkin yazılar yer alacaktı. Ama öylesine kapsamlı yazılar geldi ki iki cilt olmasına karar verdik.

Editörlüğünü yaptığım “Cumhuriyetin Mizahı - 1” adlı kitapta, Ali Ömer Türkeş’in “Cumhuriyet Dönemi Öykü ve Romanında Mizah”, Dr. Yasin Kayış’ın “Cumhuriyetin 100. Yılında Süreli Mizah Yayınları”, Turgut Çeviker’in “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Karikatür” ve Prof. Oğuz Makal’ın “Cumhuriyetle Gelen Güldürü Sineması” yazıları yer aldı. Serhan Yedig’in “Müzik ve Mizah”, Ayşegül Sönmez’in “Çağdaş Sanatta Mizah”, Prof. Dr. Semih Çelenk’in “Tiyatroda Mizah” yazılarının ise festivalin 8'inci yılında, yani 2024’de yayınlanması kararlaştırıldı.

O yılın İlkbaharında yerel seçimler yapılıp, Belediye Başkanı değişince, yeni başkan önce Raşit Çavaş’ı görevden aldı; yayınlar durma noktasına geldi. “Cumhuriyet’in Mizahı”nın ikinci cildinin yayınlanmayacağını anlar anlamaz yazarlara durumu bildirdim. Müzik konusunu üstlenen Serhan Yedig, aylarca çalışarak çok kapsamlı bir araştırma hazırlamıştı. Bir süre geçtikten sonra Yedik, beni arayarak bu araştırmayı başka bir yayınevine vermek için izin istedi. Sevinçle kabul ettim, çünkü bu güzel çalışma okura ulaşmalıydı. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzikte Mizah” kitabını yazarın müzik alanındaki diğer kitabı, “Bestecilerle Baş Başa”nın da yayıncısı olan Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) bastı. Elleri dert görmesin.

YAŞAMA SEVİNCİ VE MÜZİK

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi BYYO Gazetecilik bölümü mezunu olan Serhan Yedig’i müzikseverler İTÜ radyosu ve TRT Radyo-3’te hazırladığı açıklamalı müzik programları ile tanıdı. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik ve editörlük yaptı. Opus ve Andante dergilerinde röportaj ve yazıları yayınlandı. İKSV İstanbul Müzik Festivali Danışma Kurulunda görev yaptı. 2006’da müzik söyleşileri web sitesini kurdu. ‘Derin Devlet’, ‘Küresel İklim Değişimi’ vb konulardaki kitaplarının yanı sıra müzik alanında çok sayıda söyleşi kitapları hazırladı: “Yaşama Sevinci Tuşlarla Buluşunca: Gülsin Onay”, “Anılardaki Adnan Saygun”, “Şosta: Turgay Erdener ve Müziği”, “Piyano Çalmak Güzelliklerde Yaşamaktır: Ayşegül Sarıca”, “Öncü Virtüözler, Şaşırtıcı Öyküler”, “Üç Öncü Kadın Besteci/ İstanbul’un Çoksesli Batı Müziği Tarihi”, “Kara Liste”, “Hayal Kurma ve Gerçekleştirme Sanatı: Filiz Ali”.

Yedig’in Nurhan Olcayto ile birlikte hazırladığı, usta besteci ve yorumcularla söyleşiler içeren “Bestecilerle Baş Başa” kitabında kimler yok ki… Cemal Reşit Rey ve Nevit Kodallı’dan Yalçın Tura’ya, Muammer Sun’a, Zeynep Gedizlioğlu’na, Philip Glass’dan İlhan Usmanbaş’a, Hasan Uçarsu’ya, Michael Nyman’a, Fazıl Say’a, Eleni Karaindrou’ya uzanan bir ustalar geçidi. Kitabın ilk bölümünde bestecilerin eserleri anlatılıyor; ikinci bölüm ise söyleşiler ve portrelerden oluşuyor.

MÜZİK VE MİZAH

Serhan Yedig’in “Müzikte Mizah” kitabı altı bölümden oluşuyor. İlki, “Osmanlı’nın Son Tebessümü”. Şuh ve şen rakkaselerden tuluat tiyatrosunun yıldızı yürek yakan Peruz Hanım’dan, Türkçe müzikli mizah türünün ilk kaliteli eseri “Leblebici Horhor”a Osmanlı Opereti’nin Celal Esat Arseven’in organizasyonu ile Viyana’da sahnelediği komik opera “Şaban”a kadar uzanan örneklerle, Osmanlı’nın son dönemindeki müzikal yaşamın renkli bir tablosunu çiziyor Yedig. “Erken Cumhuriyet’in Espiritüelleri” başlıklı ikinci bölümde 1930’lu yıllardaki şiddetli operet rekabetini anlatan yazar üçüncü bölümde klasik müzikte mizah ögesine odaklanıyor.

Yedig, klasik müzikte mizah ögesinin farklı biçimlerde nasıl kullanıldığını, geniş bir tarihsel arka plan çerçevesinde ele alıyor. Dionysos şenliklerinden Orta Çağ'ın gezgin müzisyenlerine, 16. yüzyılda vodvil türünün doğuşundan operanın ortaya çıkışına; Fransız sarayındaki müzikli ve danslı komedilerden, 18. yüzyılda İtalya’da “opera buffa”nın yaratılmasına kadar uzanan bir tarihsel arka plan çerçevesinde klasik müzikte mizah ögesinin farklı biçimlerde kullanılmasına ilişkin örneklere yer veriyor. Bach, Haydn, EricSatie, Saint-Saens, Poulenc, Carl Orff ve Şostakoviç'ten Türk bestecilerine uzanan Yedig, Evin İlyasoğlu ve İdil Biret’ten alıntılara yer vererek, ilk kuşak bestecilerimiz arasında en espritüel kişiliğin Cemal Reşit Rey olduğunu vurguluyor. Klasik müzik alanında mizah ögesini sıklıkla kullanan Balarısı Ahmet ve Borusan Dörtlüsü üyesi Efdal Altun’u da unutmayan yazar, klasik müzik dünyasında mizahi eserlerden oluşan festivallere de değiniyor. Kitabın son üç bölümünde ise geleneksel müziğimizde, halk müziğimizde ve popüler müzikte mizah ögesinin izini sürüyor.

Serhan Yedig, kitabında “Nasrettin Hoca ve Hacivat’ın Popülerliği”ne değinirken, günümüzün önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener’in, söze dayanmadan yalnızca notalar aracılığıyla mizah üretme tekniğinin, çok sesli çağdaş müziğimizde yeterince gelişmediği yönündeki saptamasına da yer veriyor. Biz de yazımızın sonunu Erdener’in sözleriyle bağlayalım: “Ne olacak bu memleketin hali sorusu hepimizin hayatını etkiliyor. Bu soruya gerek duymayacağımız, demokrasinin tüm kurumlarıyla işlediğini göreceğimiz, içimizdeki neşenin yeniden canlanacağı gün, mutlaka genç kuşağın müziğindeki mizah unsuru da artacaktır”.