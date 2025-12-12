‘Hiçbiri Bugün Yaşanmadı’ yarın sahnede

BirGün EGE

Tiyatro Terminal’in yeni oyunu Hiçbiri Bugün Yaşanmadı, yolu bir otelde kesişen beş kişinin, o dipsiz kuyudan çıkış hikâyesine odaklanarak, geçmiş ile gelecek arasında bugünümüze dair bir oyun vaadinde bulunuyor.

Bin yıldır sizi karşılayan resepsiyon görevlisi, çantalarınızı taşıyan ancak kendi valizini alıp evine dönemeyen otel çalışanı, üst kattaki odalarda karnındaki bebeğin babasını arayan kadın, otelin altındaki kumarhanede çalışan bir göçmen, yalnızca kazanmak için yaşayan bir kumarbaz. Kendi kaderimizi kendimiz mi yazıyoruz yoksa yazılanı mı yaşıyoruz? Gelecekten gelen beş hayalet, geçmişlerini ardında bırakıp eyleme geçer ve geç de olsa bir maceraya atılır. Bir tren istasyonunda buluşurlar ve “oraya” “tek yön” bir biletin peşindedirler, birbirlerinden habersiz. Çıkabilecekler mi yolculuğa?

Tiyatro Terminal’in yeni oyunu Hiçbiri Bugün Yaşanmadı, hareket tiyatrosu ve clownesk üslubun bir araya geldiği melez bir yapıya sahip. Kolektif üretim sürecinin sonucunda ortaya çıkan oyun, 13 Aralık 20.30’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ikinci kez seyirciyle buluşacak. Zorluklardan çıkışın ne olduğunu, iyi bir geleceğe kaçışın mümkün olup olmadığını sormaya devam edecek ve sahne üzerindeki cevabını, hareketin sınırsızlığında arayacak.