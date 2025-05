Heykeltıraşın Kızı, Gurur ve Utanç

Çağdaşlarını fantastik gerçekçiliğine sürüklemekten çekinmeyen, Finlandiya edebiyatının sıra dışı kalemi, çok yönlü sanatçı Tove Jansson’un eserleri kitaplığımda özel bir yere sahip. Birgün’de kaleme aldığım ilk yazımda sanatçının yarattığı Mumi Dünyası’ndan Minik May adlı karakterin resimli hikâyelerinden birini paylaşmıştım. İlerleyen yazılarımda ‘Künüf’ü Kim Teselli Edecek’, ‘Sonra Ne Oldu Dersin?’ gibi yaratıcı olduğu kadar okurların zihnine şiirsel egzersizler yaptıran kitaplarına da yer verdim. ‘Büyücünün Şapkası’nda maceraya susamış bir kalemdi karşımıza çıkan. Annesinin vefatından sonra yazdığı ‘Yaz Kitabı’ ile küçük bir kız çocuğunun büyükannesi ile arkadaşlığında gerçeğe düş yükleyip usulca yağdığını gördüm. Sanatçı Mumi Dünyasının 80.yıl kutlamaları kapsamında eserlerinin ülkemizdeki temsilcisi Dinozor Çocuk’un Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere işbirliği ile düzenlediği “Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi” ile anıldı. Aynalı Geçit’te düzenlenen serginin açılışını Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen yaptı. Sanatçının yeğeni Sophia Jansson yalnızca edebiyatta değil görsel sanatlar alanında da eserler bırakan sanatçının özenle işlediği maceracı temalar ve duygular üzerine bir konuşma yaptı. Sanatçının eskiz, karikatür ve yağlı boya tablolarının da yer aldığı sergide dilimize kazandırılmış kitapları ayrıca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Tove Jansson

Yazarın 1945 yılında ‘Mumiler ve Sel Baskını’ adlı ilk kitabında okuru davet ettiği fantastik dünya büyük ses getiriyor. Ardından ‘Kuyruklu Yıldız Geliyor’ adlı kitabıyla mutluluk ve dostluğun olmadığı bir ortamda dünyayı bekleyen bir felaketten nasıl kurtulabileceğimizi, neşeye muhtaç yanımızı gözler önüne sererek anlatıyor. Yazar kısa sürede sekiz kitaplık bir seriye ulaşıyor. Eserleri 50’nin üzerinde dile çevriliyor, sinema, tiyatro ve operaya uyarlanıyor. Savaş yıllarında gündelik hayatı ve siyasileri hicveden sivri dilli karikatürleriyle baskı ve öfke oklarını üzerine çekiyor. Finlandiya devleti ile ters düşüyor. Üstü örtülü bir edebiyat yapmadığı ve karakteri teslimiyet ya da itaatten öte başkaldırı olan, teselli arayışından öte geçimsizliğin düzenini kurmak gayesi taşıyan sanatçının sanatı dirençle günümüze ulaşıyor. Eserleri ve yarattığı benzersiz karakterler farklı yazarlara ilham veriyor ve ‘Mumi Vadisi Maceraları’ gibi uyarlamalara olanak sağlıyor.

Tove Jansson’un 1968 yılında yazdığı ve kısa bir süre önce dilimize kazandırılan HEYKELTIRAŞIN KIZI adlı kitabı ise önsözünde belirtildiği üzere enteresan bir metin olma özelliği taşıyor. Kitap, sanatçının daha önce eserlerini okumamış olanlar için otobiyografik ögeler içeren aydınlatıcı bir izlek, eserlerini okumuş olanlar için taşların yerli yerine oturduğu yine de sanatın ruhuna uygun çatlaklar barındıran anılar bütünü. Jansson büyümenin karmaşasını anlatırken yetişkinliğe ve olgunlaşmaya kışkırtıcı bir ayna tutuyor. Çocuğun gözünden, ailesinin gözünden, bir kimlik olarak yazar Tove’nin gözünden olaylar ve duygular an an elden geçiyor. Sanatçı ‘tedbirli davranılmadığında alemlerde her şey olabilir’ hükmüne rağmen boyun eğmiyor, ‘huzur içinde dolaşabilmeli, hissetmeli ve neyi arzuladığını bulabilmeli’ dediği insanlar hep bir sonraki günü özlüyor. ‘Güneş tutulması kadar sessiz’ anlarda ‘Yakup’un Merdiveni’ne tırmanıyor, yeri geliyor inzivaya çekiliyor, yeri geliyor hırlıyor, tehlikeli dünyaya kafa tutuyor. Az düşünmek, iyi bir şeyi mümkün olan en kısa zamanda yapmak, düşle gerçek arasındaki asma katta durmak, kadim ormanları, büyülü vadileri, koyları, patikaları aşmak başa düşüyor. Heykel ile resim arasında durmak, dururken gördüklerinden, işittiklerinden ve hissettiklerinden özgün bir sanat yaratmak övgüye değer oluyor. Dünyanın işleyişini anlamak çocuk yetişkin ayırt etmeksizin övgü gibi daha nice duyguyu anlayabilmekten geçiyor.

Ayrıntı Yayınları, Çeviri: Ali Arda

Dünyanın işleyişini anlamak deyince Günışığı Kitaplığı’nın Çıtır Çıtır Felsefe Serisi’ni hatırlamamak imkânsız. 35 kitaplık serinin dilimize yeni kazandırılan kitabı GURUR VE UTANÇ yönünü, yolunu kaybetmiş, durup dinlenemeyen, duygularını yönetemeyenlere huzurlu bir yol haritası çizebilir. Yazar B. Labbe her zamanki tutarlı tavrı ile içimizde her iki duyguya karşı büyük bir duyarlılık olduğunu ve bu duyarlılığın neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda bize bilgi taşıyabileceğini ifade ediyor. Suç işleyerek değerli olacağını, kabul göreceğini zanneden, işlediği suçu paylaşıp aldığı beğenilerle gururlanan, çeteleşen insanları düşününce bu gibi kitapları çocuklarımıza okumanın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha anlıyoruz Kitabın içinde raketini havaya savurup izleyicilere öpücük gönderen Mattia Ahmet ile karşılaşmak da yayıncının okuruna çok hüzünlü ama bir o kadar anlamlı hediyesi olarak göze çarpıyor. Suçlular üreten bir toplum olmanın utancını taşımak yine dönüp dolaşıp barışçıl, vicdanlı insanlara kalıyor.