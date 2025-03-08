Hitler yasalara uymamakla suçlanabilir mi?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Almanya’da kısaca Ermächtigungsgesetz (Yetki Yasası) olarak anılan Halk ve İmparatorluğun Sıkıntılarını Ortadan Kaldırmaya Yönelik Yasa, Nazi Partisi’nin devletle bütünleşme sürecindeki sıçrama noktasını oluşturur. Reichstag Yangını’nın akabinde çıkarılmış muhalefet karşıtı kararnameyle hızlanan bu bütünleşme süreci, Yetki Yasası’yla olgunlaşmıştır artık. Beraberinde Hitler’in tüm toplumu Nazileştirme rüyası olan Gleichschaltung1 projesi kararnameleriyle de tüm sürecin eksiksizce tamamlanması amaçlanmıştır.

Beş maddeden oluşan Yetki Yasası’nda birbirleriyle iç içe geçen üç temel içerik bulunduğu söylenebilir. Bunlar, hükümete Reichstag’ın onayı olmaksızın kararnameler aracılığıyla yasama yetkisi verilmesi, yasama-yürütme ayrımı kaldırılarak hükümete bir sınırsızlık tanınması ve kararnamelerle olası uyuşmazsızlık durumunda anayasadan başlayarak her türden yasanın geçersiz kabul edilmesidir. Böylece meclisin fiilen işlevsiz kalmasının yanı sıra, hukuk da askıya alınarak, yasa ancak aksi siyasi bir karar olmadığı sürece geçerli sayılmış ve devlet aygıtı bütünüyle tek bir kişinin kararlarına göre yeniden şekillendirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Hindenburg’ün ölümüyle, Hitler hem şansölye hem de cumhurbaşkanı olmuş ve unvanını Führer olarak belirlemiştir. Führer, Schmitt’in deyişiyle, teolojide Tanrı kavramına karşılık gelen siyasal figürdür. “Halkı” bir insanın bedeninde cisimleştiren Führer, otoriteyi hiçliğe, bizzat kendisine dayanarak tesis eder, yasanın karar karşısında ne zaman hükümsüz kaldığını belirler.2

REICHSTAG’IN İŞLEVSİZLEŞMESİ

Yetki Yasası Reichstag’a getirilmeden önce KPD’nin seksen bir milletvekili Reichstag Yangını Kararnamesi sonrası ya halihazırda katledilmiş ya tutsak alınmış ya da bu iki akıbetten de korunmak için yeraltına çekilmişti. SPD içinden de kimi milletvekilleri oylama öncesi Nazilerin hedefinde olduklarından oylamaya katılamadılar. Katılan SPD’li doksan dört milletvekilinin ret oyuna karşılıksa, Nazi Partisi’nin iki yüz seksen sekiz ve geriye kalan muhafazakâr partilerin yüz elli altı kabul oyu bulunmaktaydı. Böylece Nazilerin meşruiyet açısından önem verdikleri 23 Mart 1933’teki bu oylama, katılımın üçte ikisinden fazlasıyla, Yetki Yasa’nın kabulü lehine sonuçlandı.

Yetki Yasası'ndan sonraki üç ay içinde, Naziler dışındaki tüm partiler ya yasaklandı ya da kendilerini kapatmaları yönünde baskıda bulunuldu. 14 Temmuz'da ise, Nazi Partisi’ni Almanya’da siyasal faaliyet yürütme iznine sahip tek parti kılan bir yasa çıkarıldı. Bu yasayla beraber Nazi Partisi, Hitler’in verdiği her kararın Almanya’yı temsil ettiğini, mutlak mahiyette olduğunu ilan etti. Böylece Reichstag, giderek azalan oturumlarıyla, sonunda sadece Hitler’in zaman zaman ulusa seslenip görkemli konuşmalar yaptığı sembolik bir kürsüye dönüştü.

MUTLAK İKTİDAR

Naziler Yetki Yasası’nı Weimar Anayasası’nın 76. maddesine dayandırıyorlardı. Bu madde uyarınca üçte iki çoğunlukla anayasada değişiklik yapabilmek mümkündü. Dolayısıyla oylamada usulen her şey anayasaya uygundu. Fakat Yetki Yasası esastan anayasaya aykırıydı. Anayasa’nın 1. ve 20. yasalarında Almanya’nın demokratik bir hukuk devleti olduğu ve yasaların ancak anayasa çerçevesinde ve Reichstag onayıyla çıkarılabileceği belirtiliyordu. Buna karşılık Yetki Yasası, yürütmeye bütünüyle yasama yetkisi veriyor, dahası anayasayı süresiz askıya alma olanağı tanıyordu. Yetki Yasası 48. maddedeki olağanüstü hal koşullarının sağladığı sınırlı yetkilerin de çok üzerinde, mutlak bir iktidar koşulu yaratıyordu.

Yetki Yasası’nın çıkarılması ve Hitler’in mutlak iktidarının tesis edilmesiyle beraber, Weimar Almanyası da tarihe karıştı. Bu yeni Almanya’da, oylama öncesi muhalefete yönelik saldırıları, Yetki Yasası’nın esastan Weimar Anayasası’na aykırılığını ve halk nezdinde nameşruluğunu baz alarak, Naziler karşısında “hukuk sınırları içinde mücadele etme” siyasetinin abesle iştigal olduğunu bugünden söylemek kolaydır. Ne var ki o sırada SPD’nin yürüttüğü siyaset tam da buydu.

SPD’NİN YANILGISI

Yetki Yasası’nın ardından SPD, yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu temel alan bir savunma hattı oluşturmayı hedefledi. Fakat yasanın iptali için hukuk sınırları içinde başvurabileceği herhangi bir merci yoktu. Her kapı doğrudan Nazi Partisi’ne açılıyordu. Bu durumda çabasını yayın organlarının etkili kullanılmasına yoğunlaştırdı. Amacı eleştirilerini halka ulaştırmak, halkta oluşan tepkiyle bir meşruiyet tartışması başlatmaktı. SPD’nin yanılgısı, Almanya’daki siyasal düzlemin hâlâ Weimar Almanyası olduğu ve bu eylemsiz tartışmanın Nazileri baskı altına alacağı düşüncesindeydi.

SPD, Yetki Yasası’nın tanıdığı sınırsızlığa bağlı olarak yeni bir yapının ortaya çıktığını ve bu yapı uyarınca eleştiri konusu her şeyin hukuk nezdinde nizami olduğunu anlayamıyordu. Öyle ki yasa, artık siyasal kararın önünde değil arkasındaydı. Kararla uyumsuz olduğu takdirde geçerliliğini yitirmekteydi. Bu bağlamda mutlak iktidar sahibi bir özneyi söz konusu sınırlar içinde yasalara uymamakla suçlamak anlamsızdır. Zira yasaların geçerliliği-geçersizliği hukuken siyasal iktidara bırakılmıştır. Burada bir hukuk olmadığını söylemek de yine aynı şekilde doğru değildir. Lakin yasalar, uyuşmazsızlık halinde hukuku askıya alan aynı özne tarafından çıkarılmaktadır.

SPD kabullenmek istemese de nihayetinde Weimar Almanyası çoktan yıkılmış ve Nazi Partisi Yetki Yasası’yla iktidarının mutlaklığını ilan etmişti. Bu ortamda SPD’nin etkisiz muhalefetine dahi müsamaha gösterilmeyeceği açıktı. Nazi Partisi çok geçmeden önce SPD’nin yayın organlarını kapattı, mal varlıklarına el koydu, yöneticilerini tutukladı, sonra da birkaç hafta içinde Almanya’daki tüm faaliyetlerini yasakladı. Nazi Almanya’sında tüm bunlar “hukuk”a uygun şekilde gerçekleşiyordu.

1 Bkz. Önder Kulak, “Führer’in Rüyası: Gleichschaltung”, BirGün Pazar, sayı 597, 19.08.2018.

2 Bkz. Önder Kulak, “İstisna Hali Kavramına Bir Giriş”, ViraVerita, 19.01.2015.