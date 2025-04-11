Her şeyi parayla satın alamazsınız

Berfin BAYSAN

Tire Çayırlı Köyü'nde doğa katliamına karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor. İzmir Tire’ye bağlı Çayırlı köyünde, yol yapımı için ağaçlarının kesilmesini istemeyen köylüler, direnişi sürdürüyor.

100-150 yıllık zeytin ağaçlarının kesildiğini belirten Çayırlı Köyü’nden Zehra Yıldırım, “Kazı çalışmaları devam ediyor. Bir buçuk ay içerisinde de bizim tapulu arazilerimize giriş yapılacak. Köylüleri muhatap alan yok her şeyi kulaktan dolma öğreniyoruz. Zeytinlikleri kestiler tüm çabamıza rağmen bizi ezdiler geçtiler ve nefesimizi kestiler. Karayollarından bizi aradılar eğer bize teklif edilen parayı almazsak dava açılacağını belirttiler. Parayı kabul etmezsek bize değer tespit davası açılacak” dedi.

DOĞA KATLİAMI SON BULSUN

Yol üzerindeki tüm çam ağaçlarının kesildiğini ifade eden Yıldırım, “Yaşam alanlarımızı bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz köylüler olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bize teklif edilen parayı da kabul etmiyoruz. Bizim derdimiz para değil biz nefes istiyoruz. Bu doğa katliamı son bulsun istiyoruz. Her şeyi parayla satın alamazsınız. Nefesimizi parayla satın alamayacaklar. Köylüler olarak bizden istedikleri imzaları atmayacağız” şeklinde konuştu.