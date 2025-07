Her zaman barış için....

Geçtiğimiz günlerde sembolik bir törenle, uzun yıllardır barış adına umut edilen önemli bir adım atıldı: PKK silah bıraktı. Bu toprakların yorgun bir tarihi var. Bu, yitip giden canların, çatışmaların, ertelenmiş yüzleşmelerin, adaletsizliğin ve parçalanmış hafızaların tarihi. Resmî tarih, acıları yok sayarak ilerlemek ister. Ama biz biliriz ki barış, üstü örtülü niyet cümleleriyle değil; yüzleşerek, tanıyarak ve kabul ederek kurulur. Her kuşak kendi acısıyla sınandı, her nesil barışı özleyerek büyüdü. Bugün barış yeniden konuşulabiliyorsa, bu; can verenlerin, onların acısıyla geride kalanların ve barışa ömür verenlerin sayesinde. Süleymaniye’deki töreni, PKK’nın iktidarla müzakeresinin bir ara durağı olarak görebiliriz. Aralanan kapıdan giren umudun esintisi, barışın sesini hâlâ zindanlardan, meydanlardan ve dağdan getiriyor.

Dün yapılan açıklamada, “Öcalan’ın özgürlüğü sağlanmazsa demokratik siyasetin önü açılmaz ve yeni kriz noktaları oluşur,” dendi. Dünyadaki örnek barış süreçlerinin tersine, bu kez müzakere ve uzlaşının ardından değil; en baştan silahların bırakılmasıyla gelişen bir süreç yaşanıyor. İlk somut adım, çağrıyı yapan iktidar ortağının övünçle sahiplendiği milliyetçi ve ayrımcı geçmişi sorgulanmaksızın, yıllarca ötelenen Kürtlerden geliyor. Bir kez daha iktidarın samimiyeti sınanacak. Biraz da iktidar cephesinin soyut turumu nedeniyle, anlaşılması güç bir coşkuyla karşılanıyor bu muğlak çağrı. Oysa Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti ve PKK ile yan yana gelmekle kriminalize edilmiş, Kürtlerden alınan yüksek oy oranı bile suç sayılmıştı. Yerel seçimde “kent uzlaşısı” nedeniyle her gün belediye başkanları, bürokratlar hapse atılırken, CHP doğrudan yok edilmek üzere hedefteyken, demokrasi en ağır sınavını verirken konuşuluyor barış. Öte yandan “sembolik” olduğu irdelenen silah yakma eyleminin hemen ardından Kürtçe müzik dinleyenler, ağır şiddet içeren bir müdahaleyle gözaltına alınıyor. Hamile bir kadın, uğradığı şiddetin sonucu olarak bebeğini yitiriyor. İktidar cephesinde atılan hiçbir adım olmadığı gibi, AKP-MHP-DEM ittifakını ilan ederken benimsenen dil ve eylemler; Cumhuriyet kazanımlarını tasfiye eden, kimlikler üzerinden nefret söylemini körükleyen, ayrıştırmayı resmî politika olarak benimseyen bir yaklaşım sergiliyor.

“Yeni anayasa”, “millî birlik”, “bölgesel barış” gibi söylemlerle yapılan propaganda, otoriterliğin ideolojik kimliğini İslamcı, ümmetçi “Yeni Türkiye” modelinin harcı olarak kullanıyor. Ortadoğu’daki güncel gelişmelerden yararlanan, kendine taraf seçen çıkar odaklı stratejilerle; Sünni eksenli bir ittifak yaratma hayali, artık saklanmaya bile gerek duyulmadan palazlanıyor.

Oysa gerçek barış, laiklik olmadan kurulamaz. Çünkü laiklik; inançlar arası dengeyi değil, özgürlüğü ve eşitliği teminat altına alan bir ilkedir. Kimlik siyasetiyle değil, eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşanabilir. Barış, “Ben seni tanırım ama senin hakkını pazarlık konusu ederim” diyen bir anlayışla değil; herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir düzenle mümkündür. Gerçek barış, sistem dışındakilerin tümünü, hatta doğayı, iklimi ve tüm canlıları kapsayan bir anlayış olmadan olanaksızdır. Barış konuşulurken bile şiddetin hiçbir türüne göz yumulamaz.

Ama artık biliyoruz: Barış, sadece silahların susması değil; hakikatin konuşmasıdır. Barış, yalnızca silahların yakılması değil; adaletin başlamasıdır.

Hangi niyetle gündeme alındığını sorgulamaksızın, barışın büyüsüne kapılmak, halkın yıllardır biriktirdiği umudu harcamak olur. Çünkü bu ülkede barış çok kez konuşuldu; kimi zaman “çözüm” diye, kimi zaman “millî birlik” diye. Ama her seferinde halkın iradesi değil, iktidarın çıkarı kazandı.

Bizim için barış; toplumsal bir yeniden kuruluştur. Ezilenin söz sahibi, ötekinin yurttaş, kadının, farklının, bireyin özgür olduğu bir düzendir. Sınıfları eşit kucaklayan bir adalet ve sömürünün karşısına emeği koyan bir sosyal kavrayış, özgürlükleri güvenceye alan bir düzendir. Bölgesel ya da ittifaklar arası değil; evrenseldir. Kısacası barış, halkın kendi geleceğini kendisinin yazdığı bir ortak yaşam tahayyülüdür.

Barış söylemi ile gerçek arasındaki mesafe bu kadar açıkken, sorgulayanların da “ötekiler”, “teröristler” listesine karılması; nefret söylemine hedef olması; TBMM’de kurulacak komisyona ya da toplumsal kabulü sağlayacak kanaat önderleri grubuna davet edilen isimler kadar, kapsayıcılık ve şeffaflık koşullarının da göz ardı edilemeyecek mesajlar içerdiğini gösteriyor. Gerçekten barış isteniyorsa, o hâlde neden halkın iradesi yok sayılıyor? Neden bir yanda barış masası kurulurken, öbür yanda halkın diline, kültürüne, seçilmiş temsilcilerine baskı kuruluyor? Barış, iktidarın ihtiyaç duyduğu anda hatırladığı; el yükseltme aracı olarak masaya sürdüğü bir siyasal koz haline getirilmekten çok daha fazlasını hak ediyor. Eşit yurttaşlık yerine, uzlaşılara bağlı yönetilebilir kimlikler yaratmak, sadece tarafların barışması için bile yeterli koşul ve zeminden uzaktır. Silahların susması yetmez; hukuksuzluk da susmalı. Şiddet yalnızca dağda değil, sokakta, adliyede, karakolda, her nefeste son bulmalı. Gerçek barış; kadını koruyan, işçiyi duyan, Kürt’ü tanıyan, Alevi’yi eşit gören, genci okutandır. Ve barış, iktidar eliyle değil; halkın iradesiyle gelecektir.

Ve unutulmasın: Barış, ancak gerçekse kalıcıdır. O gerçeklik ise yalnızca halkın iradesinde, laikliğin teminatında ve eşitliğin güvenliğinde yeşerir.