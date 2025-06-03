Herkes her şeyi biliyor

Yazgülü ALDOĞAN

Serginin adı: “Herkes Biliyor…” Tıpkı Leonard Cohen’in ünlü şarkısında söylediği gibi. Bir kişinin bildiği şeyi herkes bilir. Herkes neyi biliyor? Ya da Marquez’in romanı “Kırmızı Pazartesi” gibi bir durum mu söz konusu? Ya da İBB’ye ve CHP’li belediyelere operasyon çekileceğini önceden öğrenip ona göre önlem aldıkları söylendiğine göre, herkes her şeyi biliyor muydu? Hani şu ünlü ormanda çıkan yangın fıkrası gibi, hayvanlar kaçışıyormuş ya! Hiçbiri tam olarak neden kaçtıklarını, nereye kaçtıklarını, ormandan çıkarlarsa ne olacağını bilmiyor, ama kaçıyorlar, çünkü aslan da kaçıyor!

Siz sabah uyandığınızda benim gibi televizyonu açıp haberleri izlerken aynı anda telefondan da mesajları kontrol ediyor musunuz, neler oldu, başımıza yeni ne felaketler geldi? Sabaha karşı kime operasyon çekildi, kaç kişi göz altına alındı, kaç kişi için tutuklama kararı çıktı? Yüreğim sıkışarak öğrenmeye çalışırken kapı çalsa ne olur? Kargo gelmiştir, polisin gelme saati geçti, onlar sabaha karşı geliyor! Daha dramatik olsun diye. Hatta kapı kırıp içeri girdikleri yerler de olmuş, karısının açtığı kapıyı, kadını itekleyip yatak odasına dalarak adamı uyandırdıkları sahneler de! Maksat terörize etmek olunca her yol mubah!

DARBE DÖNEMİ GİBİ

12 Mart’ı yaşamış bir nesil olarak darbe döneminde askerlerin kapıyı çalıp yatak odalarındaki şifonyerde kitap aradıkları ve kübizm kitabını komünizmle karıştırdıklarını biliyorum. Evet, aslında ben az çok her şeyi biliyorum. Tıpkı sizin gibi. Ama adalet ve demokrasinin olmadığı bir ortamda, antidemokratik ve hukuksuz yöntemlerle nasıl mücadele edilebileceğini tam olarak bilmiyorum. Şimdilik tek yaptığımız toplanıp bağırmak! Kendisine operasyon çekilen Ana Muhalefet Partisi CHP de meydanlara çağırıyor demokrasiye sahip çıkmak isteyenleri ve orada hepimiz bağırıyoruz: “Diplomasız Erdoğan!” “Kurtuluş Yok Tek Başına!” Bununla bir devrim yapılıp yapılamayacağını hep beraber göreceğiz.

SANAT POLİTİK OLABİLİR

Sergiye gelirsek: Çukurcuma’nın sanat ve antika kokan dar sokaklarında Galeri G-art’ta küratörlüğünü Bahar Adan’ın yaptığı sergide katkı sunmak için çağrılan ve farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçılara birkaç soru sorulmuş: Bunlardan en önemlisi: Sanat yoluyla krizdeki Demokrasiye nasıl karşı durulabilir, sanatın rolü ne olmalı? Bir arada ve farklı yöntem ve biçimlerle sanatın politikaya katkısıyla politik sanat!

Bahar Adan, bu yola internetteki dezenformasyon, siber saldırılar veya kültürel çatışmalarla sanatın yüzeyselleşmesi sonucunda karar vermiş ve kendisine örnek olarak Bayeux Halısı veya Gobleni’ni örnek almış. Bak işte bunu bilmiyordum diyebilirsiniz, ben de bilmiyordum, 70 cm genişliğinde 68 m uzunluğunda bu ilginç halı, dünya sanatında bir savaşın ve o dönemin sosyoekonomik gerçeklerinin anlatıldığı tek örnek, 1066 yılında Normandiya Dükünün İngiltere’yi fethetmesini ve etrafındaki olayları anlatıyor! Dahası iktidarın toplum üzerindeki etkisini ve güç savaşlarını kayıt altına alıyor.

25 SANATÇI BİR ARADA

Sergiye çağırdığı 25 sanatçı, elbette böyle ince uzun bir goblen işlememiş ama her biri kendi açısından demokrasi özlemini, adaletsizliği ve hak, hukuk ve özgürlük arayışını, geldiği kültür ve bölgenin sorunları açısından da bakarak, kendi tarzı, işiyle dile getirmiş.

Gazeteci olduğum için olsa gerek beni en çok etkileyen işlerden biri gazete kağıtlarından kurutulmuş yapraklar misali oluşmuş bir duvar freksi oldu. İşte haber!

Cem Sonel’in sıradan gibi gözüken ama çok çarpıcı işi de gençlerin sorununu ne güzel özetliyor: Bir elektrikli süpürge, yürüyen raydaki sözcükleri süpürüveriyor: gençlerin umutlarını, aşklarını, geleceklerini… Çınar Eslek, bulunmuş kumaşlarla bedenin kendi içindeki mükemmeliğini konu almış. Ben yine gazete kupürlerinden oluşan bir işe takılıyorum gördüklerim içinde; işin adı Devre, çıtalardan oluşan küplerde kupürler var. Sanatçı bir yol haritasıyla imajları birbirine bağlıyor. Siz o küpleri farklı yerleştirerek var olanı çıkarıp, başka bir yerdekini oraya koyarak farklı görüş açıları yaratabilirsiniz? Bir başka işte, bir daktilo durmadan aynı şeyi yazıyor: Adalet! İleri gidemiyor, çünkü yok? Bir başka işte Eda Çekil, Türk bayraklı bir kürsüde bir genç kız elindeki kâğıdı okuyor. Bu fotoğraf, içinde “Artık Öğretmenim!” yazılı bir çerçevenin içine oturtulmuş. Pek çok gencin hayali öğretmen olabilmekken kaçı olabiliyor? Sidar Baki’nin yıkık dökük hangar gibi bir binanın içindeki mavi önlüklü öğrenciler ve duvara tebeşirle çizilmiş Don Kişot, sanatçıların eğitime erişime verdikleri önemi gösteriyor. Kimler erişebiliyor eğitime? Hele bazı bölgelerde anadildeki eğitime? Bir halının üzerinde kesik dikkat çekici: Ramazan Can, bir kaleş koymuş üzerine ve orasını kesmiş. Çare kalmayınca silaha başvurunun estetik anlatımı mı? Coğrafya kader mi?

Ramazan Can

SANATA BASKI OLMAZ!

Sanat özgür olmalı. Sanat sanat için değil bu sergide; sanatın söyleyecek bir sözü var; bir sevda ve düş söz konusu ama, sevgilinin saçının teli değil, umut, hak ve hukuk savaşı için. Herkes Başına Geleni Biliyor. Ama kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz derken sanatçılar, kimi Ramazan Can gibi kaleşi kesiyor, halıdan; kimi kumaşı boyuyor, kimi kâğıdı tutkallıyor. Sanat politik olabilir, ama bu sanatın bir partinin ya da ideolojinin peşinde olduğu için değil, özgürlüğün peşinde olduğu içindir ve farklı görüşler adalet için birleşebilir. Sanatçı sesini çıkarıyor, tuvaliyle, işiyle…

KATILAN SANATÇILAR:

Rafet Aslan, Nazan Azeri, Sidar Baki, Osman Bozkurt, Ramazan Can, Buşra Çeğil, Eda Çekil, Balca Ergener, Çınar Eslek, Kamil Fırat, Renknar Burcu Günay, Berat Işık, İrfan Önürmen, Şener Özmen, Cem Sonel ve Nil Yalter.

Renknar Burcu Günay

Sergi 28 Haziran’a kadar Çukurcuma’da Galeri G-Art’ta gezilebilir.