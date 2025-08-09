Her taşın altından çıkan ‘özel’ elçiler: Powell, Faivre, Barrack

Şam’daki HTŞ yönetiminin başındaki Colani (Ahmed Şara)salı günü Şam’da İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell’ı ağırladı.

Powell, tıpkı ABD’nin Ankara-Suriye Elçisi Tom Barrack gibi kendi egemenlerinin emperyal politikalarını hayata geçirmek için Ortadoğu’ya gönderilen “özel” bir figür.

Colani’nin İngiliz akıl hocası Powell, uzunca bir zamandır Beyrut, Amman, Bağdat gibi bölge başkentlerinde mekik dokuyor. New York’taki emlak yatırımcılığından Ortadoğu’ya atanan Barrack’ı misliyle geride bırakacak bir sicile sahip.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ortadoğu’daki politikalarının uygulayıcısı Powell, İngiliz istihbaratı bağlantılı Inter Mediate’in kurucusu. Son yıllarda İngiliz diplomasisinin neredeyse her aşamasında onun adıyla karşılaşılıyor.

1956 doğumlu Powell, İngiliz emperyalizminin has elemanlarından. İlgi ve uzmanlık alanı dünya çatışma bölgeleri. Moritanya’dan Suriye’ye, Lübnan’dan Kuzey İrlanda’ya, İspanya’dan Kolombiya ve Türkiye’ye el atmadığı çatışmalı sorun yok.

COLANİ’Yİ SİYASETE TAŞIDI!

Suriye iç savaşa sürüklenmesinde büyük paya sahip olan ABD’nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, 20 Mayıs’ta yıllarca terörist olarak kabul edilen Colani’nin İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü inisiyatifle “siyasete kazandırıldığını” söyleyecekti. İşte o kuruluş Powell’ın Inter Mediate’iydi.

İdlib’de Ebu Muhammed el-Colani ve HTŞ’yi Esad’ın devrilmesi için hazırlayan Powell’ın başında olduğu kurumun cihatçıları bizzat bugünlere hazırladığı da artık bir sır değil.

Bay Powell’ın elemanları Şam’daki Saray’da iktidara taşıdıkları Colani’nin danışmanlık görevini sürdürüyorlar. Inter Mediate’in İcra Direktörü Claire Hajaj ve Uzun Vadeli Projeler Direktörü Lucy Stuart, başkanlık sarayında kendilerine tahsis edilen özel ofiste cihatçı rejime akıl satıyorlar.

HER TAŞIN ALTINDAN ÇIKIYOR

Ortadoğu’da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’den daha önemli bir rol oynadığı kaydedilen Powell ile ilgili açık kaynaklarda da çok sayıda haber-analiz yayımlandı.

Harici medyanın hazırladığı analizden aktaracak olursak; “Starmer’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirilen Powell, çatışmalarda yaptığı arabuluculuklarla tanınıyor. 1997-2007 yılları arasında Başbakan Tony Blair’in başdanışmanı olan Powell, Birleşik Krallık’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı. Kuzey İrlanda’daki “Hayırlı Cuma” Barış Antlaşmasının müzakerecisi olarak tanınan Powell, Birleşik Krallık’ın Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devretmesine yol açan Eylül 2024 anlaşmasının da mimarlarından. 2014’te Başbakan David Cameron’ın Libya Özel Temsilcisi olarak da görev yaptı. Pek çok meselede İngiliz başmüzakereci olarak görev yaptı. Kuzey İrlanda’nın yanı sıra, Bask bölgesinde ETA, Kolombiya’da da FARC ile müzakerelerde yer aldığı, Mozambik’teki barış müzakerelerinde görevlendirildiği belirtildi.”

Blair’in danışmanı Powell’ın, Irak’ın var olmayan kitle imha silahlarına ilişkin 2002 tarihli meşhur dosyada oynadığı rol ise çoktan unutuldu.

AKP-PKK ARASINDA DA ARABULUCU

“Teröristlerle Konuşmak” isimli kitabı Mart 2015’te Türkçe yayınlanan Powell, Türkiye için de yabancı bir isim değil. Kapalı kapılar ardında PKK ile arabuluculuk rolünü üstlenen aktörün de o olduğu iddialar arasında. Londra merkezli Al Majalla’ın iddiasına göre PKK’yi silah bırakmaya ikna eden de “kapalı kapı diplomasisi”nin mimarlarından birisi de Powell’dı. The National da Powell’ın PKK’nin silahsızlanma kararını açıkladığı hafta İstanbul’da olduğuna dikkat çekti.

Powell 2013’teki birinci çözüm sürecinde de Ankara ile PKK arasında “resmen” arabuluculuk yaptı. Türkiye Gezi Direnişi’yle sarsılırken 24 Haziran 2013’te Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Bay Powell, kitlesel gösterilerin çözüm sürecini “olumsuz” etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini salık verecekti. Sonradan devrilecek olan masanın her iki tarafının da akıl hocası olan Powell’ın “tavsiyesi”nin nasıl dinlendiğini bizzat görecektik.

O yıl milletvekillerinden oluşan bir heyet Londra’da bizzat Powell’ı ziyaret etti, Hayırlı Cuma Anlaşması deneyimlerini, önerilerini bizzat dinledi. Öyle ki Powell’ın müzakereleri bisiklete benzettiği, "Pedal çevirmeye devam etmelisiniz, yoksa düşersiniz" dediği aktarıldı. Daha sonra verdiği röportajlarda da çözüm sürecine dair önerilerini, gözlemlerini aktaracaktı.

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Demokratik İlerleme Enstitüsü ile birlikte çalışan Powell ve ekibi, AKP’ye Suriye’deki Kürtlere ilişkin de brifing verdiği, günü geldiğinde Suriye Kürtlerinin Türkiye ile çatışmaya girmemesi için zemin hazırladığı kaydedildi.

POWELL, BARRACK, FAİVRE

Emperyalist merkezlerin dünyaya şekil verme projelerinde tarihsel olarak her zaman bazı siyasi figürler öne çıkmıştır. Öyle ki, pek çok anlaşma bu “diplomatlar”ın isimleriyle anılır. Bunlardan başlıcası yüz yıl önce Ortadoğu’yu şekillendiren “Sykes-Picot” anlaşmasıdır. Dönemin hegemon güçleri İngiliz ve Fransız emperyalizminin bu cengaver diplomatları ellerinde cetvellerle Ortadoğu’yu şekillendirirken isimlerini de tarihe kazımışlardır.

Yüz yıl sonra bir kez daha küresel hegemon güçler Ortadoğu’ya şekil verirken yine birtakım “özel görevli” elçiler-diplomatlar ön plana çıkıyor. ABD’nin Türkiye-Suriye Özel Elçisi Tom Barrack, İngiltere’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ve Fransa’nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-Baptiste Faivre bu dönemin öne çıkan figürleri. Bir kez daha ellerinde cetvellerle Ortadoğu’ya nizam vermeye çalışıyorlar. Yüz yıllık yeni bir istikrarsızlığın tohumlarını ekme amacındalar.