Hiçbir şey yokken tıkanan yol: Matematiğin en sinir bozucu sırrı

Trafik sıkışıklığı için mutlaka bir sebep olması gerekmez — insanın kendisi yeterlidir

Düşünün: E-5’te ilerliyorsunuz, yavaş yavaş yavaşlıyorsunuz, duruyorsunuz, bekliyorsunuz, saatlerce süren bir kuyrukta sinirleriniz gerilmeye başlıyor. Sonunda tıkanıklığın sebebini görmek için gözlerinizi kısıyorsunuz. Kaza mı? Yol çalışması mı? Etkinlik nedeniyle kapatma mı? Hiçbirisi. Yol apaçık açılıyor, trafik kendiliğinden akıyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Siz de ‘Ne halt böyle?’ diye düşünürken gaza basıp geçiyorsunuz.

Tebrikler. Az önce fiziğin, matematiğin ve insan psikolojisinin birlikte ürettiği en çarpıcı fenomenlerden birini yaşadınız: Hayalet trafik sıkışıklığı.

ŞUÇLU YOKSA SUÇLU HERKESTİR

Bir sürücü frene hafifçe basar. Arkasındaki sürücü biraz daha sert frene basar. Daha arkadaki daha da sert. Bu fren dalgası yüzlerce araç boyunca geriye doğru yayılır; kilometre ötede bir sürücü, hiçbir şey görmeden tamamen duraksamak zorunda kalır.

Buna bilimciler ‘dur-kalk dalgası’ ya da daha şiirsel bir ifadeyle jamiton diyor. MIT’li matematikçiler bu dalgaların patlama dalgalarıyla (detonasyon dalgaları) aynı denklemlerle tanımlanabildiğini keşfetti. Araçlar yüksek yoğunluklu bölgeye keskin bir şekilde giriyor, çıkışta ise yumuşak bir yavaşlama yaşanıyor — tıpkı bir patlamanın şok dalgası gibi.

Peki, bu dalgaların hızı kaç? Dünya genelinde ölçümler şaşırtıcı biçimde benzer sonuçlar veriyor: Gelişmiş trafik sıkışıklıklarında dalga geriye doğru saatte yaklaşık 15 kilometre hızla ilerliyor — hem Japonya’da, hem Almanya’da, hem de (tahmin edebileceğiniz üzere) İstanbul’da.

SUÇLU ARIYORSANIZ AYNAYA BAKIN

Hayalet trafik sıkışıklığının ortaya çıkması için bir kaza, bir yol çalışması ya da herhangi bir engel şart değil. Sürücüler yoğun trafikte öndeki araca fazla yakın takip ettiğinde, küçücük bir fren hareketi geri kalan tüm araçlara dalga halinde yayılır ve tıkanıklık kendiliğinden oluşur.

Şimdi kendinizi savunmaya geçmeyin. Çünkü bu sadece sizin hatanız değil, bu kolektif bir insan başarısızlığı. Herkes aynı şeyi yapıyor: önündekine yapışıyor, ani fren yapıyor, gaz-fren-gaz döngüsünü sürdürüyor. Sonuç? Kimse ilerlemiyor, herkes yakıt yakıyor, hava kirleniyor ve siz işe yine geç kalıyorsunuz.

Bu dalgalar, özellikle yoğunluğun kritik eşiği aşmasıyla kendiliğinden oluşur: Küçük rahatsızlıklar büyür, büyüdükçe geriye doğru yayılan dur-kalk dalgalarına dönüşür. Üstelik bu, laboratuvar koşullarında tekrar tekrar üretilebilen, yeniden kanıtlanmış bir olgudur. Yani bu bir kaza değil, bir sistem. Ve sistemin adı: biz.

BİLİM DEVREYE GİRİYOR

Peki, çözüm ne? Herkese sakinlik mi aşılayacağız? Frene daha yavaş mı basacağız? Yıllarca meditasyon mu yapacağız?

2016 yılında bir grup araştırmacı, 20 aracı kapalı, dairesel bir pistte sürüş yaptırdı. Sürücüler tamamen insanlardan oluştuğunda, dur-kalk dalgaları kaçınılmaz biçimde ortaya çıktı. Ancak sadece bir akıllı (yapay zekâ destekli) araç karışıma eklendiğinde, dalgalar söndü ve yakıt tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlandı.

2022’de bu deney Nashville yakınlarında çok daha büyük ölçekte tekrarlandı. 100 yapay zekâ destekli araç, gerçek trafik akışına entegre edilerek I-24 otoyolunda beş gün boyunca test edildi. Yeni sistem, sadece önündeki araca göre hız ayarlamakla kalmıyor, genel trafik akışını yumuşatmak için daha geniş bir tablo değerlendiriyor. Yapay zekâlı araçların daha geniş filosu, dur-kalk dalgalarını azaltıyor ve enerji tasarrufunu en az yüzde 10 oranında artırıyor.

Küçük bir oran gibi görünebilir ama bunu İstanbul’daki milyonlarca aracın günlük seyahatine uygulayın, rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşır.

BALIKLAR ZATEN BUNU BİLİYOR

Hayalet trafik sıkışıklığını çözmeye çalışan araştırmacılar ilginç bir gözlem yaptı: Balık sürüleri ve yarasa kolonileri, tam da insanların beceremedeği şeyi -dengeli aralık korumayı- mükemmel biçimde yapıyor. Bu canlılar, ne çok yakın ne çok uzak durarak birbirlerine çarpma riskini sıfırlıyor.

Milyonlarca yıllık evrim, balıklara trafik akışı matematiğini öğretmiş. Biz ise hâlâ arabanın farlarına yapışıyoruz.

Çözüm aslında basit ama uygulaması zor: Araçlar arasındaki boşluğu korumak, küçük yavaşlamaların büyük dalgalara dönüşmesini engelliyor. Herkesin önündeki ile arkasındaki araç arasında eşit mesafeyi koruması, hayalet sıkışıklıkları neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Ama bunu insan sürücülerden beklemek, kalabalık bir kafeye girip herkesten sıraya girmesini istemeye benziyor.

SORUN YOLDA DEĞİL

Trafik, sanılanın aksine kaotik değil. Matematiksel kurallara göre işleyen, öngörülebilir ve değiştirilebilir bir sistem. Hayalet sıkışıklıklar, bir kaza ya da kader değil — kolektif davranışın kaçınılmaz bir ürünü.

Belki yakın gelecekte, yapay zekâlı araçlar aramıza karışır ve trafik dalgalarını söndürmek için sakin sakin yolda ilerler. Belki her sürücü bir gün biraz daha sabırlı olur. Belki de hepsi hayal.

Ama şunu biliyoruz: Öndeki araca daha az yakın sürmek, hayalet tıkanıklıkların oluşmasını kısmen önlüyor. Bu, bugün yapabileceğiniz en küçük ve en ucuz çözüm.