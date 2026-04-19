Hiç konuşmadan her şeyi söylemek: Godspeed You! Black Emperor

Godspeed You! Black Emperor'ın dün gece İstanbul'da verdiği konserde sahnede tek bir kelime edilmedi. Ama buna rağmen, belki de uzun zamandır duyduğum en net, en sert ve en sahici politik metinlerden biri yazıldı. Kelimelerle değil titreşimle, gürültüyle, bekleyişle, patlamayla.

GY!BE sahneye çıktığında klasik anlamda bir konser başlamaz, bir anlatı açılır. Zaman genişler ve o an, müzik artık eğlence değil; bir tanıklık, bir itiraz ve neredeyse bir belgeye dönüşür.

Gecenin omurgasını oluşturan Sleep ve East Hastings gibi parçalar, sadece nostaljik birer klasik değil hâlâ yaşayan, hâlâ bugünü anlatan metinler gibi sahneye taşındı. Sleep'in o meşhur monologla açılan bölümü, bireysel bir hikâyeden kolektif bir çöküş anlatısına dönüşürken sahnede kurulan her katman dinleyiciyi yavaş yavaş içine çekti. Bu, izlenen bir performans değil, içine girilen bir atmosferdi.

East Hastings'te ise o kaçınılmaz an geldi: Ses büyüdü, sıkıştı, yoğunlaştı ve sonunda fiziksel bir şeye dönüştü. O an, müzik kulağa değil, doğrudan bedene çarptı. İşte tam burada GY!BE’ın ne yaptığı bir kez daha açığa çıktı: Dünyanın gürültüsüne karşı başka bir gürültü üretmek.

Ama mesele sadece müzik değil.

"YA KRAL, YA DA DUVARLARIN DIŞINDAKİ İNSANLAR İÇİN..."

GY!BE, yıllardır kurduğu kolektif yapıyla bile başlı başına politik bir pozisyon alıyor. Ne bir frontman var, ne de bir yıldız. Kimse öne çıkmıyor. Bu, müzik endüstrisinin birey merkezli, pazarlanabilir figür üretme mantığına karşı bilinçli bir tercih.

Zaten grubun kendi ifadesiyle, müzik de tarafsız bir alan değil: “Ya kral ve sarayı için müzik yaparsın, ya da duvarların dışındaki insanlar için.”

Bu cümle, dün gece sahnede çalınan her notanın altına yazılmış gibiydi.

DÜŞÜNMEYE ZORLAYAN MÜZİK

2012’de The Guardian’a verdikleri o nadir röportajda söyledikleri bir başka şey de bu deneyimi anlamak için anahtar gibi: Enstrümantal müzik yaptıklarını kabul ediyorlar ama “Direniş ve özgürlük yönünde bir bağlam kurmak zorundayız, yoksa sadece güzel bir gürültü olur” diyorlar.

Dün gece duyduğumuz şey tam olarak buydu. “Güzel gürültü” olmamak için inşa edilmiş bir müzik.

Bu yüzden GY!BE dinlemek hiçbir zaman pasif bir deneyim değil. Seni rahatlatmaz, arka plan müziği olmaz. Aksine seni rahatsız eder, içine çeker, düşünmeye zorlar. Çünkü o müzikte konfor yok, bir yüzleşme var.

MÜZİK ENDÜSTRİSİNE BAŞKALDIRI

Grubun yıllardır ana akım müzik endüstrisine mesafeli duruşu da bu tavrın bir uzantısı. Dijital müzik platformlarına karşı mesafeleri, dağıtım biçimlerine dair tercihleri, hatta uzun süre röportaj vermemeleri… Hepsi aynı çizginin parçaları. Müziği bir ürün olarak değil, bir ifade ve dayanışma alanı olarak konumlandırma çabası.

Sahnede dönen analog projeksiyonlar yanan rafineriler, terk edilmiş şehirler, bulanık ve parçalanmış görüntüler bu anlatıyı görsel olarak da tamamlıyor. Bunlar dekor değil, bugünün dünyasının kırık dökük arşivi, kapitalizmin geride bıraktığı izler.

Belki de en çarpıcı olan şu: GY!BE sana ne yapman gerektiğini söylemez bir slogan atmaz. Ama dünyayı bu kadar yoğun, bu kadar çıplak bir şekilde önüne koyduğunda, o sessizlik politik bir olguya dönüşür.

Dün gece yaşanan şey bu yüzden sadece konser değil, bir tür kolektif bilinç haliydi. Kelimelerin olmadığı ama her şeyin söylendiği bir yer. Bir çöküşün sesi ve o çöküşün içinden hâlâ sızan inatçı bir umut.