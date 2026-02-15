Hiçbir Şey Normal Değil

Ece Vitrinel

2025 yılının en fantastik ve absürt filmi, Ceylan Özgün Özçelik’in kimselere benzemeyen Hiçbir Şey Normal Değil’i festival ve özel gösterim serüvenini tamamladıktan sonra dijital platform macerasına başladı.

Hiçbir şeyin normal olmamasını normalleştirerek devam etmeye çalıştığımız hayatlarımızda gerçekten hiçbir şeyin normal olmadığı bir film ile karşı karşıyayız. Terk edilmiş bir tatil köyünde, dev bir harabenin içindeyiz. Bir bilgisayar oyununda karakter seçmişiz de sanki, o karakterin bakış açısıyla kırık dökük kocaman heykellerin arasında, yosun tutmuş asimetrik bir havuzun ortasında dolanıyoruz.

Gerçek mi burası? Muzip bir dış ses “Burada her şey gerçek” diyor. Her şey doğal, her şey organik, yumurta tavuktan, süt inekten… Tatilini burada geçirmiş eski bir konuk, içeride parası kalmış eski bir çalışan. Dış sesler artıyor. Var mı bu insanlar? Yapay zekâ ile üretilmiş içerikleri gerçek sanma gibi yepyeni bir fobi geliştirmişken gördüğüm bu tuhaf dünyanın gerçek olmadığından emin gibiyim ama değilim de. İzlediğim şey kurmaca gibi ama belgesel olabilir de… İşte 2014’te terk edilmiş dünyanın ilk eko-otellerinden Naturland’in portresini, kurmaca ve belgesel arasında gezinerek öyle bir sunuyor ki Hiçbir Şey Normal Değil, kafanızda bir sürü soruyla olduğunuz yere mıhlanıyorsunuz.

DARI UNUNDAN BAKLAVA, İNCİR AĞACINDAN OKLAVA OLMAZ!

Tatil köyü deyince aklıma ilk olarak açık büfe yemekler ve o bulamaca dönen tabaklar geliyor. Barbunya, somon füme, tavuk şiş, profiterol ve baklava yan yana, her şey aynı anda aynı tabakta. Önlenemez bir israf hali… İnşaat ruhsatını 1988 yılında aldıktan sonra 1991’de Antalya, Kemer’de turizme açılan, 130 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel’in otuz yıllık hikâyesi ise israf, aşırılık ve sömürüyü çok başka bir seviyeye taşımış. Filmde terk edilmiş bir yemek alanında gözümüzün seçebildiği “Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz!” atasözü kendini gerçekleştiren bir kehanet olmuş sanki. Köylüler sürülerek, hayvanlar taşınarak, ağaçlar kesilerek oluşturulmaya çalışılan “ekolojik ütopya”dan ancak bir distopya çıkmış. Şaşaalı zamanlarında ziyaret etme fırsatı bulanların “cennet” gibi hatırladığı Naturland, ardında biriken borçlar, ödenemeyen maaşlar, telef olan hayvanlar, birbirine düşen Çevre ve Turizm Bakanlıkları, Halk Bankası kredileri, belki de hiçbir zaman tam olarak vakıf olamayacağımız karanlık sırlar bırakarak korkunçluğu ile hayranlık uyandıran hayalet bir köye dönüşmüş.

Hiçbir Şey Normal Değil’i ilk kez İstanbul Film Festivali’nde izleme fırsatı buldum. Festivalde izleyip çok sevdiğim bir başka belgesel Bir Garip Rüya Rengi’nde yönetmen Yasemin Akıncı mimar dedesi Ertil Bey’in cumhuriyet tarihine paralel hikâyesini anlatıyordu ve bir yerde şöyle diyordu Ertil Bey: “Form fonksiyonu takip eder. Bu bizim atasözümüzdür. Yoksa sadece estetik olan bir şey heykeldir, mimari değildir.” Bir doğa simülasyonu olan Naturland’ın hiçbir şekilde fonksiyonel olmayan iki yüzden fazla dev, ürkütücü ve nefes kesici heykelini düşündükçe bu sözleri hatırlıyorum. Fakat terk edilmiş haliyle de önemli bir turistik atraksiyona dönüşmüş bu mekânın bir ritmi, insanı büyüleyen bir yanı da var. Başka bir iş için yer bakarken yolu Naturland ile kesişen yönetmen Ceylan Özgün Özçelik de belli ki bu özel atmosferden etkilenmiş ve mekânın aurasını ona en uygun dille, melez bir form, büyülü bir gerçekçilikle (her iki kelimenin de tam anlamıyla) aktarmış. 2021’de çekilen Hiçbir Şey Normal değil aynı zamanda bir araştırma filmi. Arşivler, haberler taranmış, yüzlerce kişiyle röportaj yapılmış ve bu kişilerin söyledikleri kurmaca karakterlere seslendirtilmiş. Yeni türlere, denemelere her zaman açık olan ve tüm filmografisini hafıza ve şiddet temaları üzerine kuran Ceylan Özgün Özçelik’i cesareti, bu tutarlılığı ve üretim azmi için de tebrik etmek gerek.

“BİR TÜRLÜ BIRAKIP DA GİDEMEDİĞİMİZ MEMLEKET GİBİ BİR ŞEY”

1990’lı yıllarda orta sınıf bir ailenin çocuğu olup da Antalya civarındaki otellerde tatil yapanlar için sanıyorum ki daha etkileyici bir film olmuştu Aftersun (2022). Oradaki küçük kızın tuhaf animasyon gösterisini izlerken yaşadığı yalnızlık, tatilin suniliği ama bir yandan da hep o otelde kalmak istemesi düşüyor aklıma. Film sonrası bir söyleşide Ceylan Özgün Özçelik de harabe halindeki Naturland için “Bir türlü bırakıp da gidemediğimiz memleket gibi bir şey” diyor. Gerçekten de tepemize yıkılmasına rağmen ülkeyi terk edemediğimiz gibi bu zor koşullar altında böyle cesur ve yenilikçi işler çıktıkça sinemamızdan umudu da kesemiyoruz. Cam kırıkları ile dolu, elektriğin olmadığı, her an her şeyin yıkılabileceği bir ortamda 6 adet iPhone 13 Pro Max ile çekilmiş Hiçbir Şey Normal Değil. Tamamı kadınlardan oluşan bir ekip, görüntü yönetmeni Zeynep Seçil, kurguda Selda Taşkın, ses tasarımında Mine Pakel, özgün müzikte Ekin Fil, yapımda Armağan Lale, ortak yapımda Damla Sönmez ve Ezel Domaniç, Ceylan Özgün Özçelik’le birlikte harikalar yaratmış. Cep telefonuyla çekilen bir filmin bir yandan da kaleydoskop görüntüleriyle sinematografın icadından bile önceye göz kırpması ise ayrı bir hoşluk. Artık giriş yasak olduğu için terk edilmiş Naturland’i maalesef gezemez, bu acayip filmin bir benzerini zaten bulamazsınız. Bir başka kaçırılmaması gereken belgesel Dargeçit (Berke Baş, 2024) ile birlikte HBO Max’e gelmişken kaçırmayın.