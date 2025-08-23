Hiçbir şeyin olmadığı on yıllar, on yılların yaşandığı haftalar!

Lenin’in Ekim Devrimi’nden kısa bir süre önce İsviçre’de sürgündeyken şöyle dediği varsayılır: “Tarihte öyle dönemler vardır ki hiçbir şeyin gerçekleşmediği (olmadığı) on yıllar ve on yılların gerçekleştiği (yaşandığı) haftalar (yıllar) vardır.”

Ortadoğu’da ve dünyada tam da Lenin’e atfedilen sözü doğrularcasına sarsıcı günlerden geçiliyor. (Atfedilen diyoruz çünkü bu sözün tam olarak bu biçimiyle Lenin tarafından kullanıldığına dair bir kaynak yok. Ancak devrimci sıçramalar ve tarihin hızlandığı anlara dair yaklaşımı yansıttığı için kendisine atfedilir.)

Evet, birkaç yılda düzinelerce yılın gelişmeleri yaşanıyor. Hatta bir haftada, bir yılda yüz yıla bedel olaylar cereyan ediyor.

BİR YILDA 36 ÜLKEDE 61 ÇATIŞMA

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (PRIO) verilerine göre geçen yıl 36 ülkede taraflarından en az birinin devlet olduğu toplam 61 çatışma kaydedildi. Bu, 1946’dan beri kaydedilen en yüksek sayıya işaret ediyor. Deutsche Welle’den aktaracak olursak devlet dışı aktörler arasındaki çatışmaların sayısı 74 olarak kayıtlara girdi. Bir önceki yıl bu rakam 80 olarak kaydedilmişti.

Verilere göre bu iki yılda yaklaşık 129 bin kişinin çeşitli çatışma ve savaşlarda hayatını kaybetti. Afrika, 28 çatışmayla en fazla devletler arası çatışmanın kaydedildiği kıta. İkinci sırada 17 çatışmanın kayıtlara geçtiği Asya gelirken, bu kıtayı 10 çatışmanın yaşandığı Ortadoğu izledi. Gerilimler Avrupa’dan Amerika’ya kadar uzanıyor.

TARİHİN HIZLANDIĞI “TARİHİ” ANLAR

Emperyalist müdahaleciliğin, savaşların, iç çatışmaların ve siyasi istikrarsızlığın dünyayı bu kadar derinden etkilediği dönem son olarak yüz yıl önce vuku bulmuştu. İki paylaşım savaşı arasındaki süreç tarihsel gelişmelerin hızlandığı dönemlerdendi. 19. yüzyılda Fransız devrimlerinin yeni bir çığır açtığı süreç de hakeza tam da tarihin “bazı anlarda hızlandığı”, “gelişmelerin olağanüstü yoğunlaştığı dönemler” olarak tarihe geçmiştir.

savaş Emperyalist merkezleri vurdu

Küresel hegemonya, güç, paylaşım savaşı hiç olmadığı kadar tırmanmış halde. Öyle ki savaşlar artık emperyalist çeperleri aşarak bizzat küresel merkezleri de vurmaya başladı. Ukrayna’da üçüncü yılını geride bırakan savaş bunun en çarpıcı örneği.

Yemen’de, Filistin’de, Lübnan’daki savaşlar, Suriye’de, Libya’da, Demokratik Kongo’daki iç çatışmalar, Hint-Pasifik’te, Güney Asya’da, Latin Amerika’daki gerilimler birbirleriyle ilintili ve emperyalist-kapitalist sistemin doğal çıktıları.

ORTADOĞU’NUN 11 EYLÜL’Ü

Dünyanın her tarafı kaynasa da tarihsel sürecin hızlandığı en çarpıcı bölge Ortadoğu. 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısı Ortadoğu’nun 11 Eylül’ü oldu. Saldırıyı fırsat bilen İsrail, “yeni düzen” adı altında bölgede topyekün bir dönüşüme girişti. ABD’nin de desteğiyle Ortadoğu’da taş üstünde taş bırakmadı. Aynı anda dört, hatta beş cephede savaşlar başlattı. Gazze’yi, Lübnan’ı, Suriye’yi yerle bir etti. Yemen’i sık sık vurmaya başladı. İran’a savaş açtı. 12 günlük savaş bir sonraki büyük savaşın ön habercisiydi.

Şimdi de Gazze’yi tümden işgal etmek için harekete geçmiş durumda. Sırtını Amerikan emperyalizmine dayayan İsrail, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmek için harekete geçti. "Gideon’un Savaş Arabaları 2" adı verilen operasyon ile siyonist yönetim kanlı defteri kapatmak istiyor. Filistinlilerin yaşamına kasteden Tel Aviv, aynı zamanda Batı Şeria’yı da gasp edecek planı aynı anda devreye sokarak tarihi Kenan topraklarında Filistinlileri toptan yok etmenin, sürmenin planlarını yapıyor.

PAYLAŞIM SAVAŞININ ÇARPAN ETKİSİ

Hâlihazırda yaşanan iki büyük savaşta önemli kırılmalar gerçekleşiyor. Savaşın pat duruma geldiği Ukrayna cephesinde sahadaki ve diplomasi masasındaki gelişmeler, Alaska ve Washington zirveleriyle yeni bir boyuta taşındı. Savaştan bu yana ilk kez Putin ile bir araya gelen Trump, “toprak takası” ile meseleyi kapatmanın derdinde.

Avrupalı liderleri yanına alarak Beyaz Saray’a çıkarma yapan Zelenski kayıpları en aza indirmenin peşinde. Trump’ın bastırmasıyla Ukrayna’da olası bir anlaşmanın işaretleri gelirken “garantörlük” kisvesi altında NATO üyesi ülkelerin askerlerinin Rusya sınırına yerleşmesi gündemde.

Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan krizi üzerinden sürece müdahil olan Trump, 8 Ağustos’taki anlaşmayla “tarihi” bir eşik atlamış oldu. Zengezur Koridoru’nun yüz yıllığına kiralatan Amerikan emperyalizmi, Çin seferi yolunda Güney Kafkasya’ya Rusya ile İran’ın arasına yerleşmiş oldu.

SİYASİ FAY HATLARINDA ENERJİ BİRİKİYOR

Suriye, Lübnan, Irak her an daha büyük gerilimlere neden olacak dinamikleri içinde barındırıyor. ABD ve İsrail Hizbullah üzerinden Lübnan’ı kıskaca alırken Suriye’nin yeni geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin gerilim her an yeni patlamalara yol açabilir.

Kürtler ve Dürziler ile Şam yönetimi arasındaki kriz aşılabilmiş değil. Karşılıklı restleşmeler, tehditler ve hamleler eşliğinde bir yol alınmaya çalışılıyor. ABD ve Fransa’nın aktif şekilde yer aldığı Ortadoğu’da bu müdahaleciliğin harekete geçirdiği fay hatları yeni gerilimler üretiyor.

Sık sık nükseden Hindistan-Pakistan, Tayland-Kamboçya sınır çatışmaları, Myanmar’daki iç çatışmalar Güney Asya’daki çatışma dinamiğinin kolay kolay kapanmayacağını gösteriyor.

PREMATURE KÜRESEL SAVAŞ

İlhan Uzgel hoca geçen dönemlerde BirGün’deki yazısında ABD, NATO ve Batı emperyalizminin kendisi tek silah atmadan, tek asker kaybetmeden Ukrayna’da erken (premature) bir küresel savaş yürüttüğünü kaydetmişti.

Bu savaş üzerinden gücünü tahkim eden Batı emperyalizmi bir nevi gelmekte olan “büyük savaş”ın provasını yapıyor. Asıl kapışma Çin ile olacak ve tüm hesaplar, hazırlıklar ona göre yapılıyor.

Evet, Ortadoğu’da ve dünyada “tarihin hızlandığı”, gelişmelerin olağanüstü yoğunlaştığı bir dönemden geçiliyor. Bir haftada, bir yılda düzinelerce yılın gelişmeleri yaşanıyor. Bu kaotik iklim her türlü öngörülemez şeyi bünyesinden çıkarabilir.

Not: Girişteki alıntı George Galloway’in Guardian’daki “Sessiz kalmayacağız” yazısından.