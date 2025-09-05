Hilal Özdemir cinayeti ve çocuk işçilik

Geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesi içinde, düğün ve nişan gibi organizasyonlar için kiraya verilen bir sosyal tesiste işlenen cinayet ülkeyi derinden sarstı. Üniversite öğrencileri ve hocaları ile kadın örgütleri tarafından yapılan basın açıklamaları ve protestolar gündeme damgasını vurdu.

Tepkilerin başlıca sebepleri açık: Öncelikle, hayatını kaybeden kişinin 15 yaşında bir kız çocuğu olması; ardından olay mahallinde bulunma sebebinin çalışma amacıyla ilgili olması. Yani Hilal Özdemir, o gün bir düğün organizasyonunda garson olarak çalışıyordu.

Bir diğer konu ise, ülkemizin en elit üniversitesinde bu tür organizasyonların nasıl gerçekleşebildiği ve yeri geldiğinde öğrencilere, hocalara uygulanan sert güvenlik tedbirlerinin silahla üniversiteye girebilen bir saldırgana neden uygulanmadığı soruları hâlâ gündemi meşgul ediyor. Ülkemizde kadınlara karşı işlenen cinayetlerin mevcut iktidar döneminde giderek artması ve önlenememesi, bu olgunun önü alınamayan diğer pek çok sorun gibi sürekli gündemde olmasını zorunlu kılıyor.

Ancak dikkat çekmek istediğim bir diğer boyut, çocuk işçiliği meselesi. Bu trajik olay, aynı zamanda Hilal’in bir “çocuk işçi” olup olmadığı konusunun yeterince irdelenmediğini gözler önüne seriyor. Bu nedenle, önce ülkemizde çalışma yaşı ve çocuk işçiliğine dair durumu gözden geçirmek gerekiyor.

ÇALIŞTIRMA YAŞI VE KONUNUN HUKUKİ BOYUTU

İş Kanunu’nun ilgili maddesi şöyle:

“Madde 71 – (Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.)

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Diğer taraftan Kanunda sözü edilen yönetmeliğe göre çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler şöyle sıralanıyor:

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri

3. Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri

4. Büro hizmetlerine yardımcı işler

5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç)

6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler

7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri

8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç)

9. Spor tesislerinde yardımcı işler

10. Çiçek satışı ve düzenlenmesi işleri

HİLAL’İN DURUMU

Hilal’in çalıştırıldığı iş, yani garsonluk, yönetmelikte 14–18 yaş grubunun çalışabileceği hafif işler arasında yer almıyor. Yönetmelik yalnızca alkolsüz lokantalarda komi veya satış elemanlığı gibi işleri kabul ediyor. Hilal’in yaşına ilişkin edinilen bilgiler basına yansıyanlarla sınırlı olmakla birlikte, konuya bu mevcut bilgiler ışığında bakarsak çocuk işçi kategorisinde olduğu ve yönetmeliğin öngördüğü “hafif işler” dışında bir işte çalıştırıldığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum, çocuğun güvenliği ve genel gelişim koşullarını doğrudan tehdit ediyor.

TURİZM VE HİZMETTE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Özellikle yaz aylarında, turizm sektöründe düğün ve nişan gibi organizasyonların yoğun olduğu dönemlerde otel ve restoranlarda ciddi eleman açığı yaşanıyor. İşverenler bu açığı “ekstra eleman” olarak tabir edilen, çoğu zaman kayıt dışı ve gündelikçilerle kapatıyor.

Ne yazık ki bu yöntem, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına yol açıyor. 15–18 yaş arası çocuklar uzun çalışma saatleri, denetimsiz iş koşulları ve düşük ücretlerle istihdam ediliyor. Hilal gibi çocuklar, bu koşullar altında çalışırken hem güvenlik hem de hukuki korumadan yoksun kalıyorlar.

Bu durum sadece bir işçi açığı meselesi değil; çocukların güvenliğinin ve haklarının doğrudan tehlikeye atıldığı bir toplumsal sorun.

Aslında işverenler, çocuk işçiliğinin yasak ve riskli olduğunu bilerek bu uygulamaları yapıyor; bu nedenle sadece bilgilendirme değil, etkin denetim ve yaptırımlar hayata geçirilmelidir.

Olay, elim bir trajediyi temsil ederken, çocuk işçiliği konusunun göz ardı edilmesinin doğurduğu riskleri de gözler önüne seriyor. Hilal’in çalıştırıldığı iş, yaşına ve yönetmeliklere uygun değil; bu tür durumlar hem çocuğun güvenliği hem de yasal hakların korunması açısından ciddi ihlallere işaret ediyor.

Toplumsal ve hukuki önlemler açısından:

• Çocuk işçiliğinin yaygın olduğu sektörlerde etkin denetim sağlanmalı

• Eğitim ve gelişim haklarını güvence altına alacak şekilde çocuk işçiliğine karşı somut politikalar uygulanmalı

Yaşanılan bu trajik örnek, yalnızca bir cinayet vakası değil; başta kadına karşı şiddet olmak üzere, çocuk haklarının, iş güvenliğinin ve denetimin toplum gündeminde sürekli tutulması gerektiğini hatırlatıyor.