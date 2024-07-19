Her şeyi, işte böyle “çözemiyoruz”

Sabah kalkıp da gazetelerin sayfalarına göz attığımızda, (ki bunu yapan, yani kağıda basılı gazete okuyan az sayıda insan kaldık galiba) ve televizyon - radyo haberlerini dinlediğimizde, önümüze çıkan haber başlıklarına hep yanlış bir zaviyeden yaklaştığımızı hiç düşündünüz mü?

Mesela, somut olarak TBMM’ye gelmiş olması nedeniyle en taze tartışma konumuz, şu ünlü “Hayvan Yasası” tartışmasında yaşananları bir düşünün. İktidar ve yandaşlarının şu iğrenç ve tamamen meseleyi çarpıtmaya dayalı yaklaşımının özünü oluşturan “Bu köpekler insanlara saldırıyor, çocuklarımızı öldürüyor” şeklindeki sahtekârca propagandası, önemli ve çarpıcı bir örnektir. Evet, böyle hadiseler yaşanmaktadır. Sokakta başıboş gezinen ve her türlü tehlikeye maruz kalan dört patili - kuyruklu canların münferit saldırıları bir vakıadır. Ama onlara saldıran ve hatta hunharca öldüren insanların bir istatistiği var mıdır elimizde? Ya da, “otomobiller kaza yapınca insanlar ölüyor, şu araçları da imha edelim. Yasaklayalım yollardan. Erkekler kadınları öldürüyor, camlardan atıyor, bıçaklıyor, pompalıyla kurşuna diziyor. Erkekleri yasaklayalım bu dünyadan...” diyor musunuz?

Kuran kurslarında çocuklar tasalluta istismara, tecavüze uğruyor. “Bu kursları da, Kuran’ı da yasaklayalım. Dini de yasaklayalım” diyen var mı bunların arasında?

Bir de “Mama lobisi, bu hayvanların yaşamasını ve çoğalmasını istiyor. O yüzden toptan itlâf edelim ve mama lobisinin hevesini kursağında bırakalım” gibi ilkel ve geri zekalı bir yaklaşımı savunanların, aslında nasıl bir ruh hali içinde olduklarını hiç düşünüyor muyuz?

Mesele, iktidardaki islamo faşist zihniyet ve yandaşlarının, her türlü canlının ve savunmasız canlının, özellikle de kadınların, çocukların savunmasız sokak hayvanlarının ve hatta en savunmasız konumdaki canım ağaçların, ormanların, yeşilin, akarsuların adeta yeminli düşmanı olduğunu, gerçekte neden böyle yaptıklarını niye hiç aklımıza getirmiyoruz?

“Din - iman” ayaklarında, ağızlarını her açtıklarında, dini değerlerin arkasına gizlenerek, “Biiiiz yaradılanııııı, yaradandan ötürüüüü!..” diye bağıran bu güruhun aslında yaşam düşmanı insanlar olduklarını niye hatırlamıyoruz? İnsanların 100’er, 200’er, (toplu katliamlar) 300’er (toplu işçi cinayetleri) hattâ 50,000’er (deprem katliamları) kişilik gruplar halinde, ağaçların milyon milyon ölümlerinden hep bu “yaşama düşman” zihniyetin bulunduğunu niye gözden kaçırıyoruz.

Kapitalizmin kâr ve rant hırsı ile işbirliği içindeki bu islamo faşist zihniyetin yenilgiye uğratılıp ortadan kaldırılmasının, aslında yukarıda saydığımız “yaşam düşmanlığının” da toptan sona erdirilmesinin panzehiri olduğunu neden düşünmüyoruz?

Başka günlük gazete başlıklarını düşünün...

Meselâ, emekli aylıklarına ya da asgari ücrete yapılacak zammın “3 bin lira mı 5 bin lira mı olması gerektiği, zenginlerin biraz daha fazla vergi vermesi, yoksulların biraz daha az vergi vermesi gerektiği” gibi anlamsız bir tartışmanın girdabında kendimizi boğup, meselenin özüne neden kafa yormuyoruz?

Hem, kapitalizmi “başka unsurlarıyla” (altta kalanın canı çıksın. Kendimi kurtarayım, hayatta kalayım, sınıf atlayıp bir ‘üst sınıfın’ seviyesine çıkayım. Onlar gibi yaşayayım. Dünyaya bir kere geliyoruz abicim felsefesiyle) kabullenip hem de günlük, ücret - fiyat - zam tartışmalarında boğulmayı neden içimize sindirebiliyoruz?

Eğitim sistemindeki aksaklıkların ve hatta çöküşün, sağlık sistemindeki onarılamaz seviyeye gelmiş “enkaz” halinin sorumlusu olarak sadece bugünkü “beceriksiz yönetimi” suçlayıp, sanki sözde muhalefet ama düzenin devamından yana olan “piyasacı ama sözde daha az piyasacı, rantçı ama sözde daha insani rantçı” sahte alternatiflerine umut bağlayarak nereye varacağımızı sanıyoruz?

Mafya ile iç içe geçmiş, uluslararası sömürgen sermaye ile artık “halvet olmuş” rejimin yargı sistemini getirdiği durumda, artık hiçbir davanın adil bir şekilde sonuçlanmayacağını, adaletin, “islamo faşist rejimin iki dudağı arasına” hapsolmuş duruma geldiğini, her gün yurtsever ve haktan yana insanların alenen tehdit edildiğini, açıkçası hiçbirimizin can güvenliğinin kalmadığını, nasıl olup da görmezden geliyoruz?

Dış politikada, dünya emperyalizminin en azgın aktörü ABD ve NATO’nun “dizinin dibinden ayrılmadan” ne Suriye sorununun, ne Irak’taki durumun, ne Akdeniz’deki ve Ege’deki kaotik sorunların, ne de başka ikili ve çoklu sorunların çözülebileceğini niye her krizde aklımıza getirmiyoruz?

Velhasıl...

Çözümün, “ormanı görmek ve hem ülkeni hem de dünyanın uydu fotoğrafını okuyabilmekten geçtiğini” artık anlamanın zamanı geldi de geçiyor.

Sokak hayvanları sorununu, kadın cinayetlerini. çocuklarımızın yaşamını ve geleceklerini koruyabilmeyi, emeğin ve alınterinin hakkını, adil bir yargı sistemini, devasa uluslararası ve diplomatik sorunları, kısacası insanlığın “toplam sorunlar külliyatını” çözebilmenin yolunun, sadece rejimi ve onu temsil eden şahısları değil, sistemi değiştirmekten geçtiğini geniş halk kitlelerine kavratmaktan geçmiyor mu?

İşimiz çok.

Yolumuz uzun.

Çok çalışmamız lazım.

Ama başarabileceğimizi biliyoruz.

Devrimciliğin de var olma nedeni bu zaten.