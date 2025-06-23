Hırs kasırgası

(Bu yazı, Tornado filmi hakkında spoiler -sürpriz bozan- içermektedir.)

Çocukluğumuzun en erken dönemlerinden itibaren dinlediğimiz tüm masallar, öyküler, sonrasında okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler, hırsın ne kadar kötü bir şey olduğunu, özellikle para hırsının insanı nasıl da yaşamsal değerlerden uzaklaştırıp yıkıma götürdüğünü anlatır. 1001 Gece Masalları’ndan Andersen’e, Keloğlan masallarından La Fontaine’e, Grimm Kardeşler’den Nasrettin Hoca’ya, Shakespeare’dan Dostoyevski’ye, Tolstoy’dan Yaşar Kemal’e, Halit Refiğ’den Coen Kardeşler’e dek tüm anlatı kaynaklarımız, insanın yaşamak için temelde neye ihtiyaç duyduğunu, bundan fazlasını elde etme hırsının yol açtığı sorunları anlatan yapıtlarla doludur.

Peki biz neden ailelerimizin, eğitmenlerimizin, düşünürlerimizin her fırsatta dile getirdiği bu gerçekliğe değil de, Ayn Rand gibi az sayıdaki kötücül istisnaların “Sadece kendini düşün! Kazanabildiğin kadar kazan!” söylemlerine kaptırırız kendimizi?

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Geçen hafta gösterime giren Tornado/Kasırga (2025), sade ve çok etkileyici bir sinema estetiğiyle yine bu meseleyi anlatıyor. 1790larda geçen filmde, tek atlı karavanlarıyla gezerek kukla tiyatrosu yapan Japon baba-kızın ve çevresindekilerin hayatının zenginlik hırsıyla nasıl mahvolduğunu izliyoruz.

Tornado adlı genç kız, babasıyla bir intikam hikayesinde oynamaktadır. Oyunun kuklalı bölümünde kötü samurayla iyi samurayın ölümcül kavgasını, babayla kızın oynadığı insanlı bölümündeyse ailesini öldüren kötü samurayın peşindeki genç kızın intikamını seyrederiz.

Tam o sırada, Tornado’nun gözüne, seyircilerin arasında dolanan yankesici bir oğlan çocuğu takılır. Oğlan, bir soygundan dönerken durup oyunu izleyen haydutların yanındaki altın dolu iki torbayı çalar. Oyun biter bitmez Tornado, haydutların aramaya başladığı oğlanı ve torbaları karavanın altındaki bir bölmeye saklar. Yola çıktıktan sonra, avucuna bir altın sıkıştırdığı oğlanı karavandan atıp torbalara sahip çıkar, babasına da altınlardan hiç söz etmez. Bu sırada çetenin lideri Sugarman adlı kötü ve acımasız adam, altının izini sürerek Tornado’nun peşine düşer.

Film boyunca, toplam bir günlük bir olay dizisine tanıklık ederiz: Altın uğruna bir baba, bir oğul, olayla hiç ilgisi olmayan gezgin sirk göstericileri öldürülür, ortalık yakılıp yıkılır. Sonuçta o altın kimseye yâr olmaz, Tornado bir kuru ekmeği kemirerek yola devam eder.

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Tolstoy’un İnsan Neyle Yaşar? adlı derlemesinde yer alan İnsana Ne Kadar Toprak Lazım? başlıklı öyküyü andıran hikayesiyle Tornado, epey ahlakçı bir anlatı. Ama bu, muhafazakar ve din temelli olmayan, “Zenginin cennete girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zor olacak.” anlayışından çok uzak, burjuvazinin doğuşuna ‘bakmamızı’ isteyen epey gerçekçi bir ahlakçılık.

Ama yine aynı döngüyle karşılaşıyoruz: Babasının alçakgönüllü tavırlarına bakılırsa, Tornado’nun da para ve mal hırsının ne kadar kötü bir şey olduğuna dair söylemlerle büyüdüğünü tahmin edebiliriz. Bu söylemler yine hiçbir işe yaramıyor; iki evlat -Tornado ve Sugarman’in oğlu- altınları babalarından bile gizleyerek elde tutmaya çalışıyorlar.

Film içindeki oyunda kötü samurayı canlandıran babanın bir ara şöyle dediğini duyarız: “Kötülük kazanırken seyirciler daima alkışlar, çünkü iyilik sıkıcıdır.”

Mantıklı tabii; hem bu filmin yapılmasını hem de bu yazının yazılmasını sağlayan şey o kötülük... Kimsenin altınların peşine düşmediği, hatta belki altının ‘değişim değeri’ açısından değersiz olduğu, kimsenin kimseyi öldürmediği, gezgin gösteri grubunda olduğu gibi herkesin ortak kazanıp ortak harcadığı bir dünyanın neyini anlatacaksınız ki?!

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Tornado’dan hemen önce, The Bibi Files (Bibi Dosyaları, 2024) adlı belgeseli izledim. Benjamin Netanyahu’nun henüz Gazze’de soykırıma başlamadığı ama belli ki planlamaya başladığı günlerde yaşadığı yolsuzluk soruşturmalarını anlatan filmde, Bibi’yle (Benjamin) eşi Sara’nın nasıl bir ‘hediye görünümlü rüşvet’ çemberi kurduklarına, Bay Bibi’nin hem ortaklarının çıkarlarını korumak hem de kendisini cezadan uzak tutmak için yasalarla nasıl oynadığına tanıklık ediyoruz. Ama hepsinden kötüsü, Bibi’nin ‘Katargate’ denilen para transfer ağını nasıl yapılandırdığını görüyoruz: Netanyahu, Katar’ın her ay Hamas’a bavullarla milyonlarca dolar -toplamda bir milyar dolardan fazla!- para göndermesi için aracılık yapıyor. Böylece, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te korkunç bir katliam yapmasının, sonra Gazze’nin yerle bir edilmesinin yolu döşeniyor.

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20 yaşında bir genç kız, Hamas’ın saldırdığı Be’eri kibbutzunda büyümüş ve katliamdan kurtulmayı başarmış Gili Schwartz, şunları söylüyor: “Bibi, 7 Ekim 2023’ten bu yana bir kere bile gelmedi Be’eri’ye. Gelmesini de istemem, evimde kesinlikle hoş karşılanmayacak biri. Bu adam kendimi bildim bileli ülkenin başbakanı. Sınır bölgesinde yaşayan biri olarak, bu adamın politikalarının, yaptığı seçimlerin ve yolsuzluklarının etkisini hep hissettim. Adını duymak, yüzünü görmek istemiyorum artık. Bu adamdan çok yoruldum.”

Gili hırslı biri değil. Kibbutzun komünal ortamında büyümüş, rasyonel bir birey. Ama o da altınların peşinden koşan kötülerin yaptıklarının bedelini ödüyor.

Neden? Kim iktidara taşıyor gençlerin yorulduğu bu nefret ve hırs küplerini?!