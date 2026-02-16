Hindistan’da tarihi grev

12 Şubat Perşembe günü Hindistan genelinde yaklaşık 300 milyon işçi, çiftçi, öğrenci ve farklı mesleklerden insanlar, haklarını savunmak ve ülkedeki aşırı sağ hükümetin politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Grev çağrısı, işçi sendikaları ve çiftçi örgütleri tarafından, dört yeni iş yasası başta olmak üzere halk düşmanı politikaların ve ABD ile AB ile imzalanan son ticaret anlaşmalarının geri çekilmesi talebiyle ortaklaşa yapıldı.

İşçiler, Hindistan’daki büyük sendikaların ortak platformu olan Merkezi Sendikaların çağrısıyla greve giderek ülkenin en uzak bölgelerindeki kömür sahalarını, rafinerileri, fabrikaları, bankacılık ve ulaşım sektörünü durma noktasına getirdi. Greve çağrı yapan sendikalar arasında Hindistan Sendikalar Merkezi (CITU), Tüm Hindistan Sendika Kongresi (AITUC), Tüm Hindistan Sendika Konsey Merkezi (AICCTU) ve Hind Mazdoor Sabha (HMS) gibi örgütler yer aldı.

ÇİFTÇİLER ÖN SAFLARDA

Ülke genelinden milyonlarca çiftçi ve tarım işçisi de Samyukta Kisan Sabha (SKM) ve Tüm Hindistan Tarım İşçileri Sendikası (AIAWA) çağrısıyla greve katıldı. Çiftçiler ve tarım emekçileri Hindistan genelinde ilçe merkezleri ve köylerde gösteriler düzenledi. Pek çok yerde öğrenci grupları, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da dayanışma göstererek eylemlere katıldı.

Birçok bölgede grevciler, fabrika sahipleri ve güvenlik güçlerinin engelleme girişimlerine fabrika kapılarında nöbet tutarak ve sokak yürüyüşleri düzenleyerek karşı çıktı.

Kerala, Odisha ve Tripura gibi bazı eyaletlerde çok sayıda işletme grevle dayanışma amacıyla kapandı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde sloganlar atıldı, pankartlar, afişler ve kırmızı bayraklar taşındı.

Başkent Delhi’de işçiler eyalet sekreterliği önünde büyük toplantılar yaptı. Daha sonra Jantar Mantar’da toplanan eylemcilere CTU ve SKM’nin merkezi liderliği hitap ederek grevi başarılı ilan etti.

CITU Başkanı Sudip Dutta, bir günlük grevin sembolik olduğunu belirterek, Narendra Modi hükümeti talepleri karşılamazsa daha büyük ve uzun süreli grevlerin gelebileceğini söyledi. Dutta, işçi ve çiftçilerin çıkarlarının zarar görmesine ya da Hindistan’ın egemenliğinin ABD ve diğer yabancı güçlere devredilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

TESLİMİYET ANLAŞMASI

Grevde öne çıkan taleplerden biri, Hindistan’ın ABD ve AB ile yaptığı ticaret anlaşmalarının geri çekilmesiydi. Sendikalar ve sol partiler bu anlaşmaları ülkenin egemenliğinden taviz olarak nitelendirirken, yabancı tarım ürünlerine Hindistan pazarının açılmasının milyonlarca çiftçinin çıkarlarına zarar vereceğini savundu.

Bir diğer önemli talep ise, sendikaların uzun süredir karşı çıktığı dört yeni iş yasasının geri çekilmesi ve hükümetin yürürlüğe koyduğu VB GRAM G adlı yeni kırsal istihdam düzenlemesinin iptal edilmesiydi.

SKM ve AIAWU, VB GRAM G düzenlemesinin istihdam hakkını fiilen etkisiz hale getirdiğini savunarak, hükümetin kaldırdığı MGNREGA programının geri getirilmesini talep etti.

Hindistan’daki çiftçiler ve işçiler ayrıca elektrik yasası, tohum yasası gibi hükümet tarafından çıkarılan ve şirket yanlısı olduğu iddia edilen çeşitli yasaların da geri çekilmesini istedi.

SOL PARTİLER DESTEKLEDİ

Grev sırasında dile getirilen önemli taleplerden biri de Hindistan’ın laik ve demokratik yapısının korunmasıydı. Sendikalar ve çiftçi örgütleri, Hindu üstünlükçü Bharatiya Janata Party (BJP) hükümetinin çoğunlukçu ve otoriter uygulamalarla ülkenin laik ve demokratik karakterini tehdit ettiğini savundu.

Ülkedeki başlıca sol partiler olan Hindistan Komünist Partisi (Marksist), Hindistan Komünist Partisi (CPI), Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Liberation ve diğer birçok sosyalist parti grevi destekledi.

CITU ve SKM, perşembe günkü eyleme katılan milyonlara teşekkür ederek grevi “tarihi” olarak nitelendirdi. Özellikle örgütsüz sektörlerden işçilerin ve köylülerin geniş katılımına dikkat çekerek hükümete talepleri dinleme çağrısında bulundu.

Kaynak: peoplesdispatch.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ