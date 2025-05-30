Her sokakta ücretsiz wi-fi

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ücretsiz internet altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. “Balıkesir’de internetsiz sokak kalmayacak" hedefiyle çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanlarda gerçekleşen wi-fi kurulumlarıyla hemşehrilerine, ücretsiz, güvenli ve sınırsız internet hizmeti sunuyor. Kent merkezindeki 22 noktada vatandaşlara 7/24 ücretsiz wi-fi hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez dışında ücretsiz wi-fi hizmetinin verdiği ilçelere Sındırgı ve Bigadiç’i de ekledi.

İnternet hizmetinden tüm yurttaşların yararlanması için ücretsiz internet ağını güçlendirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in geleceği ve şehrin dijital dönüşümü için ücretsiz wi-fi ağını güçlendirdiklerini ve yaygınlaştırdıklarını belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülen ve günde 1500’den fazla kişinin erişim sağladığı ücretsiz wi-fi hizmeti, ilerleyen süreçte 20 ilçenin tamamına eşit ve kapsamlı bir şekilde ulaştırılacak.

İletişim çağında internet hizmetinin bir ihtiyaç olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal, “Şehrin dört bir yanında belirlenen noktalarda ücretsiz wi-fi kurulumlarımızı birer birer gerçekleştiriyoruz. Kapsama alanını genişletmek için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Amacımız ücretsiz wi-fi hizmetini; Balıkesir’imizin 20 ilçesine eşit, kapsamlı ve güçlü bir altyapıyla ulaştırmak. Bigadiç ve Sındırgı’da da kurulumlarımızı gerçekleştirdik. Bu şekilde 50 noktada hizmet verilecek. Tüm ili kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Ücretsiz wi-fi hizmetini değerlendiren Sinem Karataş, “Hem bizim için hem de çocuklarımız için çok iyi bir hizmet. Sınırsız ve ücretsiz olması da ayrıca güzel” dedi.