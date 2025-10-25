Hermeneutik yaklaşım ve ideoloji problemi*

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren bilim ve düşünce dünyasını etkilemeye başlayan hermeneutik (yorumsamacılık) yaklaşım ve teknikler, başlangıçta dini bir metindeki kimi pasajların karanlık ya da tutarsız oldukları görüldüğü zaman karşılaşılan belirgin anlama güçlükleri ya da başarısızlıkların üstesinden gelmek için geliştirilmiştir. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), anlamayı evrensel düzeyde sorunsallaştıran ilk düşünürdür. Düşünüre göre doğru anlamaya giden yol ilkin yazarın dilini anlamaktan, sonra da yazarın bireysel kimliğini anlamaktan geçer. Anlama, düşünürün açılımında ilk olarak dille, ikincil olarak ruh haliyle ilişkilendirilmektedir. Sonrasında tin bilimlerinin temellendirilmesi bağlamında Wilhelm Dilthey (1833-1911) tarafından bu iki anlama kipi “dilsel” ve “psikolojik” anlama diye adlandırılacak ve bunlar yorumbilgisinin gelişimi içerisindeki başat iki anlama paradigmasını oluşturacaktır.2

DUYGUDAŞLIK

Dilthey, dilsel anlamayı tamamlayan psikolojik anlamanın, kendi ifadesiyle “yeniden kurma” yöneliminin zeminini oluşturur. Hatta bu zemin Dilthey felsefesinde öyle güçlüdür ki çoğu zaman düşünürün tin bilimlerine dolaysız bir psikoloji önerdiği bile iddia edilmektedir. Söz konusu psikolojik girişim duygudaşlık üzerinden işler. “Yeniden kurma” ve “yeniden yaşama” adıyla anılan yüksek anlama biçimleri duygudaşlık (einfühlung) üzerinden gerçekleştirilir. Anlamaya yönelen bu yeni psikoloji, başkalarının ruh edimlerini onlarla “birlikte duyarak” ve onların içine girerek kendi edimi yapmaya çalışmaktadır. Bu yönüyle duygudaşlık başka bir insanın deneyimlediği bir olayı ya da geçmişi anlamak için bu deneyimi kendi içinde hissetmesini gerektirir.

Söz konusu yöntem tin bilimlerinin faaliyet alanında, özelde tarih bilimi veya tarih yazımı alanında uygulandığında ideolojik bir forma bürünebilir. Burada ideolojiden anlaşılması gereken, klasik Marksist epistemolojideki ideoloji varsayımına uygun olarak çift yönlü işlevdir. İdeolojinin işlevlerinden ilki idealleştirme/nesnel kılma maskesi altında toplumsal ve tarihsel bölgede açığa çıkan güç ilişkilerinin ve çelişkilerin gizlenebilmesine atıfta bulunur. Bu da kimi çıkarların ya da ilişki ağlarının manipüle edilmesine yol açabilir. İdeolojinin ikinci işlevi ise iktidar ve güç ilişkilerini yeniden üretebilmesine atıfta bulunur. Bu da toplumsal mücadele pratiklerinde ortaya çıkan ezen-ezilen ilişkisinin egemen sınıfın ya da grubun çıkarlarına ve isteklerine uygun olarak yeniden şekillendirilmesi demektir. Bunun bir uzantısı olarak da tin bilimleri egemen sınıfın entelektüel silahlarından biri haline gelir.

İDEOLOJİNİN IŞLEVLERI

İdeolojinin ilk işlevi hermeneutik modelin tin bilimlerini, özel olarak da tarih alanını nötrleştirme girişimlerine karşılık gelirken, diğer işlevi hermeneutik modelin duygudaşlık vurgusuna tekabül eder. Eğer tarihsel/toplumsal alanın saf bir alan olmadığı iddiasını kabul edersek, başka bir ifadeyle bu alanda çoğu zaman toplumsal gruplar ya da sınıflar arasındaki güç ve iktidar ilişkilerinin belirleyici olduğu iddiası çerçevesinde hareket edersek; yani tarih aynı zamanda güç ve çıkar ilişkilerinin olumsal değişimini taşıyan bir alansa; hermeneutik döngüde, kimin, hangi ilgi ve çıkar doğrultusunda, hangi güç ilişkilerinin yanında yer alarak ya da hangi güç ilişkilerine eklemlenerek, hangi etik ve politik perspektifle ve son olarak kiminle duygudaşlık kuracağı veya kurması gerektiği sorularıyla karşılaşırız. Duygudaşlık ile bağlantılı olarak tarihsel alanda ya da tarih yazımında açığa çıkan politik problemi belki de en iyi kavramış düşünürlerden biri Walter Benjamin’dir. Benjamin Tezler’in yedincisinde şunları söyler: “Bir çağı yeniden yaşamak isteyen tarihçiye Fustel de Culanges’ın öğüdü, tarihin sonraki akışı hakkında bildiklerini tümüyle bir kenara bırakmasıdır. Tarihsel maddeciliğin karşısına aldığı yöntemin bundan iyi tanımı olamaz. Bu bir duygudaşlık, bir empati yöntemidir. (...) Historisist tarihçinin aslında kiminle duygudaş olduğu sorusu ortaya atıldığında, bu hüznün niteliği daha da açığa çıkar. Cevap belli: Galip gelenle! Hükmedenlerin hepsi de, kendilerinden önce galip gelenlerin mirasçısıdır. O halde galiple duygudaşlık, daima hükmedenlerin işine yarar.”3

Dilthey’ın hermeneutik yaklaşımının doğrudan ya da dolaylı bir politik amacı veya bu yönde eleştirel içerimi olmadığından duygudaşlık kurma hareketinin Benjamin’in de vurgulamaya çalıştığı gibi ezenlerin tarihini yeniden kurması/ üretmesi mümkün görünmektedir. Çünkü politik bir amacın olmaması kimin hangi niyetle/ amaçla ve kiminle duygudaşlık kurarak özdeşleşeceği sorusunu nötr bir soruya dönüştürür. Bunun uzantısı olarak da galip gelenle kurulacak bir duygudaşlık hermeneutik modele ideolojik bir işlev yüklemeye yarar. Öyle ki hermeneutik yöntemle birlikte (isteyerek ya da istemeyerek) tarih galip gelenin çıkarlarına göre yeniden kurulabilir. Bu da geçmişte ve şimdide açığa çıkan iktidar mücadelelerinin ya da güç ilişkilerinin görmezden gelinmesi, hatta bu ilişkilerin ezenlerin lehine olacak şekilde yeniden yaşatılması ve bu yolla sürdürülmesi anlamına gelir.

Diltheycı hermeneutik modelin bu açmazı epistemolojik düzlemde teoriye yeni eklemlenmelerle sonuçlanmış, anlama ve yorumlama geleneği özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısındaki müdahalelerle kendisini yeniden yapılandırmıştır.

