Hilton Oteli’nin hisseleri satılıyor

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.’deki hisselerin belediyeye finansal bir katkı sunmaması ve şirketin tek faaliyet alanı olan taşınmazın 16 Ekim 2020 tarihinden bu yana boş ve atıl durumda olması nedeniyle yeni bir karar aldı. Zararın daha da büyümemesi adına, belediyeye ait hisselerin yasal prosedürlere uygun şekilde satışa çıkarılarak ortaklıktan çıkılması önerildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesi Basmane semtinde yer alan 139/1019 ada, 6 parsel numaralı taşınmazını 1987 yılında İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.’ye sermaye olarak koyarak bu şirkette yüzde 23,50 oranında B grubu hissedar olmuştu. Taşınmaz üzerine yapılan otelin işletmesi için Hilton A.Ş. ile anlaşılmış, şirketin kuruluşu 2 Ekim 1987 tarihinde gerçekleştirilmişti. Ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen söz konusu ortaklıktan belediyeye herhangi bir gelir sağlanamadığı bildirildi.

Belediye yetkilileri, İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.’deki hisselerin belediyeye finansal bir katkı sunmaması ve şirketin tek faaliyet alanı olan taşınmazın 16 Ekim 2020 tarihinden bu yana boş ve atıl durumda olması nedeniyle yeni bir karar aldı. Zararın daha da büyümemesi adına, belediyeye ait hisselerin yasal prosedürlere uygun şekilde satışa çıkarılarak ortaklıktan çıkılması önerildi.

Söz konusu teklif, belediye meclisinin onayına sunularak ilgili komisyonlara sevk edildi. Meclis tarafından onaylanması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 37 yıllık Hilton Oteli ortaklığını resmen sonlandırmış olacak.